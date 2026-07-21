冷氣開16°C以為可急降溫　家電店揭做法超錯　4技巧慳電又快涼

夏日炎炎，香港氣溫動輒高達30幾度，每次由熱辣辣的戶外返回家中，不少人都會第一時間將冷氣溫度調低至極限的16°C，心想這樣可以加快製冷，讓室內瞬間變涼。不過，有本地家電專門店近日發文打破這個傳統迷思，指出直接開16°C其實不會比24°C凍得快，更揭示了冷氣機的運作盲點！到底如何開冷氣才能最快降溫，同時又不會令電費爆錶？即睇下文！



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家電店拆解冷氣盲點：調低至16°C不會加速製冷

本地家電專門店BBE日前在社交專頁發文，指出不少市民在熱到發癲時，回家都會習慣性地將冷氣機開到16°C。然而，從冷氣機的機械運作原理來看，不論你設定的目標溫度是16°C還是24°C，冷氣機的壓縮機在一啟動時，本身就已經會以最大功率去進行製冷。

調低至16°C不會加速製冷（AI製圖）

換言之，將溫度調得低，壓縮機並不會因此更加落力或出風更凍，它只會維持同樣的製冷速度，持續運行更長的時間，直到室溫達到16°C為止。因此，專門店建議大家將冷氣設定在 24°C至25°C，並配合風扇使用，這樣做體感溫度通常「仲快覺得涼，而且更加慳電」。

網民反駁：定頻與變頻運作原理完全不同

帖文隨即引來網民熱烈討論。有熟悉電器原理的網民指出，家電店的說法只適用於舊式的定頻冷氣機。如果是現時普及的變頻冷氣機，其運作邏輯則是根據室溫與目標溫度的差距來決定輸出功率。如果室溫是28°C而你只開24°C，變頻機可能只會以中低功率運作；相反，若調低至16°C，巨大的溫差反而會觸發變頻機全速製冷。

定頻冷氣機與變頻冷氣機運作原理完全不同！（AI製圖）

此外，有科技達人提議，現時不少新機都支援智能網絡，大可以在回家前半小時以手機App遙距預先開冷氣，那就不用回家乾等。亦有網民笑言，很多人其實不懂得善用遙控器，不少冷氣機都設有「Powerful（強力／強大）」的快冷功能鍵。

中電教路：開冷氣4個實用技巧 冷氣配風扇才是王道

中電的網頁強調，「風扇與冷氣結合」是極速消暑的關鍵，專家特意為大家整合出4個既能極速降溫、又能精明省電的冷氣實用操作技巧：

開冷氣技巧 1｜先開風扇，後開冷氣

1匹冷氣開1小時的電量夠風扇行20小時。先開風扇帶動空氣對流，空間會涼得更快；體感夠涼，冷氣溫度就能調高，每調高1°C 即可慳電3%。

開冷氣技巧 2｜覺得太凍？調高溫度＋加大風速

冷氣太強時不要熄機或調低風速，正確做法是調高溫度，同時將風速校到最高。這樣能快速調節室內溫濕度，並減輕壓縮機負荷，達到慳電效果。

開冷氣技巧 3｜短暫出門，調高溫度代替熄機

變頻冷氣在開機啟動那一刻最食電。如果只是行開一陣，例如落樓買飯，千萬不要順手熄機，只需將溫度調高即可，頻繁開關反而更嘥電且傷機。

開冷氣技巧 4｜切勿用冷氣「抽濕功能」代替抽濕機

不少人貪方便開冷氣的抽濕模式，但此功能運作時壓縮機會持續全力運作，非常大食。面對香港潮濕天氣，用專門的抽濕機絕對比開冷氣抽濕更慳錢。

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