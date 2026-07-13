自願醫保扣稅全解碼｜慳稅之外 拆解新買／轉保各有各好處

在香港，每年報稅季總是打工仔們琢磨「合法慳稅」的時刻，而自願醫療保障計劃（VHIS，簡稱自願醫保）不僅是守護家人健康的醫療屏障，更是公認的「慳稅神器」，與強積金自願供款、扣稅年金並稱「扣稅三寶」。自2019年推出以來，自願醫保憑藉低投保門檻、長期保障和稅務優惠，成為越來越多香港家庭的選擇。



很多人只知道買自願醫保能扣稅，卻搞不清具體規則；也有人在「新買保單」和「從傳統醫保轉保」之間猶豫不決。《香港01》「好食玩飛」頻道就用最生活化的方式，拆解自願醫保的扣稅細則，對比新買與轉保的優勢和避坑技巧，讓普通市民都能看懂、用對這份保障與優惠。



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先搞清楚：自願醫保是什麼？為何比傳統醫保更「著數」？

自願醫保是由香港食物及衛生局推出的規範化個人住院保險計劃，2019 年 4 月正式實施，初衷是提升私營醫療的覆蓋率，減輕公營醫療系統的壓力。不同於市面上的傳統醫療保險，自願醫保從設計上就照顧到了不同年齡、不同健康狀況的人群，這也是它能成為家庭保障首選的核心原因。

其核心優勢遠不止扣稅這一點，最讓香港市民心動的是低投保門檻和終身保障穩定性：傳統醫療保險大多對65歲以上長者拒保，即使承保也會加設諸多不保事項，而自願醫保的標準計劃法例規定最高投保年齡達80歲，哪怕是79歲的長輩，保險公司也不能單純因年齡拒保，僅需經過透明的核保流程；更重要的是，自願醫保保證續保至100歲，無論受保人日後健康狀況如何變化、是否多次索償，保險公司都不能隨意終止保單或大幅加費，這對體質逐漸走下坡的長者來說，無疑是一劑「定心丸」。

在保障範圍上，自願醫保也比傳統醫保更全面，覆蓋了不少傳統醫保不保的項目：包括投保時未知的已有疾病（設等候期）、8歲後確診的先天性疾病檢測與治療、日間手術（如內窺鏡手術）、本地醫院精神科病房的治療費用，甚至還涵蓋電腦斷層掃描（CT）、磁力共振（MRI）等高端檢測，以及化療、標靶治療等非手術癌症治療費用。

自願醫保分標準計劃和靈活計劃兩類，適合不同需求的人群：標準計劃是法例規定的基礎保障，門檻低、保费親民，適合預算有限、追求基礎保障的人群，尤其是高齡長輩；靈活計劃則由保險公司在標準計劃基礎上升級，擁有更高的賠償限額、更多的病房選擇（如半私家病房），還可靈活選擇自付費金額，適合對醫療品質有要求、或已有其他醫保補充的人群。

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核心解碼：自願醫保扣稅規則，這些細節千萬別搞錯

扣稅是自願醫保的「附加福利」，也是很多人投保的動機之一，但不少人對扣稅規則存在誤解，比如以為「直接減8000港元稅款」，實際上並非如此。接下來就把扣稅的核心規則、計算方式、申請技巧講透，讓你每一分保費都能實現「稅務價值最大化」。

一、扣稅基本規則：誰能扣？扣多少？

自2019年4月1日起，《稅務條例》新增自願醫保特惠稅務扣除，適用於薪俸稅和個人入息課稅。只要你是納稅人，或你的配偶是自願醫保認可產品的保單持有人，為自己或「指明親屬」支付的保費，均可申請扣稅。

這裡的「指明親屬」範圍很廣，包括：配偶及子女、父母、祖父母、外祖父母、兄弟姐妹，以及配偶的父母、祖父母、外祖父母、兄弟姐妹，簡單來說，一家老小幾乎都涵蓋在內。

扣稅的核心限額是：每個課稅年度，每名受保人最高可扣除8000港元保費，受保人數不設上限。也就是說，如果你為自己、父母、子女共5人投保，每人最多可扣8000港元，理論上最高可扣除40000港元保費，這一規則讓家庭投保的扣稅福利大幅提升。

