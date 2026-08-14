月餅早鳥優惠2026｜15大推薦！聖安娜/皇玥/美心/奇華+早鳥55折起

月餅推薦2026｜中秋月餅有什麼高質推介？《香港01》「好食玩飛」編輯為大家搜羅15間高質酒店月餅，當中包括聖安娜、美心、奇華、皇玥等品牌，以及逸東軒、半島酒店、四季酒店等酒店餐廳出品，現時更有低至55折早鳥優惠，還未想好買什麼月餅的朋友，記得把握機會提早預訂！



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月餅推薦2026【1】聖安娜餅屋——首創脆皮棒棒冰皮／迷你月餅一盒12款口味／早鳥低至57折

聖安娜今年繼續推出經典冰皮月餅！至脆驚喜冰皮月餅以軟糯冰皮包住不同口味的豆蓉，中間更藏有法國海鹽焦糖脆脆夾心，做到內脆外軟；另外亦有適合一眾「小鳥胃」的至Q一口冰皮月餅，迷你尺寸一啖一粒，一盒包羅京都抹茶紅豆、紫薯等12款口味，開心Share一流！若想送禮更顯矜貴，亦有精選印尼極品白燕窩入饌的尊貴燕窩冰皮月餅！

除傳統冰皮款式外，聖安娜今年亦新出比利時朱古力脆皮棒棒冰皮月餅，脆口的比利時朱古力脆皮包裏著冰皮及豆蓉，月餅更破格地採用如同雪條般的設計，連「棒棒」也是可食用的香脆餅乾，超級打卡able！此外，聖安娜今年繼續有醬香酒釀桂花冰皮月餅及榴槤果皇冰皮月餅，即日至8月19日，更有低至57折早鳥優惠，買滿3件更可額外再享95折！

聖安娜餅屋｜早鳥優惠

聖安娜餅屋冰皮月餅：$176起｜原價$306

尊貴燕窩冰皮月餅：$218｜原價$302

比利時朱古力脆皮棒棒冰皮月餅：$196｜原價$342

至尊七星伴明月冰皮月餅：$218｜原價$302

榴槤果皇冰皮月餅：$132｜原價$233

醬香酒釀桂花冰皮月餅券：$318｜原價$388

月餅推薦2026【2】皇玥——首推「一盒三味」禮盒！早鳥買4送1

皇玥今年首創「豐盛系列」中秋禮盒，將月餅、手工餅食及精品茗茶結成一盒，讓大家可以一口月餅一口茶，消滯解膩！禮盒的組合多元化，例如品味中秋禮盒，包含了皇牌流心奶黃月餅、雙色蝴蝶酥及大紅袍茶葉；若講究健康，則大推低糖淳玥中秋禮盒，內有四款低糖月餅，包括奶黃、芝麻、烏龍茶及綠茶；以及四款低糖曲奇，甜度適中同時保留了食材原味，配搭清雅的茉莉綠茶小茶餅，輕盈不膩。

滿玥盛品中秋禮盒則為豪華之選，除了有傳統雙黃白蓮蓉及兩款流心月餅，更有豐富的手工餅食及大紅袍茶葉，送禮極具體面。

此外，皇玥的招牌室溫流心月餅，今年亦加入了新口味！升級版的軟心開心果月餅，嚴選伊朗A+級開心果，更加入軟心開心果醬，咬開即爆發濃郁堅果香；另外亦有專為榴槤控而設的（特濃版）流心貓山王榴槤月餅，以馬來西亞頂級貓山王果肉配合特濃室溫流心技術，金黃色的榴槤流心一切即湧，味道濃郁！

現時預訂更有早鳥優惠，於全線門市及官方網店購買任何月餅產品，不單可享7月優惠價，更有買四送一的限時優惠，於官網購買四盒月餅，更可獲一盒15件裝的品味中秋禮盒（價值$298）！

