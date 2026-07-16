長者暫託懶人包｜賽馬會10照顧者中心免費暫託/長者社區中心+收費

照顧者中心｜長者暫託服務｜長者社區中心｜照顧者需要長時間守護長者，照顧長者起居、護理，幾乎24/7年中無休，身心承擔的壓力都相當巨大。社區其實有不少照顧者、長者的社區支援服務，賽馬會更開設照顧者中心，讓照顧者可以鬆一鬆之餘，更提供一項靈活暫託服務。今次《香港01》「好食玩飛」頻道就會為大家介紹社區上免費、付費的長者中心，讓照顧者、老友記多個好去處。



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長者暫託服務｜賽馬會照顧者中心 免費附暫託服務

賽馬會自2023年開始展開「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」，在全港設立10個賽馬會照顧者中心，為照顧者及長者提供支援服務。

大部分照顧者中心都會提供舒適的休息區，部分更提供按摩椅、健身設施、咖啡區，讓照顧者可以「鬆一鬆」，同時亦有專業人士為長者提供靈活暫託服務，讓照顧者可以享受「Me Time」參與中心的平行小組活動、同路人支援服務等等，亦會提供長者的需要評估及服務建議、社區資源諮詢及轉介、照顧技巧訓練、照顧歷程規劃及輔導。

適合對象：照顧者、具基本活動能力的長者

服務範圍：專業職員帶領長者進行益智活動、認知訓練，照顧者可以使用中心的免費設施稍作休息，或參加專為照顧者而設的小組活動。

費用：入會及服務費用全免



*如照顧者有需要暫託服務，可先致電中心查詢。



賽馬會10個照顧者中心地點：

賽馬會照顧者中心（深水埗）

地址：香港九龍深水埗福榮街181-183號地下G08號舖

查詢電話：31658199

開放時間：

星期一、二、三、五：早上9:30至下午5:30（午休下午1:00至下午2:00）

星期四：下午1:30至晚上9:30（晚休下午5:30至下午6:30）

星期六、日及公眾假期休息

服務及設施：開放小廚房、具手沖咖啡設備的咖啡室，並設靈活暫顧服務



賽馬會照顧者中心（石硤尾）

地址：香港九龍深水埗石硤尾南山邨南樂樓203號舖

查詢電話：29760888

開放時間：

星期一至六：上午9:00至下午6:00

每月最後星期日：上午9:00至下午6:00

公眾假期休息

服務及設施：設專屬休息空間、按摩椅、咖啡自助區、震動治療機；定期舉辦紓壓活動、靜觀體驗、痛症紓緩、照顧技巧訓練等，亦設靈活暫顧服務



賽馬會照顧者中心（大角咀）

地址：香港九龍大角咀通州街135-137號明德中心6樓

查詢電話：28157838

開放時間：

星期一至六：上午9:00至下午5:30

星期日及公眾假期休息

服務及設施：設咖啡閣、面談室、資源閣、共學室、打氣打卡區；提供照顧服務資訊、長者照顧技巧課程、職業治療服務，為長者進行認知障礙症評估、自理能力訓練及輔助工具建議及樂齡時光暫顧服務



