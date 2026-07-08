日式杯麵4個秘密 ｜官方解答包裝為何是圓形？靈魂肉粒竟不是肉？

大家宵夜或者趕時間，總會食過杯麵。不過，這個我們平時三分鐘就沖好的即食食品，背後其實隱藏了大量由權威機構、電視台及專家認證的設計學問。以下為大家盤點4個超直白的杯麵冷知識，保證看完大呼長知識！



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杯麵冷知識｜1. 杯麵為什麼是圓形、即食炒麵是方形？

日本TBS電視台節目《この差って何ですか？》就曾拆解過這個包裝形狀之謎。原來湯杯麵做成圓形，最主要是為了貼合嘴形方便飲湯。

而即食炒麵做成方形，一來是為了方便倒去熱水。另一個關鍵是分量問題，因為炒麵沒有湯，用同樣的麵量消費者很難吃飽，所以炒麵分量一般比杯麵多，一般是杯麵的1.4倍。如果麵量增加了還繼續用圓形杯，整個容器就必須要大一圈，因此大部分廠商最終決定將炒麵改成方形設計，既省空間又裝得多。

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杯麵冷知識｜2. 杯麵靈魂肉粒秘密！原來主要材料是大豆

根據日本傳媒《朝日新聞》報導，日本規模最大的日清食品公司透露，旗下杯麵裡最經典的豬肉粒（正式名稱為「骰子肉粒 Dicemince」），其實並不全是豬肉！它是將豬肉等食材絞碎後，再經冷凍乾燥加工而成，但當中其實含有大量大豆和蔬菜萃取物，難怪口感有點像素肉。

日清更表示，這種由植物與動物混合製作的謎肉是未來的混合肉，甚至有助於解決即將出現的世界糧食危機。不過要注意，這些配料含有大豆、蛋類、奶類及麩質等添加物，容易食物敏感的人記得看清楚包裝標籤。

杯麵冷知識｜3. 官方專利「中間保持構造」：麵餅原來一直懸空

如果你試過把杯麵切開一半，會發現麵餅並沒有頂著杯底，底部居然是完全空心的！這個名為「中間保持構造」的設計，是日清食品當年的註冊專利。

官方專家解釋，這樣做有兩大科學原因：第一是防止運送時震碎，讓麵餅卡在中間，杯身就變成了天然避震器，乾麵餅就不會因為震動而碎成粉末；第二是熱水完美對流，注入熱水時會先流向杯底，熱力由下而上產生對流，能確保整塊麵均勻受熱，不會出現上面軟、下面硬的情況。

這個名為「中間保持構造」的設計，是日清食品當年的註冊專利。（日清食品官網）

杯麵冷知識｜4. 權威機構JAXA認證：全球首款太空杯麵Space Ram

2005年，日本日清創辦人安藤百福研發出全球首款太空杯麵「Space Ram」。這款泡麵以經典的「瞬間熱油乾燥法」 為基礎，為了配合外太空的無重力環境，研發員特別將麵條進行蛋白加工並製成一口大小防止四散，湯汁也經過勾芡變得濃稠，以免逸散出來弄壞太空艙的機器。

此外，考慮到太空人在無重力下味覺會變遲緩，這款泡麵的調味比平常更重。加上太空梭內氣壓低、熱水無法燒開，研究員更調整了麵粉與澱粉比例，讓泡麵在70度的熱水中就能完全泡開，成功讓太空人在宇宙也能一嚐家鄉美味。

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