皇玥｜網店早鳥優惠（7月優惠價）

時尚系列-流心奶黃月餅（6件裝）／（特濃版）流心貓山王榴槤月餅（6件裝）：$330｜原價$378

時尚系列 - 軟心開心果月餅（6件裝）：$340｜原價$388

精選中秋禮盒：$350｜原價$408

品味中秋禮盒：$250｜原價$298

滿玥盛品中秋禮盒／低糖淳玥中秋禮盒／玥韻茶香中秋禮盒：$380起｜原價$448起

月餅推薦2026【3】美心——首創麻辣牛肉／XO醬豬肉月餅！早鳥優惠低至55折

今年中秋，美心月餅突破傳統月餅框架，首創麻辣月餅系列！全新麻辣牛肉月餅，糅合四川花椒與雲南辣椒，配上醇厚牛肉，味道麻而不嗆、椒香濃郁！另一款XO醬豬肉月餅，以美心自家調配XO醬入餡，由干貝、蝦米等珍貴食材層層炒製，爆發濃郁醇厚的海鮮鮮味，與豬肉餡料融合，入口充滿肉香且夾帶XO醬的微辣鹹鮮，層次豐富！

除了兩款挑戰味蕾的新口味，美心今年亦有極具噱頭的杜拜式開心果朱古力冰皮禮盒；以及充滿童年回憶的美心月餅×富豪雪糕打卡港風月餅禮盒，內藏雲呢拿流心奶黃月餅。當然還有經典的雙黃白蓮蓉月餅、流心奶黃月餅以及七星伴明月冰皮禮盒等亦會換上全新包裝繼續登場！即日起至7月20日，美心月餅正舉行優先預購，多款人氣及全新月餅均可享低至55折的早鳥優惠！

美心月餅｜早鳥優惠

麻辣牛肉月餅／XO醬豬肉月餅／夏威夷果仁焦糖咖啡月餅（4件裝）：$169｜原價$299

美心月餅×富豪雪糕打卡港風月餅禮盒（4件裝）：$155｜原價$275

杜拜式開心果朱古力冰皮禮盒（6件裝）：$175｜原價$305

雙黃白蓮蓉月餅／低糖蛋黃蓮蓉月餅（4件裝）：$236｜原價$429

流心奶黃月餅（8件裝）：$265｜原價455

月餅推薦2026【4】奇華——聯乘noc Coffee／LINE FRIENDS／康維他／早鳥低至77折

奇華餅家今年聯乘多個品牌推出多款月餅禮盒！首先推介專為咖啡迷而設的奇華 × noc Coffee 咖啡月餅精選禮盒，一盒有齊軟心咖啡奶皇月及紅桑子咖啡奶皇月，細膩香滑，盒內更貼心附上咖啡薄片及特色即沖咖啡，解膩一流！

如果想氹小朋友或送禮，必搶可愛度爆燈的LINE FRIENDS什錦奶皇月餅旋轉音樂禮盒！禮盒不但可化身成音樂盒，入面更有齊BROW朱古力奶皇、CONY士多啤梨乳酪奶皇及 SALLY蛋黃奶皇三款口味，打卡一流。

若送給注意養生的長輩，則推介全新奇華×康維他™麥蘆卡蜂蜜軟心奶皇月餅禮盒，以天然麥蘆卡蜜香取代部分甜度，融入金黃幼滑的奶皇之中，內藏蜂蜜軟心，甜而不膩！

即日起至7月31日，以上三款特色聯乘禮盒均設有早鳥優惠。即日至9月24日，只要買月餅產品或禮券滿$736，即額外送總值$380的中秋特選禮品！

奇華餅家｜早鳥優惠（即日起至7月31日）

奇華×康維他™麥蘆卡蜂蜜軟心奶皇月餅禮盒：$168｜原價$218

奇華 × noc Coffee 咖啡月餅精選禮盒：$228｜原價$298

LINE FRIENDS 什錦奶皇月餅旋轉音樂禮盒（6件）：$238｜原價$308

月餅推薦2026【5】半島酒店——識發光燈籠禮盒！小熊朱古力奶黃月餅／早鳥減$244

半島酒店今年除了經典的迷你奶黃月餅外，更有全新登場的半島酒店至臻月餅禮盒，禮盒採用極精緻的燈籠造型，配備金屬手挽及柔和發光裝置，食完月餅後還可當作中秋擺設，儀式感滿分！裡面更藏有全新口味的迷你黑芝麻麻糬月餅，芝麻香濃醇厚，麻糬口感柔韌；以及迷你十五年陳皮日本紅豆蛋黃月餅，果皮回甘與紅豆蓉味道超夾！

