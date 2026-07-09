冷氣禁忌｜明明用變頻　女網民電費仍過萬　專家:做錯6事等於白換

變頻冷氣禁忌｜變頻冷氣｜冷氣｜大家都以為換了變頻冷氣就一勞永逸，但其實日常生活中一些錯誤的用機習慣，分分鐘會讓你的變頻冷氣變得跟傳統定頻一樣耗電。早前有網民在Threads上分享一張破萬台幣電費單，崩潰表示家裡都換了變頻的電器，電費卻超貴。帖文一出隨即引發熱議，有網民指出，關鍵在於洗冷氣和溫度設定。另外，有專家指出變頻冷氣的禁忌，其中包括經常性開關。不想白白浪費金錢？即看下文！



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網民分享破萬台幣電費單：明明已換變頻冷氣！

早前，有台灣網民在Threads發文分享一張15,107台幣（約3,700港元）的電費帳單，並表示很想知道家裡電費為什麼那麼貴，明明已經將冷氣和雪櫃都變頻，該怎麼知道家裡電力是哪裡消耗最大。帖文曝光後，引起眾多網民留言，有網民表示，「有可能是冷氣溫度開比較低」，「清洗冷氣電費真的有很大分別」，「一直開冷氣電費也比你少3倍」。

冷氣｜專家揭6大變頻冷氣禁忌：這樣吹等於白換！

大家都以為換變頻冷氣就一定慳錢慳電？其實未必，《好食玩飛》頻道整合專家意見，原來做錯以下呢6件事，即使換了變頻冷氣，也等於白換！

變頻冷氣6大禁忌。（AI生成圖）

變頻冷氣禁忌【1】短暫出門就關冷氣

電器專門店BBE指出，若用家習慣在短時間內不斷開關冷氣電源，或是未有關好房門導致冷風持續外流，機器便會長期處於高速運作狀態，導致變頻機的耗電量就會跟定頻冷氣機一樣多。BBE建議，如果只是外出30分鐘內，維持開機並把溫度調高1°C至2°C。

變頻冷氣禁忌【2】選用五級能源標籤的冷氣

買冷氣的時候，記得檢查冷氣上是否貼有一級能源標籤。根據機電署數據，一級能源標籤的冷氣機比3級能源標籤的冷氣機，省電大約23%；比五級能源標籤的冷氣機，則省電大約43%。

買冷氣的時候，記得購買貼有一級能源標籤冷氣。(機電工程署）

變頻冷氣禁忌【3】開機直接轉到最低溫

知名品牌三菱電器指出，變頻冷氣會以最大馬力運轉，直到接近設定溫度。假如用家直接設定16°C，只會延長馬力全開的時間，並不會加快吹出冷風的速度。三菱建議，可以先設定26°C並開啟強風或自動風量，同時搭配電風扇或空氣循環扇，用強風帶動空氣對流，降溫的體感速度最快，也最省電。

變頻冷氣禁忌【4】隔塵網長期不清洗

香港冷氣維修公司「冷氣師」在網頁指出，變頻冷氣雖然省電，但如果空氣濾網積滿灰塵，會嚴重阻礙冷風流通與散熱，導致冷氣輸出效率大打折扣。冷氣師建議，用戶應每2周清洗一次隔塵網，有效防止灰塵積聚過厚。

冷氣師建議，用戶應每2週清洗一次隔塵網，效防止灰塵積聚過厚。（AI生成圖）

變頻冷氣禁忌【5】選擇錯誤匹數冷氣

香港中電指出，冷氣機匹數愈大，製冷能力就愈強。挑選冷氣機前，除了根據空間面積，還要考慮家居的實際環境因素，買一部匹數足夠的型號。尤其是選購變頻冷氣機，就更加要注意不要選擇過小的匹數。因為當冷氣機匹數不足時，為了要維持預定溫度，壓縮機就會不斷高速運轉，結果不但省不到電，還可能更浪費電力。

變頻冷氣禁忌【6】出風口向下吹

變頻冷氣是靠機體上方的回風口來感應室內溫度的。如果把出風口朝下，或用擋風板把冷氣圍住，吹出來的冷空氣會立刻被上方的回風口吸回去。台電建議，出風口應調整為水平向上或平吹。因為冷空氣會自然下降，平吹才能讓冷熱空氣有效循環，室內溫度才會均勻。

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