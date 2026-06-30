退熱貼助眠防中暑5隱藏用法！天文台料分區達35°C貼4部位散熱最快

防中暑方法｜退熱貼隱藏用法｜天文台預料周三、周四（7月1日、2日）氣溫高見33度，有四區氣溫更高達35度。炎炎夏日，不但容易令人中暑，更隨時熱到失眠，有日本網民在IG分享，將退熱貼貼在尾指竟然一覺睡到天光，引來不少人留言及仿效。除了這個神奇的安眠妙法，退熱貼在日常生活中還有不少隱藏用途！提到散熱降溫，退熱貼居然不是貼在額頭最有效？《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家整理5大退熱貼隱藏用法，以及4個最強散熱位置，詳情即睇下文！



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天文台料七一假期分區高見35度

天文台預料，副熱帶高壓脊會在未來一兩日為中國東南沿岸帶來酷熱的天氣。據九天天氣預報，周三至周四高見33度。分區預測顯示，周三中午12時，打鼓嶺、上水、流浮山及石崗更高達35度，市民出門注意做足防曬及補充足夠水份。

據天文台九天天氣預報，周三至周四高見33度。（天文台截圖）

周三中午12時，打鼓嶺、上水、流浮山及石崗更高達35度。（天文台截圖）

退熱貼退熱的原理是利用高分子水凝膠（內含80%水、薄荷、冰片等）中的水分汽化過程，吸收人體散發的熱量，加上薄荷成分能刺激皮膚神經，帶來冰涼感，減輕發燒時的不適感。除幫助退熱外，其實退熱貼還有以下5大用法！

退熱貼隱藏用法【1】預防中暑／速降溫4位置

天時暑熱，不少人為了降溫各出奇謀，貼退熱貼便是其中一個方法。雖然這個方法已不新鮮，但值得留意的是，原來將退熱貼貼在額頭並不是最快散熱的部位！

將退熱貼貼在額頭並不是最快散熱的方法！（節目《主治医が見つかる診療所》截圖）

日本健康節目《主治医が見つかる診療所》曾請來多位醫生講解。他們認為，由於額頭的血管較微小，將退熱貼貼在額頭只能作為局部冷敷、舒緩發燒引致的頭痛，或是幫助心理上感到清涼，所以對降低體內核心溫度幫助有限。如果想要有效降溫，應貼在頸部大椎穴（低下頭時，脖子和背部之間，骨頭明顯突起的地方）、肚臍、腋下、腹股溝等大動脈流經處，這些位置的血管更粗大，對降溫更有效。

低下頭時，脖子和背部之間，骨頭明顯突起的地方為頸部大椎穴。（AI生成圖片）

退熱貼隱藏用法【2】幫助睡眠

有日本網民在IG上分享，將退熱貼貼在尾指可以幫助睡眠，更表示使用後一覺睡到天光，引來不少網民留言及仿效。具體做法是將退熱貼剪成長條，在睡前15分鐘包覆雙手尾指，便可達致放鬆入睡的效果。

有日本網民在IG上分享，將退熱貼貼在尾指可以幫助睡眠，更表示使用後一覺睡到天光。（IG@asu_kurashi）

據屈臣氏官方Threads帖文的解釋，尾指與人體的「心經」相連，心火過旺容易導致失眠，因此在尾指貼上退熱貼有助清降心火，令人較易入睡。帖文更指出，將退熱貼貼在右手效果更佳，因可讓陽氣「收斂」入陰；當體內陰陽達致平衡，自然能安然入眠。

屈臣氏官方Threads帖文指，將退熱貼貼在右手效果更佳。（Threads@hkwatsons）

退熱貼隱藏用法【3】緩解頭痛和牙痛

據深圳英科醫療官網資訊，退熱貼用途廣泛，可以緩解頭痛和牙痛。只要將退熱貼貼在前額、疼痛牙齒附近的臉頰上，便可達至緩和作用，同時也有助麻痺疼痛部位。

退熱貼可以緩解頭痛和牙痛。（AI生成圖片）

退熱貼隱藏用法【4】駕車時保持清醒

長時間在高溫下駕車，容易導致疲勞和困倦。深圳英科醫療官網資訊指出，將退熱貼貼在頸部或額頭可以幫助保持清醒，緩解不適，讓駕駛者可以在路途中保持清醒。

長時間在高溫下駕車，容易導致疲勞和困倦。（AI生成圖片）

退熱貼隱藏用法【5】紓緩急性扭傷及局部紅腫

如果遇上扭傷及撞傷等情況，而身邊剛好沒有冰袋，退熱貼便是一個非常方便的臨時替代品！只要將退熱貼敷在沒有破損的扭傷或撞傷患處，便能起到局部降溫、鎮靜及紓緩痛楚的作用，但要留意，切勿將退熱貼直接貼在有開放性傷口或流血的皮膚上，以免傷口受感染。

如果身邊剛好沒有冰袋，退熱貼便是一個非常方便的臨時替代品！（AI生成圖片）

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