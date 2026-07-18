書展2026｜門票獨家優惠$9起+2類人免費+免費再進場方法+15大優惠

書展香港貿發局香港書展（第36屆）將於2026年2026年7月15-21日（星期六、星期日）在香港灣仔博覽道一號（香港會議展覽中心）舉行，門票會在會在01空間公開發售，即刻看內文了解如何換購半價門票、場地座位表及交通！持書展⾨票的你，同日也可以去參觀⾹港運動消閒博覽及零⻝世界。

書展2026｜門票獨家優惠$9起

普通門票｜書展2026

普通門票價錢：成人 $30｜小童 $10

​​65歲或以上長者+3歲或以下小童：免費（憑身份證）

＊小學生或身高1.2米或以下的兒童

買飛👉🏻獨家$9起入場

電子超級書迷證（無限次以特別通道入場）

超級書迷證（無限次以特別通道入場）價錢：$88

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免費再進場優惠

凡以正價（成人港幣30元、小童港幣10元）購買7月15或16日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：

1) 7月17-19日（星期五至日）晚上7時後

2) 7月20日（星期一）晚上7時後

*此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）

訪港旅客

帶備有效旅遊證件，在展覽會場位於會議廳前廳之售票處，可以以$20購買⾨票。

香港書展2026｜詳情

香港書展2026詳情 日期 2026年7月15日（星期三）至21日（星期二） 時間 2026年7月15至20日 上午10時至下午10時； 2026年7月21日 上午9時至下午5時 地點 香港灣仔博覽道一號（香港會議展覽中心）

書展2026｜平面圖

書展2026｜15大優惠

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書展2026｜年度主題 講座系列

書展2026｜年度主題 講座系列 日期時間 講座 講者 地點 7月18日 11am 姐姐的話 葉劉淑儀 會議室S421 7月18日 6:30pm 警匪片的養份 在警隊的故事 陳欣健、許冠文 會議室S426-427 7月19日 3pm 留聲畫過廣東歌時代的天空 塵阿力、急急子 會議室S426-427 7月19日 6:30pm 日日多士!GEN-Z藝術家的跨地域創作日常 Kai (Ka Yan Tam) 會議室S426-427 7月20日 3pm 中女太匆匆 蝦頭(楊詩敏) 會議室S224-225

書展2026｜寫意生活講座系列

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書展2026｜名人講故事陣容

張寶兒 (星級藝人)

謝永輝 (香港男子手球代表隊隊長)

陳美娟校長 (英華小學校長)

書展2026｜兒童及青年閱讀系列 新書發佈會

書展2026｜兒童及青年閱讀系列 新書發佈會 日期時間 講座 地點 17/7(四)下午4時半至6時 新雅文化65周年活動系列:嘉芙姐姐「鼓」舞音樂派對 展覽廳3B兒童天地舞台 17/7(五)下午3時15分至下午4時15分 新雅文化65周年活動系列:小小中醫師的尋寶之旅 展覽廳3B兒童天地舞台 17/7(五)下午5時至6時半 《RosieEasyEnglish 露思免子漫畫學串字Spelling(初階篇)》書籍分享會 會議室S428 17/7(五)下午7時至8時半 新雅文化65周年活動系列:A時代，閱讀如何培養孩子的核心素養?--應對數字教育的靈感啟發 會議室S423-424 17/7(五)下午7時至8時半 新一代在寫甚麼?一 「青年作家大招募」計劃新書分享會 會議室S226-227 18/7(六)上午11時至下午12時 少年出英雄:警犬的故事 展覽廳3B兒童天地舞台 19/7(日)下午4時至5時 新雅文化65周年活動系列:超知識問答王-「天文仁」帶你探索宇宙與地球的奥秘 展覽廳3B兒童天地舞台