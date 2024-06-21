名偵探柯南展7月香港開幕｜$88打卡7大電影場景、1個方法半價買飛｜「名偵探柯南展覽」《DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展～銀幕回顧錄～》7月將登陸尖沙咀 INCUBASE Arena！場冢有7個來自電影劇場版的經典場景和角色立像等你打卡，仲發售日本、台灣展覽的會場限定紀念品。早鳥優惠最平$88蚊就可以入場，另外還有特定門票，加送紀念卡及電影膠捲風書籤，仲有方法半價購買門票，Fans即刻bookmark定連結、夠鐘就出手搶飛！



國民級動畫．7大名場面Fans要入場打卡

《名偵探柯南》是近20年來日本最多人支持的「國民級動畫」，一年一度的電影劇場版，票房都足以打敗漫畫Marvel電影，可想而知有幾紅。今次《DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展～銀幕回顧錄～》，包含來來自7部電影的經典場景為舞台，還有角色立像，多種多媒體互動元素，Fans不容錯過。

香港名偵探柯南互動展／01空間搶購早鳥門票連結

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《DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展～銀幕回顧錄～》情報



活動日期： 2024年7月10日至2024年9月1日

開放時間：10:00AM – 10:00PM（建議最後入場時間09:00PM前）

地點：香港尖沙咀廣東道 30 號 Anima Tokyo 1 樓 INCUBASE Aren

建議體驗時間：45 分鐘

預售雙人票 – HK$168/套 (購買預售雙人票的2人必須一同進入展覽場地)

預售特典票 – HK$128/套 (預售特典票包含 2 張特別紀念卡，共 4 款設計，隨機送出。)

*早鳥優惠至 7 月 9 日

展期特典票 – HK$138/套 (展期特典票包含 2 張特別紀念卡，共 4 款設計，隨機送出。)

展期單人票 – HK$110/張

展期學生門票 / 優惠票 – HK$88/張 （入場需持有有效學生證正本作實）

*所有購票入場人仕獲贈送限量膠捲風書籤一張。