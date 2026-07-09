長者睇牙9優惠｜ 3類長者洗牙/杜牙根免費！假牙$500　附申請方法

長者福利｜社區牙科支援計劃｜長者牙科｜長者睇牙｜衞生署的「社區牙科支援計劃」由2026年起全面擴大服務範圍！新增了洗牙、杜牙根、移除牙橋或牙冠，以及鑲配活動假牙4大項目。大部分服務只需付$50行政費；如果符合特定資格，費用更可以全免！想知更多？即看下文！



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政府聯同非政府組織推出「社區牙科支援計劃」，資助弱勢社群治療牙齒。資助服務包括基本的口腔檢查、照X光、補牙、拔牙及處方止痛藥外，現更涵蓋洗牙、杜牙根、移除牙橋或牙冠，以及鑲配活動假牙，全方位照顧長者睇牙需要。

只要持有香港身份證、已登記「醫健通」，並屬指定弱勢群體即可申請社區牙科支援計劃。（AI生成圖）

長者睇牙｜如何申請社區牙科支援計劃？

只要持有香港身份證、已登記「醫健通」，並屬指定弱勢群體，例如領長者生活津貼、綜援、使用指定社區照顧服務或醫管局醫療減免人士即可申請！

申請方式：直接聯絡參與計劃的非政府組織牙科診所或透過註冊社工轉介。

瀏覽最新診所名單及詳情：按此查看

查詢熱線：2111 3403

長者睇牙｜社區牙科支援計劃費用詳情

從2026年1月1日起一般合資格人士費用：

【1】洗牙：每次行政費$50（每年1次）

【2】根管治療：每顆牙行政費$50（每年1顆）

【3】移除牙橋或牙冠：詳情待公布（預計低收費）

【4】鑲配活動假牙：每副共付額$1,000（上限2次，每次相隔5年以上，只限剩餘少於20顆牙齒並有進食困難者）

從2026年1月1日起合資格人士即可享4項優惠。（AI生成圖）

長者睇牙｜如何分辨甲／乙類參加者？

甲類人士：

【1】使用社署綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務或家居支援服務（第一級別收費／共同付款級別）人士

【2】醫院管理局醫療費用全數減免醫療費用人士。

長者睇牙｜乙類人士：

75歲或以上領取社署長者生活津貼人士

長者睇牙｜2026年社區牙科支援計劃服務及收費詳情：

2026年社區牙科支援計劃服務及收費詳情： 洗牙服務 每年可享1次 甲類免費；乙類 $50 根管治療（杜牙根） 每年1次 甲類免費；乙類$50／一顆牙齒 移除牙冠 每半年一次 甲類免費：乙類 $50／一顆牙冠 移除牙橋 每半年一次 甲類免費；乙類 $100／一條牙橋 補牙或拔牙 每半年一次 甲類免費；乙類 $50／一顆牙齒 鑲配活動假牙 每5年或以上（只限剩餘少於20顆牙齒、進食困難並適合人士） 每副共付額：甲類 $500／乙類$1000 口腔檢查 每半年一次 免費 X光檢查 每半年一次 免費 緩解牙齒疼痛藥物 每半年一次 免費

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略