需要注意的是，只有自願醫保計劃下經食衛局認證的「個人住院保險」能扣稅，危疾保險、意外保險等並不屬於扣稅範圍，投保前一定要確認保單是否為認可產品。

二、扣稅計算方式：不是減稅款，而是減「應課稅入息」

這是最容易被誤解的一點：自願醫保扣的是應課稅入息，並非直接減少你要繳納的稅款。實際能慳到的稅款，取決於你的邊際稅率，計算公式很簡單：

實際慳稅額 = 合資格保費（最高8000港元 / 人）× 個人邊際稅率



香港2024/25課稅年度起，稅率分兩類：兩級制標準稅率為15%和16%，累進稅率分別為 2%、6%、10%、14%、17%，最高邊際稅率為17%。也就是說，每名受保人最多能慳到的稅款為8000×17%=1360港元，這是扣稅的天花板。

舉幾個生活化的例子，更易理解：

・你為自己投保，年交保費 9000 港元，因單人扣除上限 8000 港元，若你的邊際稅率為 15%，實際慳稅 8000×15%=1200 港元；若稅率為 17%，則慳稅 1360 港元。

・你為退休父母各投保一份自願醫保，年交保費分別為 5500 港元和 5300 港元，均未超過 8000 港元，你的邊際稅率為 17%，則總慳稅額 =(5500+5300)×17%=1836 港元。

・夫妻二人為孩子投保，年交保費 6000 港元，丈夫稅率 17%，妻子稅率 10%，由丈夫做保單持有人，可慳稅 6000×17%=1020 港元，比妻子持有保單多慳 420 港元。



從例子能看出，邊際稅率越高，扣稅福利越明顯，這也是為什麼家庭投保建議由稅階最高的成員做保單持有人的原因。

三、特殊情況：多人為同一受保人投保，怎麼扣？

現實中常出現兄弟姊妹一起為父母投保的情況，此時需注意：同一受保人的8000港元扣除上限不變，可由多位納稅人分攤，或由其中一人用盡。

比如兒子和女兒一起為父親投保，兒子支付保費4000港元，女兒支付6000港元，父親的扣除上限8000港元，可由兒子扣4000港元、女兒扣4000港元，也可約定由稅率更高的女兒扣6000港元、兒子扣2000港元，最大化整體慳稅額。當然，最划算的方式是由家庭中稅率最高的一位獨自做保單持有人，用盡8000港元扣除額。

四、申請扣稅：只需保留憑證，報稅時申報即可

申請自願醫保扣稅的流程並不複雜，無需額外提交申請表，只需做好兩件事：

・投保後妥善保留保費收據、年度保費結單，這些是扣稅的核心證明文件，保險公司會定期發放，建議分年整理存檔；

・每年報稅時，在薪俸稅 / 個人入息課稅的報稅表中，在「自願醫療保障計劃保費」欄目填寫實際支付的合資格保費金額即可。



稅務局會根據你填報的金額核實，並自動從你的應課稅入息中扣除，計算應繳稅款。

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新買自願醫保：適合誰？有哪些獨特優勢？

了解了扣稅規則，接下來聊聊最實際的問題：到底是新買一份自願醫保，還是從傳統醫保轉保？先來說新買自願醫保，這一選擇適合大多數無醫保、或只有團體醫保的人群，尤其是高齡長輩、剛步入社會的年輕人，優勢體現在這幾個方面。

1. 投保門檻低，解決「高齡長輩買不到醫保」的痛點

這是新買自願醫保最核心的優勢，也是很多子女為父母投保的主要原因。香港的傳統醫保對年齡限制極嚴，65歲以上長者幾乎難以投保，就算投保成功，也會被加設大量不保事項，保費還居高不下。而自願醫保標準計劃80歲都能投，核保門檻透明，不會因年齡隨意拒保，哪怕父母70多歲，只要身體狀況符合核保要求，就能順利投保，徹底解決「長輩無醫保保障」的家庭痛點。

