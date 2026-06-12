長者八達通優惠｜一招即賺$100增值額　簡單3步登記｜附申請日期

長者優惠｜樂悠咭優惠｜不少長者外出吃喝玩樂時，都會選擇用樂悠咭付款，但餘額不足時又要另找地方增值，的確不太方便。八達通公司推出樂悠咭自動增值優惠，持卡者只要成功申請自動增值服務，就可賺取$100增值額的迎新優惠。想知如何申請及領取優惠？即看下文！



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樂悠咭優惠｜樂悠咭是專為60歲或以上香港居民而設的全新租用版個人八達通，持有人可以優惠票價享用政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃 (二元優惠計劃)下的指定公共交通工具及服務。八達通推出樂悠咭經信用卡自動增值優惠，只要是新申請更可賺取迎新優惠$100八達通增值額。

八達通推出樂悠咭申請自動增值賺$100優惠。（八達通網頁截圖）

大家外出食飯或購物時使用八達通付款，有機會出現餘額不足問題，要找地方增值才可繼續付款。若使用自動增值服務就可以省卻排隊等候的時間，亦不需到處尋找可以增值的地方。除了可以節省時間外，每次自動增值時亦可賺到信用卡簽賬優惠，同時賺取信用卡的積分或里數。

三步領取申請自動增值

第一步｜選擇金融機構

於2026年8月31日或之前致電2266 2338或向金融機構（現時有19間金融機構提供八達通自動增值服務），查閱申請程序及最新推廣活動，為你的合資格八達通申請自動增值服務(經信用卡)，並將自動增值額設定為$500或$1,000。

第二步｜提交申請

於2026年8月31日或之前，向金融機構提供你的八達通或手機八達通號碼完成網上登記優惠並提交申請。

第三步｜啟動自動增值服務

於2026年9月30日或之前完成首次自動增值。而申請獲批後，將會收到啟動通知。屆時只需透過八達通App或親臨香港鐵路有限公司客務中心啟動服務。

申請自動增值及登記推廣期限：2026年6月1日至2026年8月31日（包括首尾兩天）。

完成首次自動增值期限：2026年6月1日至2026年9月30日（包括首尾兩天）。

推廣禮品領取期限：符合推廣要求起的7天後便可領取。



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