想氹小朋友開心，不妨試試半島小熊迷你奶黃及朱古力月餅，立體小熊造型可愛討喜，咬開朱古力外皮，更有香濃絲滑的拖肥夾心，層次豐富！怕肥的朋友亦可選擇加入福建茉莉花及金觀音茶葉的迷你低糖茶香白蓮蓉月餅，甜度清新平衡。即日至7月31日，買滿6盒指定經典月餅即享9折及免運費，官網更推出減$244的「半島小熊中秋組合」！

半島酒店｜早鳥優惠

半島酒店迷你低糖茶香白蓮蓉月餅（4件）：$328

指定經典（迷你奶黃月餅）（9件）：$439起｜原價$488起

中秋美點禮盒（1盒）：$638

半島小熊中秋組合（2盒小熊月餅＋曲奇＋匙扣）：$1,038｜原價$1,282

月餅推薦2026【6】喜來登酒店——早鳥75折！氣質茶褐色月餅禮盒

香港喜來登酒店今年推出「月滿中秋」禮盒，禮盒摒棄傳統的大紅大紫，改用富有氣質的茶褐色為主調，配搭香檳金與古銅金內盒，簡約雅緻，送禮一流！而月餅主打兩款經典口味，傳統必食的雙黃白蓮蓉月餅及大受歡迎的迷你奶黃月餅，金黃酥軟的餅皮夾帶濃郁奶黃蛋酥，甜而不膩，一口一件剛剛好。即日起至8月19日，預訂更可享75折！

香港喜來登酒店｜早鳥優惠

雙黃白蓮蓉月餅（4件）：$343.5｜原價$458

迷你奶黃月餅（8件）：$336｜原價$448

月餅推薦2026【7】麗晶酒店——「多寶閣」禮盒／早鳥9折

香港麗晶酒店今年以月相、繁花與中國傳統「多寶閣」為靈感，推出兩款如藝術品般的奢華禮盒。麗晶臻選雜錦禮盒包括蛋黃白蓮蓉、流心奶皇、陳皮豆沙及黑芝麻奶皇四款口味（每款各2件，共8件迷你月餅），禮盒以深邃的海港藍綠色調設計，盒面有玉兔與金箔點綴，打開後更有柔光內燈緩緩亮起，非常有儀式感！另一款麗晶映月精緻寶盒則採用優雅的半月輪廓，打開後更會化身成一輪滿月，內藏伯爵茶及朱古力奶皇口味。由即日起，於網店凡訂購5盒或以上精選月餅，即可享9折早鳥優惠！

香港麗晶酒店｜早鳥優惠

麗晶映月精緻寶盒（4件）：$259.2｜原價$288

麗晶臻選雜錦禮盒（8件）：$412.2｜原價$458

迎月閃爍組合（禮籃）：$888

精緻茶禮組合（禮籃）：$1,988

麗晶軒薈萃禮品套裝（禮籃）：$3,388

月餅推薦2026【8】四季酒店——米芝蓮二星黑松露／首創麻糬奶黃／85折

四季酒店旗下的米芝蓮二星食府龍景軒，新推出的黑松露單黃白蓮蓉月餅，黑松露令綿滑的白蓮蓉香氣昇華；另一款老香黃五仁月餅則巧妙加入潮汕傳統陳年涼果「老香黃」提香，味道清新解膩；當然少不了經典招牌酥香崧子奶黃月餅，奶黃香滑細膩，伴隨崧子的微脆口感，層次極豐富！

至於酒店自家的四季月餅禮盒同樣有驚喜，今年首度加入迷你麻糬奶黃月餅，煙韌軟糯的麻糬配上香滑的奶黃，口感滿分！每套月餅更會附贈限量版帆布袋，即日起至2026年9月18日，預訂5-9盒四季月餅禮盒，可享85折；買得愈多折扣愈多！

