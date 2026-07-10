荷花BB展2026｜門票$18起免費贈品著數優惠+爬行比賽10大精選活動

2026荷花BB展將於7月30日至8月2日舉行，設有超過500個攤位，囊括奶粉、嬰幼兒食品、孕婦護用品等！現場有大量免費贈品及著數優惠，更有多項熱門親子活動。有興趣的家長及準爸媽，可以把握01獨家早鳥9折購票優惠！



博覽資訊

2026荷花BB展

日期：

2026年7月30日（10:00 am – 8:00 pm）

2026年7月31日至8月1日（10:00 am – 9:00 pm）

2026年8月2日（10:00 am – 7:00 pm）

地點：香港會議展覽中心Hall 1



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【2026荷花BB展門票｜積分減$3】

成人： $30

小童： $20

成人門票連博覽優惠券： $55

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【01空間獨家早鳥9折】

售賣日期：2026年7月23至29日

成人：$27（原價$30）

小童：$18（原價$20）

博覽優惠券*：$52（原價$55）

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博覽優惠券換領免費贈品 享攤位優惠

每年「荷花BB展」都吸引不少準爸媽入場掃貨及換領禮品。準爸媽入場前可先參考博覽優惠券，了解各參展商的優惠詳情。優惠券內收錄場內各種折扣資訊，並附有限量禮品換領券，方便爸媽換領嬰兒用品或享用指定購物折扣。由即日起至7月22日，經「01空間」購買，可用積分獨家減 $3換購博覽優惠券及門票。

荷花BB展10大焦點活動

荷花BB展焦點活動【1】CATALO新會員免費福袋+夾公仔機贏禮物

展位：L01, L02, L25, L26



凡於BB展期間即場登記成為CATALO新會員，可獲免費會場迎新福袋，內附兒童保健產品及多款實用禮品，禮品包括：

‧ 兒童強腦護眼DHA+EPA及葉黃素（體驗裝）

‧ 丁丁環保袋

‧ 丁丁多功能文件袋

現場更設夾公仔機，小朋友可即場參與遊戲，贏取可愛小禮物。

荷花BB展焦點活動【2】荷花BB爬行比賽 全新搬餅餅大賽

展內舉行全港最大型的「荷花BB爬行暨搬餅餅大賽」！比賽於7月30日-8月2日舉行，適合6-24個月小朋友參加，每節小組最快完成賽事將獲冠亞季軍，而所有參加BB亦可獲證書及豐富禮品。

另外，承接世界盃熱潮，今年比賽以運動狂歡派對為主題，家長可為參賽BB穿上運動裝扮參加爬行及搬餅餅派對，所有完成比賽的BB 亦可到「爬行拍照區」，於運動場景體驗免費專業拍照，更可免費獲得4R照片乙張。比賽只設預先報名，有興趣可查看活動詳情。

荷花BB展焦點活動【3】熱門龍校、幼稚園、小學教育資訊 -「孩子升學教育日」

一向深受家長歡迎的「孩子升學教育日」再次登陸BB展！邀請多個熱門幼小校長，講解升學教育資訊，包括龍校特色及優勢、熱門幼小面試攻略、孩子自理訓練秘訣、遊戲中訓練孩子思維等。完成活動後更可獲取逾 $300 豐富禮品包，有興趣可查看活動詳情。

日期：8月1日 (星期六)



熱門龍校、幼稚園、小學教育資訊 -「孩子升學教育日」 時間 主題 嘉賓 13:00–13:45 生命！生活！ 新思維！ 又一村學校 温雪瑩校長 14:00–14:45 透過關係、遊戲、及環境啟發寶寶的全人發展 耀中幼教部華籍校長 羅少容女士 15:00–15:45 五感齊開啟：玩出幼兒學習力 北角衞理堂幼稚園幼兒園 黃櫻校長 16:00–16:45 學校如何透過遊戲、自然與專題探究培養幼兒思維發展 啟思幼稚園幼兒園校監 劉肇薇博士 17:00–17:45 幼小共創好時光 啟基學校(幼稚園部) 陳家欣校長 18:00–18:45 解碼孩子天賦・培育獨特才華 大角嘴天主教小學 周德輝校長

荷花BB展焦點活動【4】爸媽必上湊B、急救實習課

每年熱門活動 -「新手爸媽湊B實習課」及「嬰兒急救實習班」繼續開班！邀請專家以一人一道具BB，家長可即場邊學邊做，掌握育兒技巧及應用。由餵奶掃風、沖涼著衫，到幼兒意外處理、CPR急救、哽塞急救等，都以深入淺出嘅方式，讓家長即場實習。

而升學學方面，「PNK1入學攻略」拆解報名時間線、面試重點及揀校貼士；「 幼稚園模擬面試班」即場模擬小組互動與遊戲觀察環節，特設家長面談指導，讓小朋友體驗K1 面試，提前實習面試模式，減輕小朋友真正面試時緊張，影響表現。有興趣可查看活動詳情。

荷花BB展焦點活動【5】全新至hit動物體驗活動 - 小小探險家

一次過同鬃獅蜥、守宮、泰加巨蜥、蟒蛇等20種異寵動物接觸！由專業動物導師帶領小朋友化身「小小探險家」，一邊學習各種動物嘅特性，一邊親手觸摸小動作，更可以與牠們互動打卡合照，一起度過充滿教育意義的親子時光。有興趣可查看活動詳情。