2. 扣稅福利最大化，無收入長輩的保費由子女承擔，子女享扣稅

對於退休後無收入、無需繳稅的父母來說，由納稅的子女做保單持有人，新買自願醫保可實現「保障 + 扣稅」雙收。父母自己買醫保不僅無稅可扣，還要承擔保費，而由子女投保，父母享受醫療保障，子女則能從應課稅入息中扣除保費，慳下一筆稅款，一舉兩得。

3. 可靈活選擇計劃，按需搭配自付費，性價比更高

新買自願醫保時，你可以根據家人的實際情況選擇標準計劃或靈活計劃，並搭配合適的自付費金額，不用被舊保單的條款束縛：

如果家人無任何醫保，建議選擇零自付費的標準計劃，確保一旦入院，所有合資格費用都能獲賠，不用自己承擔額外開支，適合抵抗力較弱的長輩；

如果家人有公司團保 / 其他醫保，建議選擇有自付費的靈活計劃（自付費 2 萬 - 5 萬港元），先由團保賠付，剩餘部分由自願醫保補充，這類計劃的保費會比零自付費低很多，性價比極高，適合年輕人、有工作的家庭成員。

4. 可享受新客專享優惠，保費更划算

2026年多家保險公司針對新買自願醫保的客戶推出了豐厚的優惠。這些新客優惠只有新買保單才能享受，轉保一般無法參與，能為家庭節省不少保費開支，投保前不妨留意。

5. 無舊保單銜接煩惱，一步到位擁有穩定保障

新買自願醫保不用考慮舊保單的取消、核保銜接等問題，尤其是無醫保的人群，直接投保即可，保單生效後就能享受保障，流程簡單，沒有後顧之憂。對於剛工作的年輕人來說，新買一份自願醫保，不僅能為自己建立醫療保障，還能享受扣稅福利，也是規劃個人財務的不錯選擇。

轉保自願醫保：適合誰？好處與避坑技巧都在這

如果你或家人已有傳統個人醫保，那麼轉保自願醫保也是一個不錯的選擇，但相比新買，轉保需要考慮更多細節，避免踩坑。轉保自願醫保適合有傳統醫保但保障不足、續保不穩定的人群，先來看看轉保的核心好處。

轉保的三大核心好處

1.擺脫傳統醫保的弊端，擁有「保證續保」的穩定保障

傳統醫保的最大問題是續保不穩定，保險公司可根據受保人的健康狀況、索償記錄隨意調整保費，甚至終止保單，尤其是長者，一旦索償過多，很可能被拒保。而轉保自願醫保後，就能享受保證續保至100歲的福利，日後無論健康狀況如何，都能持續擁有保障，徹底擺脫續保焦慮。

2.補充保障範圍，享受更全面的醫療福利

很多傳統醫保的保障範圍較窄，不覆蓋未知已有疾病、先天性疾病、精神科治療等項目，而轉保自願醫保後，這些項目都能被覆蓋，尤其是對中老年人來說，未知的隱性疾病風險更高，自願醫保的保障能更好地應對這類風險。此外，部分靈活計劃還提供半私家病房、高端檢測等保障，能提升醫療品質。

享受扣稅福利，讓原有醫保的「性價比再升級」

如果你的傳統醫保並非認可的自願醫保產品，那麼支付的保費無法享受扣稅福利。轉保至自願醫保後，保費就能納入扣稅範圍，在擁有更全面保障的同時，還能合法慳稅，讓每一分保費的價值都發揮到最大。

轉保必需注意的五大事項，千萬別大意

轉保的好處雖多，但如果操作不當，很可能導致保障真空期、不保事項增加等問題，以下這五大注意事項，一定要避開，這也是很多人轉保失敗的主要原因。

1：先取消舊保單，再投新保單 —— 絕對禁止！

這是轉保最致命的錯誤，很多人為了節省保費，會先取消舊的傳統醫保，再去投自願醫保，殊不知這樣會出現保障真空期。自願醫保投保後需要核保，一般需要幾天到幾周的時間，若在這段時間內受保人生病入院，新保單尚未生效，舊保單已取消，將面臨「兩頭都賠不到」的局面。

