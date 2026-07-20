馬會免費服務7大｜借雨傘/Wi-Fi上網/手機充電　健康檢查量血壓

賽馬會｜賽馬會服務｜提到香港賽馬會，大家可能只會聯想到買馬或者買六合彩。但原來馬會旗下的場外投注處和社區中心，隱藏了超多超貼心的免費市民服務！無論是行街突然落雨、手機沒電，還是想幫屋企長者找支援，馬會都有求必應！《香港01》好食玩飛小編幫大家整理了馬會7大隱藏服務，想知更多?即看下文！



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賽馬會服務｜【1】全港101間投注站「$50借遮服務」

行街中途突然遇著打風落雨，又沒有帶遮點算好？原來全港101間場外投注處都有提供雨傘借用服務！大家只需要支付$50按金，就可以即時借走把傘（或：條遮）返屋企，用足14日。還遮時記得要出示按金收據正本才可以拿回50元按金，如果逾期交還、損毀或遺失，按金就不獲退還。

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賽馬會服務｜【2】免費手機緊急充電

全港馬會投注站內其實都設有免費的手機充電設施。路過發現手機就快關機，行入去馬會就可以免費緊急充電。

全港馬會投注站內其實都設有免費的手機充電設施，免費Wi-Fi任用，借遮服務。（黃寶瑩攝）

賽馬會服務｜【3】免費Wi-Fi任用

去到投注站，無論是想入去避暑、等朋友，或是路過附近，都可以直接連線使用Wi-Fi，全港場外投注分行已經全面覆蓋免費公共Wi-Fi網絡，網速穩定。

賽馬會服務｜【4】賽馬會照顧者中心免費暫託

除了投注站的貼心設施，馬會自2023年起展開「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」，在全港設立了10間賽馬會照顧者中心。大部分中心都提供舒適休息區，部分更設有按摩椅、健身設施和咖啡區，讓照顧者行入去就可以Chill住鬆一鬆。中心同時有專業人士為長者提供靈活暫託服務，讓照顧者可以放心享受個人時間，參與中心的平行小組活動或同路人支援服務，亦會提供需求評估、社區資源轉介和照顧技巧訓練。

賽馬會服務｜【5】平價膳食/長者社交康樂活動

長者亦可以參與長者地區中心（DECC）及長者鄰舍中心（NEC）開辦的認知障礙症教育活動、社交及康樂活動、輔導服務等，甚至有提供飯堂平價膳食服務，讓長者可以開餐兼識新朋友。不過，這裡與傳統日間護理中心不同，現場沒有專業醫護或照顧員全天候照顧起居，因此較適合具備自我照顧能力的長者。

賽馬會服務｜【6】「e健樂」：免費健康檢查

馬會推出「e健樂」電子健康管理計劃，在多個社區中心設立免費健康站，市民可以去量血壓、磅重及進行基本健康檢測，數據會自動上傳雲端，更有註冊護士定期致電跟進你的健康狀況，費用全免。

馬會推出「e健樂」電子健康管理計劃，市民可以去量血壓、磅重及進行基本健康檢測。（賽馬會官網圖片）

賽馬會服務｜【7】「智康健」：腦退化檢測

此外，針對60歲或以上、懷疑有輕度認知障礙或早期腦退化症社區長者，賽馬會「智康健」腦退化檢測計劃，除了提供免費電子認知篩查與身體檢查，如果符合資格，更會資助最長18個月的診症及藥物費用，幫基層家庭省下高昂的專科醫療開支。

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