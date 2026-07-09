美心集團70周年｜推7大優惠　北京填鴨/翠園燒鵝皇/滷水鵝拼盤7折

美心｜美心集團今年踏入70周年，並會以「一心一意70年」為周年慶典主題，將透過一系列餐飲禮遇、產品創新等，為大家送上驚喜的美食慶典。集團旗下超過30個品牌將於7至8月期間推出總值高達港幣百萬元的餐飲禮遇，包括北京填鴨、滷水鵝拼盤7折、焗豬扒飯77折等。另外，該集團將於今年底推出人人有獎抽獎活動。《香港01》好食玩飛頻道整理7大餐飲優惠及周年活動，想知更多？即看下文！



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美心集團70周年推一系列慶祝活動

美心集團於今年12月正式踏入70周年，其集團旗下超過30個人氣品牌將於7至8月期間，推出總值高達港幣百萬元的餐飲禮遇，與市民及旅客一同分享喜悅。而美心旗下的「翠園」亦將於9月於香港首度推出全新「翠園包裝急凍點心系列」，包括蝦仁魚籽燒賣、金沙流心奶皇包、荔浦芋頭流沙包及玄墨黑芝麻流沙包，讓大家可以隨時吃到經典點心。

美心集團7大優惠及活動

美心集團優惠【1】美心中菜精選招牌菜式限時7折優惠

美心中菜推出精選招牌菜式限時7折優惠。凡惠顧翠園、美心皇宮、北京樓、潮庭、潮江春等指定美心中菜食府，即可用7折優惠品嚐多款招牌名菜，包括「翠園燒鵝皇」、「北京填鴨」及「滷水鵝拼盤」等。

「翠園燒鵝皇」有限時7折優惠。

美心集團優惠【2】西餅＋焗豬扒飯77折

西餅烘焙與美心MX推出指定菜式77折，包括美心西餅及東海堂指定芒果系列蛋糕推出77折優惠。而美心MX則推出「鮮茄焗豬扒飯」77折及精選燒味飯8折。

美心MX推精選燒味飯8折。

美心集團優惠【3】日式西式餐廳餐飲優惠

美心旗下的日式料理與西式餐廳亦推出餐飲優惠，包括元氣壽司、千両、simplylife及The Cheesecake Factory（芝樂坊）等品牌，將推出滿額即減70元或免費贈送招牌菜式等優惠。

美心旗下的日式料理與西式餐廳亦推出優餐飲優惠。（資料圖片）

美心集團優惠【4】聯乘「開心購物節」 推電子優惠券

由香港零售管理協會主辦的「開心購物節」中，美心旗下品牌的一系列周年電子優惠券將於AlipayHK、支付寶及AR Lens等平台廣泛發放，方便市民及遊客隨時領取及使用。

美心集團活動【5】期間限定快閃店 新口味食品

美心將於8月「美食博覽」及9月在旺角朗豪坊設立的期間限定快閃店，呈獻多款驚喜新口味、人氣應節產品及會場限定體驗；同時亦會推出「七十周年月餅紀念版禮盒」。

美心集團優惠【6】推期間限定慶祝菜單

10月在「香港美酒佳餚巡禮」則會打造「美心港味薈」，呈獻創新與經典的香港滋味。而11月更會推出「美心美食月」，帶來期間限定的慶祝菜單。

美心集團優惠【7】12月人人有獎大抽獎

而在12月，美心將壓軸舉行人人有獎抽獎月，大家只要於美心旗下店舖消費即可獲抽獎機會。

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