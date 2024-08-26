樂悠咭申請方法｜$2搭車優惠只在樂悠咭！即睇申請文件/相片要求

樂悠咭申請2024｜8月25日起，現有長者八達通及一般個人八達通持有人將不再享有$2搭車優惠，長者享繼續用$2搭車就要申請樂悠咭。《香港01》「好食玩飛」記者為老友記整合申請樂悠咭的方法、資格、要求等教學，即睇內文了解點申請啦！



長者八達通持有人於8月25日起將不再享有$2乘車優惠。（圖片來源：八達通網頁）

樂悠咭申請【1】3類人可申請樂悠咭享$2搭車優惠

政府逐步淘汰長者八達通，2024年8月25日起，長者八達通持有人將不再享有公共交通票價優惠計劃，所有60歲或以上香港居民，如果想享有$2乘車優惠，就必須使用樂悠咭搭車才可享有優惠。

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樂悠咭申請【2】樂悠咭申請資格

目前未有申請樂悠咭，但年滿60歲，或在申請日起計的未來3個月內年滿60歲的長者，可立即申請樂悠咭。不過，如果申請人在申請日起計3個月內未滿60歲，有關申請將不會受理，申請人需要在規定時間後重新遞交申請表。

（1）持有有效香港智能身份證的香港居民

（2）60歲或以上；或

（3）申請日起計的未來3個月內年滿60歲的長者



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樂悠咭申請【3】申請樂悠咭2大文件

持有有效香港智能身份證的香港居民申請樂悠咭只需提供香港身份證正本及彩色護照證件相片便可以遞交申請。要留意彩色護照證件相片規格需要合乎下述要求，否則申請有機會被延期或拒絕！

不獲接受的相片例子（圖片來源：八達通網頁）

彩色護照證件相片規格：

（1）彩色護照證件大頭相片

（2）背景必須為白色或純淺色

（3）必須為6個月內拍攝的相片

（4）相片頭像必須置中，不能太暗或太光

（5）圖像最少600像素 (闊) x 800 像素 (高)（只限八達通App申請）

（6）相片大小需為1.5吋 x 2﻿吋（只限紙本申請）



樂悠咭申請【4】申請樂悠咭2方法 八達通App／紙本申請方法

樂悠咭申請方法一：八達通App申請

步驟一：準備申請所需文件

步驟二：下載／打開八達通App

步驟三：前往主頁＞焦點服務＞點擊申請樂悠咭

步驟四：正確掃描身份證正面

步驟五：掃描成功後核對個人資料並確定

步驟六：輸入通訊地址及手提電話

步驟七：提供彩色護照證件相片（可選擇在相簿上傳或直接拍照）

步驟八：核對個人資料並遞交申請

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樂悠咭申請方法二：紙本申請

可在指定地點索取申請表或點擊此連結下載申請表

步驟一：準備申請所需文件

步驟二：在申請表上的指定位置貼上身份證副本及彩色護照證件相片

步驟三：填寫個人資料及申請日期（注意個人資料必須與身份證相同）

步驟四：在指定位置簽名或蓋章

步驟五：剪下申請條款，並將申請表放入內附的信封

步驟六：如自備信封，需自備郵票，並在信封面須寫上正確地址及註明「樂悠咭申請」

信封面地址：

新界荃灣郵政局

945號信箱

八達通卡有限公司

樂悠咭申請



索取附有免郵費回郵信封的申請表格：

【1】運輸署牌照事務處

【2】民政事務處民政諮詢中心

【3】政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心

【4】政府資助的殘疾人士社區支援服務單位

【5】社會褔利署社會保障辦事處

【6】香港房屋委員會轄下屋邨辦事處

【7】香港房屋協會（出租屋邨、樂頤居、彩頤居及雋悦辦事處）

【8】港鐵客務中心（土瓜灣、宋皇臺、顯徑、啟德、海怡半島、利東、黃竹坑及馬場站除外）及輕鐵客務中心（只限元朗、天逸、良景及屯門碼頭站）



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樂悠咭申請【5】首次申請樂悠咭費用全免 無須啟動即可增值使用

在申請完成後，樂悠咭會在4個星期內寄予申請人，並以手機短訊形式發出通知。樂悠咭無須啟動即可增值使用，不過需要注意首次增值需要增值多於$50，當中會包含$50可退還按金，按金可於辦理退回樂悠咭手續時退還。

例：首次增值$300，扣除$50按金後，可使用的餘額為$250。辦理退回樂悠咭手續時可獲退還$50按金。



首次申請樂悠咭的申請費用由香港特別行政區政府資助，如果日後遺失需補發樂悠咭或重新申請樂悠咭，則需收取$20行政費。

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樂悠咭申請【6】樂悠咭「易轉服務」

收到樂悠咭後，可以將現有的八達通卡內的服務或優惠透過指定港鐵站或商場内的八達通服務站轉移至樂悠咭（包括按金、餘額、自動增值服務、有效的「殘疾人士身分」等），亦可以選擇保留現有的八達通卡，同時使用樂悠咭享$2乘車優惠。

+ 2

步驟一：前往八達通服務站

步驟二：選擇「轉換樂悠咭」，並將需要轉移的八達通卡放在右邊讀寫器上

步驟三：讀取後將八達通卡放入下方藍色卡槽內，然後將樂悠咭放在左邊讀寫器上

步驟四：細閱屏幕上列出可轉移及不可轉移的服務與優惠，並按下繼續

步驟五：輸入身份證首4位數字，並按下確定

步驟六：成功轉移後，原有的八達通卡將會被收回

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（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略