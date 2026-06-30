旅發局夏日優惠10大｜麥當勞/美心/惠康　戲票、溜冰場買一送一

旅發局優惠｜飲食優惠｜購物優惠｜旅發局推出夏季主題推廣重頭戲「夏日處處賞」優惠，於7月1日聯動全港9000家商舖向市民及旅客送上逾20萬份「香港夏日禮」優惠。《香港01》「好食玩飛」頻道整合了10個必搶優惠，當中包括麥當勞巨無霸餐、溜冰場門票買一送一、日本城買滿$100減$10等，想知更多？即看下文！



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旅發局與商界合作，聯動全港9千家商舖，於7月1日向市民及旅客送上逾20萬份涵蓋景點、餐飲、交通及購物「香港夏日禮」優惠。其中旅發局聯同優質旅遊服務協會和香港零售管理協會，由7月1日起至8月31日推出一系列「夏日處處賞」購物及餐飲優惠，部份優惠以先到先得形式送出，或僅適用Discover Hong Kong一站式旅遊資訊平台的註冊用戶，大家需預先註冊成為用戶才可搶到優惠。

「夏日處處賞」優惠5大精選優惠

夏日處處賞優惠｜1.麥當勞巨無霸餐買一送一

麥當勞推出巨無霸餐買一送一優惠。

巨無霸餐買一送一。（麥當勞官方圖片）

夏日處處賞優惠｜2.美心蛋卷買一送一

美心西餅亦推出美心精緻蛋卷（6 條裝）系列買一送一。

美心蛋卷買一送一。（美心官網截圖）

夏日處處賞優惠｜3.CSL購物券

CSL Mobile Limited推出1O1O／csl$1,000元購物優惠劵。

旅發局推出「夏日處處賞」優惠。

夏日處處賞優惠｜4.點梳乎厘即送飲品

PHI Coffee & Pancake推出凡惠顧單點梳乎厘，即送飲品一杯。

夏日處處賞優惠｜5.惠康$25優惠券

惠康超級市場及品味超市推出惠康$25元優惠券（需購物滿$250元方可使用）。

惠康推出$25優惠券。（資料圖片）

「夏日即賞」 掃描二維碼即取優惠

旅發局與 AlipayHK、支付寶、Alipay+合作，於7月1日至8月31日期間推出「夏日即賞」活動。大家可於全港九新界主要商場，包括AIRSIDE、中環街市、又一城、西沙 GO PARK、MegaBox、美麗華廣場、MOKO新世紀廣場、新城市廣場、太古廣場、崇光百貨、黃大仙中心、山頂凌霄閣等，於指定推廣位置例如顧客服務中心、入口位置或活動展示區等掃瞄二維碼，即可領取合共超過150項商場商戶優惠。

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「夏日即賞」優惠5大精選優惠

夏日即賞優惠｜6.D-Park日本城減$10

大家可到D-Park領取優惠，即可在日本城（JHC）消費滿$100元或以上，即減$10元。

旅發局推出「夏日即賞」優惠。

夏日即賞優惠｜7.又一城溜冰場門票買一送一

又一城推出溜冰場「歡天雪地」入場券買一送一優惠，及Festival Grand Cinema免費2D電影戲票。

溜冰場門票買一送一。（又一城網站截圖）

夏日即賞優惠｜8.MOKO戲票買一送一

MOKO 新世紀廣場推出B+ cinema MOKO享戲票買一送一（適用於The Point 會員於顧客服務中心換領）。

夏日即賞優惠｜9.冒險樂園買$200代幣送140代幣

大家可到如心廣場領取優惠後，於冒險樂園購買$200元代幣可額外獲贈$140元代幣。

冒險樂園買$200代幣送$140代幣。(資料圖片/廖雁雄攝)

夏日即賞優惠｜10.wwwtc消費$200送$20餐飲券

在wwwtc領取優惠後，大家可於場內商戶即日單一電子消費滿港$200元，即可到商場顧客服務中心換領$20元電子餐飲優惠券一張；消費每滿$60元，即可使用一張。

「香港夏日禮」領取方法：

夏日即賞

日期：7月1日至8月31日

對象：旅客及香港市民

領取方法：於全港過百間商場掃瞄指定二維碼領取，於任何貼有支付寶或 Alipay+標識的商店使用。



夏日處處賞

日期：7月1日至8月31日

對象：旅客及香港市民

領取方法：旅發局 Discover HongKong「香港夏日盛會」資訊平台（需註冊成為用戶）／可於香港零售管理協會網站參考優惠列表，並透過多個平台發放。



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