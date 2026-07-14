書展2026｜門票獨家優惠$9起+2類人免費+免費再進場方法+平面圖

書展香港貿發局香港書展（第36屆）將於2026年2026年7月15-21日（星期六、星期日）在香港灣仔博覽道一號（香港會議展覽中心）舉行，門票會在會在01空間公開發售，即刻看內文了解如何換購半價門票、場地座位表及交通！持書展⾨票的你，同日也可以去參觀⾹港運動消閒博覽及零⻝世界。

書展2026｜門票獨家優惠$9起

普通門票｜書展2026

普通門票價錢：成人 $30｜小童 $10

​​65歲或以上長者+3歲或以下小童：免費（憑身份證）

＊小學生或身高1.2米或以下的兒童

買飛👉🏻獨家$9起入場

電子超級書迷證（無限次以特別通道入場）

超級書迷證（無限次以特別通道入場）價錢：$88

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免費再進場優惠

凡以正價（成人港幣30元、小童港幣10元）購買7月15或16日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：

1) 7月17-19日（星期五至日）晚上7時後

2) 7月20日（星期一）晚上7時後

*此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）

訪港旅客

帶備有效旅遊證件，在展覽會場位於會議廳前廳之售票處，可以以$20購買⾨票。

香港書展2026｜詳情

香港書展2026詳情 日期 2026年7月15日（星期三）至21日（星期二） 時間 2026年7月15至20日 上午10時至下午10時； 2026年7月21日 上午9時至下午5時 地點 香港灣仔博覽道一號（香港會議展覽中心）

書展2026｜平面圖