天價電費$11410！港女生養30寵物開冷氣肉赤　林超英親授3招打救

慳電｜冷氣｜電費｜炎炎夏日，每收到電費單那刻，看著節節上升的數字，真的令人非常肉赤。不過，若你以為家裡幾千元的電費已經是極限，那就大錯特錯了。近日在Threads上，一位女網民自揭收到高達$11,410的天價電費單，她接受訪問時表示，家中養了30多隻寶貝寵物，為了讓牠們消暑，每天需開4部冷氣，結果收到震撼帳單。慳電達人、天文台前台長林超英親授3大招數打救，想知更多即睇下文！



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冷氣節能｜養逾30隻寵物開4部冷氣消暑

近日，有網民在社交平台Threads分享家中的高昂電費單，尋求省電方法。帖文隨即引來熱烈討論，其中一名女網民Cecilia（Ceci）更自揭家中電費高達$11,410，Cecilia接受香港01好食玩飛頻道訪問時透露，現住在三層高的獨立屋，共約1,700多呎，家中飼養了超過30隻寵物，當中包括貓、狗、鸚鵡、蜜袋鼯及烏龜。由於部分貓狗屬於長毛品種，為了防止寵物中暑，家中必須開啟冷氣降溫。

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Ceci表示，現時家中主要開啟4部2匹冷氣機，分佈於客廳及房間，每天從上午大概10點開啟至傍晚6點，運作時間約8小時。

除了日間開啟冷氣外，Cecilia指出，家中並無其他高耗電量電器，例如她平日習慣使用明火煮食，亦沒有使用抽濕機的習慣。在夜晚，她亦盡量避免長開冷氣，若天氣太炎熱，通常只會開啟約30分鐘，待房間變涼後便轉用電風扇。

面對每期過萬元的電費，Cecilia直言感到非常肉赤，她曾一度懷疑家裡是否被偷電，否則無法相信電費會高得如此誇張。她坦言，雖然知道冷氣是電費高企的主因，但為了寵物的健康著想，實在避無可避。

冷氣｜耗電元兇：2匹定頻冷氣

然而，經追問下，原來Cecilia家中目前使用的仍是2匹定頻冷氣機。消委會曾指出，定頻冷氣的壓縮機需要不斷重複啟動與停止以維持溫度，耗電量遠高於近年普及的變頻款式，這亦是導致天價電費的其中一個主要原因。

慳電達人林超英教路3招擺脫天價電費

曾創下0元電費紀錄的慳電達人、天文台前台長林超英了解過Cecilia狀況後，傳授三大招慳電攻略，希望可將電費大減。

曾創下0元電費紀錄的慳電達人、天文台前台長林超英了解過狀況後，傳授三招慳電攻略。（黃浩謙攝）

林超英慳電大法【1】一級能源標籤變頻機

林超英建議，Cecilia應盡快將家中頻繁啟用的定頻冷氣，更換為變頻冷氣機，而且必須認清並選購貼有「一級能源標籤」的產品。根據機電工程署資料，一級能源標籤代表該電器在同類產品中能源效益最高，省電效果最為顯著，長期下來能節省大量電費。

林超英建議，Cecilia應盡快更換為變頻冷氣機，而且必須認清並選購貼有「一級能源標籤」的產品。（機電工程署）

林超英慳電大法【2】將冷氣溫度調至恆溫24至25度

考慮到寵物的需要，林超英建議，可嘗試將冷氣溫度固定調節在24℃至25℃的恆溫狀態，並觀察寵物能否適應。他指出，冷氣溫度每調高1度，電力消耗約可減少1%。在長時間開機的情況下，積少成多，能有效降低電費開支。

林超英慳電大法【3】善用天台安裝太陽能板

林超英指出，Cecilia可以考慮參與由政府與電力公司推行的上網電價計劃。若居住環境許可，可在天台安裝太陽能光伏或風力發電系統。所生產的可再生能源，電力公司會以一般電費最高5倍的水平進行回購。林超英表示，此類系統通常只需約3年即可回本。

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