正確做法：「先批後cut」，先提交自願醫保的投保申請，等新保單正式批核、生效後，再向保險公司申請取消舊的傳統醫保，確保保障無縫銜接，沒有任何真空期。

2：忽視「未知已有疾病」的等候期，錯過最佳轉保時間

自願醫保雖保障投保時未知的已有疾病，但設有等候期：一般產品首年不賠償（0%）、第二年賠25%、第三年賠50%、第四年起全額賠償（100%）。部分保險公司的等候期更短，比如 Bowtie 的靈活計劃等候期90天，FWD 尊衛您僅30天，但仍需提前規劃。

如果等到身體出現明顯不適再轉保，不僅核保難度增加，還要經過漫長的等候期，期間若因未知已有疾病入院，將無法獲得全額賠償。最佳轉保時間是身體狀況良好時，越早轉保，等候期結束得越早，能盡快享受全額保障。

3：隱瞞健康狀況，導致後續理賠被拒

轉保自願醫保需要重新核保，並如實披露受保人的最新健康狀況，包括舊病、就醫記錄等。很多人為了順利投保，會隱瞞一些小毛病，殊不知保險公司可通過醫院記錄、體檢報告核實，一旦發現隱瞞，不僅會加設不保事項、加收保費，甚至會直接解除保單，日後理賠也會被拒，得不償失。

正確做法：按保單申請表的要求，如實申報所有健康資訊和病歷，即使部分疾病被列為不保事項，也比日後理賠被拒好，畢竟自願醫保的整體保障範圍遠比傳統醫保廣。



4：只看短期折扣，忽視長期保費負擔

部分保險公司為吸引客戶轉保，會推出短期的保費折扣，但自願醫保的保費會隨著年齡增長而上升，且折扣結束後會恢復原價。很多人被短期折扣吸引，盲目轉保，卻沒考慮到長期的保費負擔，導致幾年後因交不起保費而斷保，失去保障。

建議：轉保前不僅要看短期折扣，更要計算長期保費開支，結合家庭的經濟狀況選擇合適的計劃，比如預算有限的家庭可選擇標準計劃，避免因保費過高影響家庭財務穩定。



5：為了扣稅盲目轉保，忽視原有醫保的價值

扣稅是自願醫保的附加福利，而非核心目的。如果你的傳統醫保保費低、保障足、續保穩定，比如一些老牌的團體醫保、終身醫保，其實並不需要盲目轉保，可選擇新買一份自願醫保作為補充，而非替代，既保留原有保障，又能享受扣稅福利，保障更全面。

千萬不要為了扣稅而放棄價值更高的傳統醫保，畢竟醫保的核心作用是應對醫療風險，扣稅只是次要的。

新買 vs 轉保：一張表看懂，根據家庭情況對號入座

看完新買和轉保的優勢與注意事項，可能還有人會猶豫，這裡用一張簡單的對比表，結合不同的家庭情況，告訴你該怎麼選，對號入座即可。

人群特徵 建議選擇 核心原因 無任何醫保（如高齡長輩、剛工作年輕人） 新買 投保門檻低，一步到位，可享受新客優惠，無銜接煩惱 有傳統個人醫保，續保不穩定 / 保障窄 轉保 擺脫傳統醫保弊端，享受保證續保，補充保障範圍，還能扣稅 有公司團保（離職後失效） 新買（補充） 選高自付費靈活計劃，保費低，作為團保的兜底保障，離職後也有保障 家庭投保，多位成員無醫保 新買 由稅階最高的成員做保單持有人，最大化扣稅福利，還能享受家庭投保優惠 有傳統醫保，保費低、保障足 新買（補充） 保留原有醫保，新買自願醫保作為補充，保障更全面，避免因轉保失去原有福利

總之，選擇新買還是轉保，核心標準是 **「保障需求」優先於「扣稅需求」**，再結合家庭的經濟狀況、成員的年齡和健康狀況決定，千萬不要盲目跟風。

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