紅霞｜天文台料周日吹8級風　打風可否開冷氣？中電：1情況勿開

紅霞｜天文台指，熱帶氣旋紅霞會在明日橫過南海東北部並逐漸增強，於未來一兩日靠近廣東東部沿岸，但其登陸位置與本港的距離仍存在變數。預料周六（25日）稍後至星期日（26日）廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。每次打風，不少人都會問：「打風可以開冷氣嗎？」，究竟颱風期間應否開冷氣？原來中電早給出答案！想知更多？即看下文！



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紅霞｜天文台料周日風力達8級

天文台指，紅霞會在周六橫過南海東北部並逐漸增強，於未來一兩日靠近廣東東部沿岸，但其登陸位置與本港的距離仍存在變數。預料周六稍後至周日廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴。天文台指，今晚（24日）8時40分將發出一號戒備信號，天文台會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，考慮在明日下午改發更高熱帶氣旋警告信號。

根據天文台九天天氣預測，周六日間酷熱，稍後間中有狂風驟雨及雷暴，吹西至西北風4至5級，稍後5至6級，離岸及高地7級；周日多雲，有狂風大驟雨及雷暴，吹西至西南風5至6級，離岸7級，初時高地達8級。據最新的路徑預測，紅霞將在明日上午以颱風姿態進入本港400公里範圍，並在明日下午時份香港以東登陸。

紅霞｜網民意見兩極！到底應不應該開冷氣？

颱風殺到，大部分留在家中的人在室內仍會開冷氣。過去不時有網民討論，打風時應不應該開冷氣，有網民在社交平台Threads發文詢問其他網民打風期間應否開冷氣，指擔心開冷氣會倒吸水。

有人回覆指「我問過做電力嘅人，全部都話8號仲可以諗吓，但9號已經唔好開」、「我會選擇唔開」。有網民更親身實測，「我上次黑雨就係咁，一路訓一路噴啲水落面，嗰陣以為窗漏水點知原來係個冷氣。」不過亦有網民指，使用窗口式冷氣機不會有問題。

紅霞｜中電公布答案

對於打風期間應否開冷氣，中電原來早已公布答案！中電指出，颱風來襲時可以正常開啟冷氣機，因為冷氣機正常運作不會因颱風而損壞，唯獨處於當風位置的冷氣機需要關掉，因為強風可能會令冷氣機反向運轉，損壞摩打，導致冷氣機損壞或過熱。

中電亦提醒，若在過程中發現冷氣機損壞，應保持冷靜，立即遠離電器。倘若需要撤離單位，請將電器插頭拔掉及關掉總掣。

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