荷花BB展焦點活動【6】幼兒必玩活動！親子感官探索體驗 - 親子Messy Play

幼兒最愛的Messy Play 又嚟啦！今次特設四大好玩主題單元，由專業導師帶領寶寶，參與探索遊戲及多感官輪替體驗。透過觸摸及與各種材料的互動中，讓寶寶在玩樂中獲得全新的感受，刺激大腦神經發展、培養創造力與專注力，建構對世界的認知！有興趣可查看活動詳情。

荷花BB展焦點活動【7】「全港童畫家繪畫大賽」展覽及頒獎禮

「全港童畫家繪畫大賽」早前公開召募一眾3-9歲的「小畫家」提交作品，最後一共收到逾1200 份作品，每一幅畫作都承載著孩子們純真的想像力。經過專業評審團嚴謹而細心的甄選，一批充滿創意的傑出作品脫穎而出。得獎的優秀作品更會在本次展覽中公開展出，而小朋友將獲邀出席頒獎禮接受表揚。

頒獎禮日期及時間：7月31日（星期五）11:00–12:30



荷花BB展焦點活動【8】Jumpy跳跳大賽

小朋友可以坐上Jumpy同時跳到賽道盡頭，按下按鈕，然後跳回起點。每日最快完成比賽的小朋友可獲得Jumpy一隻 (價值$269)。

荷花BB展焦點活動【9】孕媽媽專享禮遇

為照顧孕媽媽的特別需要，提供更方便、更優惠的參觀體驗，大會特別推出全新的「孕婦專享禮遇活動」，名額2000個，完成登記後可於現場換領專屬禮品包，同時亦可獲孕媽專屬的BB展現金購物券，購物券精選新手父母需要的母嬰及育兒產品，聯合參展商推出現金折扣券，首1,000 名登記更可享BB展免費門票，讓孕媽在展會中可享「折上折」優惠，真正做到省時又省錢。名額有限，先到先得。

荷花BB展焦點活動【10】大舞台精采節目及講座

BB展大舞台會在不同時間上演精彩節目，包括不同種類的表演，8月2日更特設活力舞蹈日，另外亦設有不同免費講座，為大家講解育兒、懷孕資訊等，為博覽會增添氣氛。

2026荷花BB展免費贈品及攤位優惠

荷花BB展向來是爸媽入手BB用品的好時機！場內除了有奶粉、尿片、嬰兒護理用品、孕媽媽用品等豐富購物優惠，不少品牌亦會準備免費贈品及試用裝。以下會持續更新2026荷花BB展各大攤位優惠、免費贈品的換領資訊，方便家長入場前睇定攻略，鎖定心水品牌！

2026荷花BB展精選產品推介

韓國超人氣 Hugpapa Dial-fit MAX 4合1嬰兒揹帶

Hugpapa 源自於2017年，品牌名字意思是「擁抱爸爸」。韓國設計師Wihyock Lee同為2位小孩的父親，眼見市場上大部份揹帶都是以女性設計為主，外觀平平無奇且缺乏男性視角的考量。因此便設計出簡約時尚、男女通用的高顏值揹帶，希望父母不要為了照顧小孩而放棄外觀和打扮。

Hugpapa Dial-fit MAX 揹帶4大特點

1.全球首創專利Dual Dial-fit釋放腰肩壓力

Hugpapa Dial-fit MAX 從力學根源重新設計，首創胸前與腰部雙旋鈕獨立調控，轉動胸前旋鈕能將寶寶向上托升並緊貼軀幹，將重量平均分攤至胸背肌群，大幅減少肩頸拉扯。腰部旋鈕則用作收緊腰帶，保護與支撐爸爸媽媽的腰部，喚醒深層核心肌群以防止腰椎過度前凸。全前方調節無需反手摸索，讓上半身協同受力，從此行街、排隊姿勢始終挺直，腰肩不再互搶負擔。

2.美國BOA®旋鈕升級提高扭力

BOA® 旋鈕系統源自美國專業運動裝備，最新升級的 BOA® M4 旋鈕扭力大幅提升 26% 並搭配強韌鋼絲，結構強度翻倍，能完美承重至 20kg（48個月大）寶寶且長效不鬆脫。Hugpapa Dial-Fit 應用此技術，讓媽媽無需費力即可快速收緊腰帶，數秒內精準微調至最貼合狀態，輕鬆減輕手腕負擔。揹帶更享有 BOA® 官方終身保養，讓每一次育兒出行都安心輕鬆。

3.Premium 3D Full Mesh頂級全透氣不悶熱

香港的夏天，悶熱又潮濕。 每次使用揹帶，就怕寶寶悶出一身汗，甚至長熱疹。Hugpapa Dial-fit MAX Dial-Fit MAX 採用頂級3D立體透氣網布，透氣性極佳，有效散熱排汗，讓寶寶的肌膚保持乾爽舒適，即使在炎熱的天氣裡，也能享受每一次親密的擁抱，讓爸媽和寶寶在夏天也能自在出行。

4.All-in-one設計陪伴寶寶每個成長階段

Hugpapa Dial-fit MAX 全球首創 All-in-one 設計，一條揹帶即可靈活切換4種模式，全面滿足不同成長階段的寶寶。從初生到4歲，隨著需求自由轉換，父母外出可輕鬆應對各種場景，為寶寶提供最貼合的支撐與守護。