香港四季酒店｜月餅及禮籃

龍景軒老香黃五仁月餅／龍景軒酥香崧子奶黃月餅／龍景軒子薑皮蛋月餅（6件）：$628

龍景軒黑松露單黃白蓮蓉月餅／龍景軒精裝月餅（6件）：$668

龍景軒精裝月餅配2009年醇香普洱茶餅（1盒）：$888

四季月餅禮盒（5件）：$423｜原價$498

四季雙黃白蓮蓉月餅（1件）：$188

月餅推薦2026【9】逸東酒店逸東軒——雅緻收納盒設計！早鳥優惠低至68折

連續十年蟬聯米芝蓮一星的逸東軒，今年推出的月餅禮盒絕對是送禮之選！禮盒採用優雅墨綠色為主調，綴以寓意圓滿的蓮花圖案，其堅固的木盒設計，在佳節過後更可直接變成雅緻的家居收納盒，得體兼實用，減少浪費，非常環保！

月餅當中推介招牌的「逸月流金」禮盒（內含6件迷你流心奶黃月餅），金黃酥化的餅皮包裹著幼滑流心，入口溫潤順滑、充滿奶香！如果想一次過滿足全家人，可以選擇有齊迷你流心奶黃、迷你流心奶黃白蓮蓉及迷你陳皮豆沙三款口味的「逸月薈萃」禮盒。由即日起至7月31日期間訂購，公眾可享限時低至68折早鳥優惠；若錯過了，於8月1日至31日期間預訂亦可享72折優惠！

香港逸東酒店逸東軒｜早鳥優惠

「逸月流金」禮盒（6件）：$278｜原價$408

「逸月薈萃」禮盒（6件）：$288｜原價$428

月餅推薦2026【10】JW萬豪酒店萬豪金殿——即焗手工月餅！早鳥優惠低至8折

JW萬豪酒店米芝蓮中菜廳萬豪金殿今年再度推出極受歡迎的即焗手工月餅！月餅由點心團隊每日手製及新鮮烘焗，絕無添加防腐劑。大推創新的可可芋蓉口味，微苦可可酥皮包裹著慢火熬煮的綿密芋蓉，味道層次豐富。即焗月餅將於2026年9月4至20日（逢星期五至日），中午12時至9時在餐廳前庭限量供應！

香港JW萬豪酒店萬豪金殿即焗手工月餅（官方圖片）

至於送禮首選，必定是香檳金色的鏤空蓮花禮盒，造型時尚高雅，得體又環保。此外，酒店還有內餡軟滑馥郁的迷你奶黃月餅，及富有氣派的八吋八黃薑汁白蓮蓉團圓月餅，啱晒聚會打卡。即日起至8月15日前預訂，更可享8折早鳥優惠！

香港JW萬豪酒店萬豪金殿｜早鳥優惠

雙黃薑汁白蓮蓉月餅禮盒（4件）／迷你奶黃月餅禮盒（6件）：$398.4｜原價$498

八吋八黃薑汁白蓮蓉團圓月餅禮盒（1件）：$710.4｜原價$888

新鮮出爐即焗手工月餅（4件）：$188（不設折扣）

月餅推薦2026【11】康得思酒店明閣——超氣派首飾錦盒！早鳥優惠低至$308

中秋送禮想突顯品味？粵菜食府明閣今年推出的「明月餅」系列，禮盒特別採用首飾錦盒設計，印上充滿詩意的水墨畫作及細緻燙金工藝，單看包裝已充滿氣派！款式方面，除了經典必食的雙黃白蓮蓉，亦大推深受年輕人歡迎的迷你流心奶黃月餅，牛油餅皮酥香鬆化，配搭緩緩溢出的奶黃流心，口腔瞬間充滿鹹蛋香氣！若想一次過滿足長輩與小朋友，可選擇包含黑芝麻、奶黃及陳皮豆沙的迷你錦繡月餅拼盒，由即日起至8月21日，更有早鳥優惠低至$308！

