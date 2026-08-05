美食博覽優惠13大｜四海魚蛋$10任夾/美心月餅95折/窩夫3件$100

美食博覽2026｜深受港人歡迎的「香港美食博覽2026」 將於8月13日起一連5日在灣仔會展舉行，今年繼續推出多個優惠吸引大家去「掃平貨」。《香港01》「好食玩飛」小編率先為大家搜羅了13大優惠，當中包括美心及東海堂月餅95折、榮華買臘腸送冰皮月餅、四海魚蛋$10任夾放題等。想知還有哪些優惠？即看下文！



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美食博覽2026優惠一覽

由貿發局主辦的「香港美食博覽2026」於8月13至17日在會展舉行，除了現場參展商推出的優惠外，貿發局網站亦有一系列場刊限定優惠，入場前記得先看看有哪款券適合自己！

美食博覽優惠【1】美心全新麻辣+杜拜朱古力月餅 額外95折

美心今年推出多款新口味月餅及會場限定優惠，當中包括全新麻辣系列，共有「麻辣牛肉月餅」及「XO醬豬肉月餅」2款口味，喜歡吃辣的朋友就不要錯過了。另外，他們亦特別推出新「港風打卡系列」月餅，推出「大坑舞火龍」及「富豪雪糕車」2款。

除了傳統月餅外，冰皮月餅也是近年港人喜愛月餅之一，今年亦推出大熱口味杜拜朱古力冰皮月餅。而大家在美食展現場購買指定傳統月餅或流心月餅，即享額外95折優惠！而買任何冰皮月餅1盒即送「冰皮二人世界」1包。

美食博覽優惠【2】回味脆心窩夫推2款口味

街頭小食格仔餅是不少人在掃街時都喜歡吃的小食之一，回味今年全新推出「脆心窩夫」，會場限定價$100有3件。窩夫共有2款口味，包括海鹽花生及黑芝麻醬，讓大家在家中隨時也可以吃到格仔餅的味道！

回味2款脆心窩夫推口味。（何加祺 攝）

美食博覽優惠【3】東海堂月餅95折

東海堂除了有傳統口味月餅外，繼續有日式口味月餅，包括芝麻麻糬月餅和十勝紅豆麻糬月餅禮盒。此外，他們亦有聯乘Miffy推出「一口冰皮月餅禮盒」，套裝更附送可愛專屬保冷袋，現場購買任何東海堂月餅1盒加$38即可換購Miffy限量版花花餐碟1隻。 在美食博覽購物月餅即享額外95折優惠；購買冰兔冰皮月餅或Miffy一口冰皮月餅1盒，則送冰皮月餅二人前1包。

美食博覽優惠【4】四海魚蛋$10任夾放題

今年四海魚蛋推出互動遊戲，只要付$10就可以參加「手速挑戰任夾放題遊戲」，參加者在20秒內使用專用工具，任夾雪櫃內的指定人氣產品，包括大型魚蛋、咖喱魚肉魚卷、黃金魚子包心丸等，只要裝得落就可以全數帶走！另外，若夾到的總重量落在「幸運區間」會再送驚喜大禮，包括在 485g至505g就可獲贈咖喱魚蛋一盒、在550g至600g則獲贈炸魚皮一包。

美食博覽優惠【5】日清限量販賣機造型「大型痛袋」福袋

日清食品每年在美食展都會推出不同款式福袋，今年特別推出4款限量福袋套裝，不但可以吃，還可以收藏。其中「出前一丁清仔大口福袋」會場價$100，內含10件推介食品，包括即食麵、薯片等，每人限買1套。另一款必搶福袋就是以販賣機作造型的「合味道販賣機福袋 」，會場價$120，共有2個款式。除了有10件食品外，大家還可以把自己的公仔放進「大型痛袋」中。而販賣機福袋亦有一款發光版推出，會場價$150，每人限買一套，先到先得，售完即止。

美食博覽優惠【6】榮華買滿$300加$1買月餅

榮華餅家在美食展推出一系列會場限定優惠，當中包括凡購物滿$300即可用$1加購懷舊紙盒裝的雙黃白蓮蓉月餅1個，每日限量100套，先到先得。除了傳統月餅外，亦有4款新口味「月映」系列月餅，是以香港著名山脈作主題的禮盒。另外，大家亦可以在現場以$660購買3包「加瘦招牌臘腸」，即獲贈$50榮華換物券1張及孖裝冰皮月餅1盒！

美食博覽優惠【7】農心辛辣麵首日$1搶禮盒

農心辛辣麵推出首日$1搶購韓國版辛辣麵禮盒裝，只限首10名消費者，每人限購1盒。另外，大家可以憑券用$99購買「精美農心斜孭袋套裝」，共有3款套裝推出，套裝包含1個斜孭袋、辛辣麵等。

美食博覽優惠【8】奇華餅家 LINE FRIENDS奶黃月餅禮盒／迪士尼環保袋

奇華推出凡購買任何迪士尼系列產品，即可以優惠價$58換購「迪士尼米奇與好友系列公仔掛飾連環保袋」。另外，奇華今年再度與中國名釀國窖1573合作，推出「奇華x國窖1573月餅禮盒」香港限定版，售價$548。

除了以上新品搶先睇之外，今年美食博覽會更以現場限定驚喜優惠價$258出售「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY什錦奶黃月餅旋轉音樂禮盒」套裝（原價$353）。

美食博覽優惠【9】ALOR冷凍乾燥乳酪粒 任選12包$180

來自馬來西亞ALOR冷凍乾燥乳酪粒也有參與今年美食博覽！冷凍乾乳酪粒有多款口味，包括：士多啤梨、橙味、朱古力粒、藍莓等等；水果凍乾則有芒果、蘋果、火龍果等等口味，連10個月以上幼兒都可食用，適合一家大細齊齊分享！ALOR更設有會場限定優惠，任選6包只需$100；12包只需$180。

ALOR冷凍乾燥乳酪粒任選12包$180。（何加祺 攝）

美食博覽優惠【10】We Chips脆片 任選12包$180

We Chips以天然全穀物製成香脆可口的特色脆片，口感輕盈鬆脆，系列有香蒜BBQ味、黑松露味、粟米濃湯味等多款滋味可自由混搭，適合家庭分享、朋友聚會或隨身享用。產品設有70g分享裝及 28g輕巧裝，同樣設有會場優惠，70g混合套裝：任選6包$140；任選12包$240；28g混合套裝：任選6包$100；任選12包$180。

We Chips脆片任選12包$180。（何加祺 攝）

美食博覽優惠【11】CHOYA試飲價$10梅酒

CHOYA梅酒推出美食博覽試飲價$10購買50毫升的「黃金梅子至極之梅梅酒」。另外，還可以憑券以$78換購「清新柚子酒」1支以及以$299換購「限定熟成梅酒」1枝。

CHOYA推試飲價$10梅酒。（貿發局網頁截圖）

美食博覽優惠【12】$15換購香腸

憑券可以用$15換購Smithfield「雞肉早餐腸」或「維也納風味煙燻腸」1包。另外，他們亦推出$30/2包的170g豬柳漢堡優惠。

憑券可以$15換購香腸。（貿發局網頁截圖）

美食博覽優惠【13】$60美食福袋

新進海產推出$60美食福袋，當中包括煙腩碎1包、清香煙熟鴨腿1隻、清香煙熟雞腿1隻、豬尖腸1包。福袋限售100套，售完即止。

$60美食福袋限售100套。（貿發局網頁截圖）

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