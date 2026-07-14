新冠2026｜新冠個案激增逾5倍！8類人免費打疫苗＋預約方法＋地點

新冠2026｜暑假正值北上消費及旅遊旺季，無論是準備過關，還是留港消費的港人也要小心「中招」！內地6月確診新冠病例按月急增逾2.6倍，本港同期確診更飆升逾5倍。衛生防護中心一直呼籲市民應適時接種免費新冠疫苗額外加強劑，以減低重症和死亡風險。《香港01》「好食玩飛」整合新冠病毒疫苗接種詳情、預約方式及地點，其中8類人更可免費接種疫苗！即睇內文！



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新冠2026｜內地新冠病例增逾2.6倍 香港近月飆升逾5倍

根據中國疾控中心最新公布，內地6月份新增新冠病毒確診病例高達7.9萬宗，對比5月份的2.19萬宗，確診數字按月急增逾2.6倍。中大呼吸系統科講座教授許樹昌提醒市民，北上玩樂時若身處人多擠迫的環境，要留意防範措施，包括佩戴口罩及勤洗手。

而本港情況同樣值得關注，根據衞生防護中心資訊，本港於5月31日至7月4日錄得1,265宗確診新冠個案，較前一個月（4月26至5月30日）錄得的194宗飆升逾5倍。

本港於5月31日至7月4日錄得1,265宗確診新冠個案。（資料圖片）

面對疫情升溫，無論留港還是北上消費的港人也不能掉以輕心。衞生防護中心一直呼籲，高風險市民應適時接種新冠疫苗額外加強劑，以有效減低重症及死亡風險。

政府現時為6個月大或以上的合資格人士提供免費LP.8.1新冠疫苗初始劑次接種。高風險市民如接種上一劑疫苗或感染新冠滿6個月，亦可免費接種新冠疫苗額外加強劑。

以下組別人士可免費接種「額外加強劑」：

【1】居於安老院舍的人士

【2】65歲或以上居於社區的長者

【3】50至64歲有長期病患的人士

【4】六個月大或以上免疫力弱的人士

【5】孕婦

【6】醫護人員



以下組別人士可免費接種「初始劑次」：

【1】免疫力正常的5歲或以上人士（不論曾否感染）：免費接種第一劑

【2】免疫力正常的6個月至4歲人士：免費接種第一、二及三劑



政府現時為合資格人士提供免費新冠疫苗接種服務。（衛生防護中心網頁）

LP.8.1新冠疫苗接種預約方法＋接種地點

合資格人士可於衞生防護中心網頁預約指定私家或公營診所免費接種疫苗，亦可直接聯絡接種站安排接種。值得留意，疫苗接種服務提供至2026年9月5日。

此外，由於兒童疫苗暫停供應，所以「政府疫苗接種計劃」6個月至11歲人士接種新冠疫苗之地點，暫停提供兒童新冠疫苗接種服務，直至另行通知。

私家診所打針地點一覽

港島區

中西區：海灣醫療｜天下仁心醫療中心｜尚至醫療中心（7月20日恢復服務）

灣仔區：香港國際專業體檢協會

南區：港怡醫院



九龍區



九龍城區：梁樹標醫生診所

油尖旺區：百本專業護理服務｜莊柏醫療（佐敦、旺角）

黃大仙區：新都醫療中心



新界區



西貢區：緻仁醫療中心（將軍澳）

屯門區：新都專科醫療中心｜心醫館｜劍橋聯合醫務中心

元朗區：新都綜合醫務中心

荃灣區：莊柏醫療（荃灣）



莊柏醫療（官方圖片）

兒童社區疫苗接種中心打針地點一覽（適用於12至17歲）

九龍城區

香港兒童醫院（只於星期一、星期三及星期五提供疫苗接種）



醫管局轄下的指定家庭醫學診所打針地點一覽（必須預約）

港島區



東區：西灣河家庭醫學診所

灣仔區：灣仔貝夫人家庭醫學診所

中西區：西營盤賽馬會家庭醫學診所

南區：鴨脷洲家庭醫學診所



九龍區



九龍城區：中九龍家庭醫學診所

黃大仙區：東九龍家庭醫學診所

油尖旺區：油麻地賽馬會家庭醫學診所

觀塘區：觀塘家庭醫學綜合中心

深水埗區：南昌家庭醫學診所



新界及離島區



西貢區：將軍澳南家庭醫學診所

葵青／荃灣區：葵涌伍若瑜夫人家庭醫學診所 ｜ 南葵涌賽馬會家庭醫學診所

沙田區：馬鞍山家庭醫學診所

大埔區：大埔賽馬會家庭醫學診所

北區：粉嶺家庭醫學診所

屯門區：屯門仁愛家庭醫學診所

元朗區：元朗容鳳書家庭醫學診所

離島區：北大嶼山家庭醫學綜合中心（北大嶼山醫院三樓）



北大嶼山家庭醫學綜合中心位於北大嶼山醫院三樓。（醫院管理局）

醫管局轄下的指定專科門診診所打針地點一覽

以下13間公立醫院的專科門診接種站，不接受一般市民網上預約或即場排隊，只限市民到相關門診應診時，才可同時即場接種新冠疫苗。

港島區：東區尤德夫人那打素醫院｜律敦治醫院｜瑪麗醫院

九龍區：伊利沙伯醫院｜明愛醫院｜瑪嘉烈醫院

新界區：北區醫院｜屯門醫院｜博愛醫院｜將軍澳醫院｜雅麗氏何妙齡那打素醫院｜仁濟醫院｜威爾斯親王醫院



安老院、殘疾人士院舍及護養院

部分安老院、殘疾人士院舍及護養院提供疫苗接種服務，由外展疫苗接種隊或到診註冊醫生負責。名單詳情可瀏覽到診註冊醫生名單。

衞生署轄下指定診所

衞生署轄下指定診所，包括指定長者健康中心、母嬰健康院及學生健康服務中心接種信使核糖核酸疫苗，預約詳情可瀏覽官方網站。提提大家，現有接種服務預約名額開放至9月5日。

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