明閣香港康得思酒店｜早鳥優惠

迷你流心奶黃月餅／迷你錦繡月餅拼盒（6件）：$308｜原價$408

雙黃蓮蓉月餅／雙黃白蓮蓉月餅（4件）：$338｜原價$438

月餅推薦2026【12】香港港麗酒店——首創黑芝麻／手工貓山王！早鳥優惠75折

香港港麗酒店首度推出迷你黑芝麻月餅，幼滑濃郁的黑芝麻醬配搭甘香鹹蛋黃，散發出淡雅堅果幽香；另外當然少不了極受歡迎、全人手製作的迷你貓山王榴槤月餅，酥脆曲奇皮包裹著馬來西亞頂級貓山王果肉，口感超Creamy！這兩款人氣口味各只限量發售400盒，想買就要把握機會！

若想一次過試勻不同口味，推介包含流心朱古力、流心芝士、紅豆抹茶及伯爵茶的錦繡四喜月餅。禮盒方面，酒店今年更特備以「花映香江」為靈感設計的雙層抽屜式禮盒，採用大方的金黃色，食完月餅更可當作飾品收納盒。由即日起至9月4日，預訂指定月餅更有75折早鳥優惠，中秋禮籃亦有85折！

香港港麗酒店｜早鳥優惠

雙黃白蓮蓉月餅（4件）／迷你奶黃月餅（8件）：$381｜原價$508

錦繡四喜月餅（8件）：$388.5｜原價$518

迷你黑芝麻月餅／迷你貓山王榴槤月餅（8件）：$518

月餅推薦2026【13】嘗申滙——必試上海酥皮鮮肉月餅！解膩茗茶禮盒低至$312

中秋食得太多傳統甜月餅，覺得太「漏」想轉轉口味？主打高級滬菜的嘗申滙今年特別推出極具上海特色的月餅及茗茶禮盒，為大家帶來全新體驗！層層酥軟的餅皮包裹著鹹香豐腴的豬肉餡料，肉汁與油脂交織，配搭禮盒附送的醇厚普洱茶，完美中和油膩感！若想滿足家中長輩，亦可選擇包含豆沙、棗蓉、椒鹽及苔菜四款鹹甜口味的經典禮盒，每款月餅均配搭好專屬茗茶，如桂花烏龍、陳皮白茶等。2026年7月15日至8月15日，更有早鳥優惠低至85折！

嘗申滙｜早鳥優惠（2026年7月15日至8月15日）

經典月餅及茗茶禮盒：$312｜原價$368

鮮肉月餅及茗茶禮盒：$338｜原價$398

月餅推薦2026【14】Starbucks——限定口味月餅禮盒／附濾掛咖啡／早鳥9折＋送手調飲品券

Starbucks都有月餅！星巴克今年緊貼美食潮流，推出一盒包羅三款限定口味的月餅禮盒，包括經典的流心奶黃、帶醇厚焙煎香氣的流心榛子咖啡，以及口感煙韌軟糯的黑芝麻麻糬，滿足不同親朋好友的喜好。最貼心的是，禮盒內包含星巴克派克市場綜合濾掛咖啡，讓你一邊品嘗咖啡，一邊吃月餅，消滯又解膩。提提大家，星巴克中秋系列由即日起至8月31日於港澳全線分店提供9折早鳥優惠，每盒更會額外送一張中杯裝手調飲品券！

星巴克｜早鳥優惠

星巴克月餅禮盒：$331｜原價 $368

月餅推薦2026【15】Lady M——星夜幻境投影月餅禮盒／低至$268！

今個中秋佳節，Lady M 推出「星夜幻境投影月餅禮盒」系列！禮盒全球限量發售，以「中秋月滿，玉兔躍動」為設計主軸，外盒細節滿滿，完美勾勒出玉兔在皎潔月色下嬉鬧的場景。六件裝禮盒頂部特別置有一盞月亮投影燈，關燈後即可投射出如繁星交織般的絢麗星空。

六件裝有三款獨特口味，包括開心果味、柚子芝士蛋糕味及紅豆月餅；而兩件裝則包含伯爵茶味及經典奶皇月餅。禮盒不僅口味吸引，更是中秋送禮首選，佳節過後還能留作精美家居擺設！記得把握早鳥優惠，兩件裝優惠價低至 $268！

Lady M｜早鳥優惠（2026年7月17日起至9月6日）

早鳥價：港幣$568（六件裝）｜港幣$268（兩件裝）

原價：港幣$ 628（六件裝）｜港幣$ 298（兩件裝）

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