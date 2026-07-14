大家樂優惠｜外賣半價！$79原隻雞+半斤叉燒+2白飯／5折換購鮑魚

大家樂優惠｜大家樂又有新優惠！晚餐不知吃什麼？不如試試大家樂推出的限時外賣優惠，燒味孖寶低至$79（原價$137），即可享用原隻靚雞配半斤叉燒，還跟兩碗白飯；除此之外，大家樂還有兩大外賣優惠，同樣抵食。想知優惠詳情，即睇下文！



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大家樂又有激抵優惠！（領展）

大家樂優惠【1】$79一斤靚雞＋半斤叉燒＋2碗白飯

即日起至7月20日，下午3時後，大家樂推出外賣自取優惠。外賣燒味孖寶套餐，僅$79（原價$137），有齊足一斤原隻靚雞＋半斤叉燒及兩碗白飯，而且還可以$10加配滷水鴨舌／$12加配滷水雞中翼（2隻）拼紅腸／$12加配白飯拼糖水（各一碗）。

外賣燒味孖寶套餐，$79有齊足一斤原隻靚雞＋半斤叉燒及兩碗白飯。（Facebook@新•大家樂討論區）

大家樂優惠【2】半價換購李錦記蠔皇極品鮑魚

優惠期間，大家購買孖寶套餐時，可以半價$84（原價$168）換購原罐特大6隻裝的李錦記蠔皇極品鮑魚，讓晚餐變得更豐盛！

大家樂優惠【3】$32單點半斤叉燒

大家亦可以選擇只需$32的單點半斤叉燒（原價$57）外賣。叉燒新鮮燒製，啱晒晚飯加餸。

單點半斤叉燒$32（原價$57）（官方圖片）

大家樂外賣優惠詳情

優惠推廣期：即日至7月20日

優惠供應時間：下午3時後



優惠詳情：

套餐外賣優惠：$79原隻靚雞（足一斤）配半斤叉燒，送2碗白飯

單點外賣優惠：$32購買新鮮燒製叉燒半斤

換購優惠：惠顧孖寶優惠，加$84換購李錦記蠔皇極品鮑魚

加配優惠：加$10配滷水鴨舌；加$12配滷水雞中翼（2隻）拼紅腸；加$12配白飯拼糖水（各1碗）。



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