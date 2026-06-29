港燈7月加價！燃料費加33.9%每月貴多少？港燈7大補貼/$200現金券

港燈加價｜電費加價｜隨著中東戰事影響油價及天然氣價值上升，港燈宣布7月份將會上調燃料調整費。每度電由原本的31.3仙上調至41.9仙，即每度電加10.6仙，加幅達33.9%。《香港01》好食玩飛頻道為大家整理了港燈加價後每月額外支付的電費，以及現時港燈有什麼電費補助、優惠計劃，幫大家慳得1蚊得1蚊！



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港燈加價｜7月份加10.6仙

港燈宣布7月份上調燃料調整費至每度電41.9仙，較6月份的燃料調整費31.3仙再上升10.6仙，加幅達33.9%。7月連同基本電費，淨電費為每度電128.2仙。

隨著本港正式踏入夏季，家庭對於冷氣的需求增加，用電量亦會明顯上升。在港燈加價後，電費相信也會暴增。根據機電工程署指出，香港每戶每月平均的用電量約為275度電，所以7月的電費預計會多$29.15。

根據港燈的電費分段式計算方法，首150度電每度為86.3仙，隨後151至300度電是100.2仙，6月及7月總電費可參考：

【6月份總電費】

基本電費：$283.73

燃料調整費：275度 X $0.313 = $86.08

6月電費總計：$283.73+$86.08 = $369.81



【7月入總電費】

基本電費：$283.73

燃料調整費：275度 X 0.419 = $115.23

7月電費總計：$283.73+$115.23 = $398.96



7月份電費差價（以275度電為例）：

275度X0.106港元=29.15港元



雖然電費加價，但為了減輕對市民帶來的負擔。港燈亦推出多項電費補助、津貼計劃，幫大家錫住銀包！

港燈電費津貼【1】特別電費補助——低用電住戶每度電8仙補助

受到燃料價格影響，燃料調整費持續上調，港燈推出「特別電費補助」。在2026年8月至10月期間，連續三個月為每月用電量450度或以下的住宅客戶，提供每月每度電8仙的「特別電費補助」。

港燈電費津貼【2】最惜節能優惠——電費95折

假如客戶每月用電不超過100度，可享有電費95折優惠，每張賬單「最低收費」為21.3元。「最惜節能優惠」亦同時適用於「長者／殘疾人士／單親家庭／失業人士電費優惠計劃」的客戶。

港燈電費津貼【3】劏房租戶電費津貼——劏房租戶每年$1,000津貼

「劏房租戶電費津貼計劃」向劏房租戶提供每年每戶$1,000津貼。即使未安裝獨立港燈電表，只要其中1位成員持有長者咭、領取綜援、普通傷殘津貼、高額傷殘津貼、長者生活津貼、在職家庭津貼、學校書簿津貼或幼稚園及幼兒中心學費減免；正在申請公屋並持有藍卡；審核中心或區議員轉介的低收入住戶或有經濟困難住戶即可申請。

👉🏻 劏房租戶電費津貼申請方法及詳情

港燈「劏房租戶電費津貼」向劏房租戶提供每年每戶$1,000津貼。（資料圖片）

港燈電費津貼【4】現金券計劃——每戶派發總值$200現金券

港燈的「現金券計劃」，會向參加港燈「電費優惠計劃」或由社福機構或區議員識別的有經濟困難家庭，每戶派發總值$200的現金券，預計約1萬個家庭受惠。詳情有待公布。

港燈電費津貼【5】節能家電資助計劃——免費換電磁爐和電熱水器

港燈的「節能家電資助計劃」，為弱勢家庭，例如長者、殘疾人士、長期病患者等，提供節能「電磁爐」和「儲水式電熱水器」，提升能源效益、加強防火安全和改善室內空氣質素。有需要家庭，可透過非牟利機構或區議員進行轉介，以申請此項資助計劃。

港燈電費津貼【6】電費優惠計劃——綜援長者、殘疾人士、單親家庭及失業人士電費低至4折

港燈的「港燈電費優惠計劃」為領取綜援的長者、殘疾人士、單親家庭及失業人士提供電費優惠，可享每個月最初200度電費4折優惠，更可獲得電費按金及最低收費豁免。申請人可帶同表格及所需文件審核中心進行申請。

港燈電費優惠計劃申請方法及詳情 👉🏻 請按此

【1】長者：現有港燈住宅客戶；年滿60歲或以上；獨居或與同等資格長者同住；及符合綜援資格或現正領取。



【2】殘疾人士：現有港燈客戶；及申請人或其家人現正領取綜援傷殘人士標準金額、傷殘津貼及符合資格領取綜援。



【3】單親家庭：現有港燈住宅客戶；及正領取綜援單親補助金。



【4】 失業人士：現有港燈住宅客戶；及15至59歲，正領取綜援的失業人士（21歲下全日制學生除外）。



港燈電費津貼【7】節能共享資助計劃──資助舊樓節能／每幢高達300萬

港燈「節能共享資助計劃」資助非住宅客戶採用電廚房、乾衣、熱水設備。只要符合類別A或B的處所類別，即可分別獲得上限高達$300萬或$400萬的全額資助。計劃亦資助過渡性房屋項目及支援弱勢社群的社區設施安裝節能電力設備及家電，並資助社福機構及學校安裝太陽能光伏系統。

類別A：過渡性房屋／社區客廳／非牟利非政府機構營運的樓宇／資助學校

類別B：非住宅供電／最高負荷供電電力賬戶覆蓋的處所



港燈提供四種電費優惠，包括長者、殘疾人士、單親家庭及失業人士電費優惠。（港燈官網）

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