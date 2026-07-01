KFC優惠2026｜限時家鄉雞扒包買1送1+6件雞$50+加$8雞翼2件

KFC優惠｜快餐店優惠｜餐廳優惠｜KFC「肯！抵DEAL」7月有新優惠！為慶祝國際炸雞日，KFC將一連8日有$50/6件雞，可任選3款雞件口味；另外還有$45脆雞豐盛盒、$79超值二人分享餐、$39四件雞等等。除此之外，在早餐時段，KFC更有家鄉雞扒包買1送1，即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

KFC推出「肯！抵DEAL」優惠！（領展）

KFC由7月1日起推出全新7大優惠！優惠將分三周進行，每周都有不同驚喜！提提大家，以下優惠只限堂食及外賣自取，以及不適用於亞洲國際博覽館分店，而各優惠數量及供應期有限，售完即止。即睇有什麼抵食優惠！

KFC優惠【1】$50／6件雞（原價$132）

KFC第一周優惠，7月1日至8日期間，上午11時後，可享$50／6件雞（原價$132），若未夠滿足，還可以$9加配格格脆薯塊以及$5加配中汽水，汽水每次最多可加配3杯。

$50／6件雞（官方圖片）

KFC優惠【2】家鄉雞扒包買1送1（原價$25/個）

如果想品嘗抵食早餐，在2026年7月1日至15日，上午11時前，KFC亦有家鄉雞扒包買1送1優惠，平均只需$12.5（原價$25）就可歎到。買家鄉雞扒包更可以$5加配汽水／指定熱飲，或以$8加配熱即磨白咖啡；或以$12加購熱鮮奶咖啡／熱泡沫咖啡一杯！

提提大家，此優惠不適用於赤柱廣場、九龍塘又一城、啟德體育園及置富南區廣場分店。

家鄉雞扒包買1送1（官方圖片）

KFC優惠【3】限定套餐加$8配巴辣香雞翼2件

2026年7月1日至31日，整個7月，在上午11時後，KFC都有限定套餐加配優惠，可以$8加配巴辣香雞翼2件！

家鄉雞扒包買1送1（官方圖片）

KFC優惠【4】$45脆雞豐盛盒（原價$112）

7月9日至15日期間，星期一至五上午11時後，KFC推出$45脆雞豐盛盒（原價$112），套餐包含家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞2件、普通辣汁蘑菇香飯1客、格格脆薯塊1客、經典葡撻1件、中汽水1件。

$45脆雞豐盛盒（官方圖片）

KFC優惠【5】$79超值二人分享餐（原價$188）

2026年7月11日至12日期間，上午11時後，KFC則推出$79超值二人分享餐（原價$188），包含家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞4件、大辣汁蘑菇香飯1客、經典葡撻2件、格格脆薯塊1客、2杯中汽水。

$79超值二人分享餐（官方圖片）

KFC優惠【6】$39／4件雞（原價$88）

2026年7月16日至22日，上午11時後，KFC推出$39／4件雞（原價$88），可以$9加配格格脆薯塊，以及$5加配中汽水，每次最多可加配2杯。

$39／4件雞（官方圖片）

KFC優惠【7】$69超值二人餐（原價$180）

2026年7月18日至19日，上午11時後，KFC提供$69超值二人餐（原價$180），包含家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞4件、普通辣汁蘑菇香飯2客、格格脆薯塊1客、中汽水兩杯。

$69超值二人餐（官方圖片）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略