賽馬會照顧者中心（葵芳）

地址：葵芳新都會廣場第一座21樓2115-2116室

查詢電話：35951918

開放時間：

星期一、二、四、六：上午9:00至下午6:00

星期三：下午2:00至下午6:00

星期五：上午9:00至下午1:00

星期日及公眾假期休息

服務及設施：提供照顧者支援服務，例如平行小組活動和暫顧服務



賽馬會照顧者中心（青衣）

地址：香港新界青衣涌美老屋村118號地下

查詢電話：23221038

開放時間：

星期一至六：上午9:00至下午5:30

星期日及公眾假期休息

服務及設施：大自然五感療癒區（有植物、音樂、小食、香薰等等），提供暫顧服務



賽馬會照顧者中心（西灣河）

地址：西灣河鯉景灣觀暉閣地下GA19-20號地舖

查詢電話：34640077

開放時間：

星期一至六：上午9:00至下午5:30

星期日及公眾假期休息

服務及設施：設五感療癒區域（提供舒適的座椅）、紓壓活動，提供靈活暫顧服務



賽馬會照顧者中心（大圍）

地址：香港新界沙田大圍新翠商場二樓19號舖

查詢電話：21231171

開放時間：

星期一至五：上午9:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期休息

服務及設施：按摩椅、茶啡自主區、補眠區、祝福區，提供暫顧服務



賽馬會照顧者中心（馬鞍山）

地址：香港新界馬鞍山保泰街16號We Go Mall 1樓103C舖

查詢電話：21231933

開放時間：

星期一至五：上午9:30至下午5:30

星期六、日及公眾假期休息

服務及設施：Me More專區（設有吧枱及自主空間，中心亦提供書籍、編織用品、禪繞及繪畫工具等）、怡情雅座，提供暫顧服務



賽馬會照顧者中心（粉嶺）

地址：香港新界粉嶺新運路33號粉嶺中心地下19A商舖

查詢電話：26549828

開放時間：

星期一：下午2:00至晚上6:00及晚上7:00至晚上10:00

星期二至五：早上9:00至下午1:00及下午2:00至晚上6:00

星期六、日及公眾假期休息

服務及設施：專屬咖啡室、暫顧服務



賽馬會照顧者中心（上水）

地址：香港新界上水龍琛路39號上水廣場7樓720-721室

查詢電話：34603499

開放時間：

星期一至五：上午9:00至下午5:30

星期六、日及公眾假期休息

服務及設施：大自然五感療癒區（設有植物、香薰、按摩椅），提供靈活暫顧服務



有關更多賽馬會照顧者中心相關資訊，歡迎參閱賽馬會護老導航照顧者支援計劃網站：

https://jccarerspace.hk/

其他服務點地址：https://jccarerspace.hk/centre

長者暫託服務｜長者日間護理中心 日費$41.5包午餐

長者日間護理中心以護理和照顧為主。雖然其常規服務需要由社工轉介，並通過社會福利署的「安老服務統一評估」才可輪候，但中心亦有為護老者提供「日間暫託服務」（喘息服務），這項服務的申請門檻則相對友善得多。

暫託服務旨在讓照顧者能在短時間內放下重擔，稍作休息、充充電。假如照顧者需要短暫休息或處理私事，可直接聯絡各區的長者日間護理中心申請。日間暫託毋須經過統一評估，但名額需視乎該中心當日是否有空缺（先到先得），費用為每日$41.5。此費用已包含日間起居照顧、復康運動、基本護理及膳食（午餐）。若家庭有經濟困難，亦可向社工查詢申請費用減免或資助。

適合對象：身體機能中度、體弱，白天需要有人貼身照顧的長者。

服務範圍：起居照顧、復康運動、基本護理及膳食（午餐）

費用：日費$41.5



有關長者日間暫託服務的空缺詳情，可參閱社會福利署的網頁：

https://www.ves.swd.gov.hk/tc

長者社區服務｜長者地區中心及長者鄰舍中心 毋須預約年費$21

如果長者行動自如，則可考慮自行前往長者地區中心（DECC）及長者鄰舍中心（NEC）。只要在中心開放時間內，長者無須預約即可自由進出，在內閱讀報紙、看電視、與街坊聊天、下棋，或使用中心提供的免費設備。不過，這類中心一般需要登記成為會員並繳交年費（每年約$21），而個別特定活動亦會按次收費。

此外，長者也可參與中心專為他們而設的活動，包括護老者支援服務、認知障礙症教育及支援活動、輔導服務、社交及康樂活動、飯堂平價膳食服務等。需要留意的是，此類活動的性質與日間護理中心不同，現場並無專業醫護或照顧員全天候照顧長者起居，因此較適合具備自我照顧能力的長者。

適合對象：60歲或以上，行動自如，希望打發時間或社交的長者。

服務範圍：為長者提供社交場所，設興趣班、康樂活動、平價膳食服務。由於現場無專業醫護或照顧員，因此不適合需要高度護理的長者。

費用：會員年費約$21（個別特定活動、膳食按次收費）



有關長者地區中心及長者鄰舍中心的名單，可參閱社會福利署的網頁：

https://www.swd.gov.hk/storage/asset/section/1216/List_of_DECCs_NECs.pdf

照顧者支援專線 24小時服務

24/7不停不休照顧家人、長者，的確為照顧者/護老者帶來沉重的壓力，社會福利署亦委託東華三院營辦「照顧者支援專線182183」，由專業社工24小時接聽照顧者來電，提供即時電話支援，進行危機介入，轉介及跟進服務。

24小時照顧者支援專線：182183

社會福利署委託東華三院營辦「照顧者支援專線」。（資料圖片）

同時亦為聽力或語言障礙人士而設的WhatsApp支援服務「摯安Zone」，讓有需要的服務使用者以文字與專線社工進行對話，以獲得支援服務。

摯安Zone WhatsApp服務號碼：53222183

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