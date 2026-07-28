中秋月餅2026｜早鳥折上折優惠16大！米芝蓮+酒店+榴槤+奶皇$78起

中秋月餅推薦2026｜9月25日便是中秋節，不少酒店及餐廳搶先推出預訂月餅早鳥優惠！《香港01》「好食玩飛」為大家整合16款早鳥優惠中秋月餅！除了有傳統月餅外，更有奶黃月餅、低糖月餅、榴槤月餅等超多選擇，現時更有獨家優惠，指定品牌只要輸入推廣碼【MoonCake2026】，即可再減$20，最平只需$78起就有一盒！詳情即睇內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

月餅早鳥優惠【1】榴槤B哥——貓山王及黑刺冰皮月餅／100%純果肉無添加／折上折低至$218

主打馬來西亞優質榴槤的「榴槤B哥」，榴槤月餅標榜100%純果肉，兼且全程於馬來西亞本土生產，並嚴選頂級D197貓山王及D200黑刺鮮果肉作為內餡。一切開煙韌冰皮，濃烈的榴槤果香隨即撲鼻而來；咬下去滿口都是起沙的果肉纖維，充滿甘甜與微澀回甘。

值得一提，配方不含動物成分並持有清真認證，素食人士一樣可以安心享用！現時更有折上折優惠，只要輸入推廣碼【MoonCake2026】，即可再減$20，最平只需$218即可入手！

👉🏻 即搶早鳥優惠

榴槤B哥｜榴槤冰皮月餅（1盒裝）

折實價：$218｜原價$398

優惠日期：即日至2026年9月13日

👉🏻 即搶早鳥優惠

月餅早鳥優惠【2】帝一榴——貓山皇榴槤冰皮月餅／100%純果泥無香精／折上折平均$78盒

想品嘗百份百的榴槤滋味？馬來西亞國宴級御用品牌「帝一榴」，不採用任何人工香精及防腐劑，全線月餅均以100%純貓山王（D197）及D24榴槤果泥手工製成。切開煙韌Q彈、毫不黏牙的冰皮，榴槤香氣隨即湧現，入口綿滑飽滿，果肉纖維與回甘層次交織，猶如直接品嘗原粒頂級貓山王一樣！

現時預訂兩盒並於結帳時輸入推廣碼【MoonCake2026】，即享「折上折」優惠，平均每盒只需$78！

👉🏻 低至$78盒國宴級貓山王冰皮月餅

帝一榴｜貓山皇榴槤冰皮月餅（2個裝）

折實價：$156／2盒｜原價$276｜平均$78／1盒

優惠日期：即日至2026年9月25日

👉🏻 即搶早鳥優惠

月餅早鳥優惠【3】皇玥——連續8年奪最高金獎／皇牌流心奶黃／早鳥低至$240

怕傳統月餅太甜膩？連續8年獲得「世界食品品質評鑒大獎」最高金獎的本地品牌「皇玥」，今年推出多款健康與美味兼備的中秋禮盒，啱晒送給注重健康的長輩！品牌主打的「經典流心奶黃月餅」選用天然牛油與頂級鹹蛋黃秘製，每一口都帶有濃郁的流心奶黃滋味，鹹香與奶香交織；此外，品牌還有「低糖系列」月餅，大幅減低甜度之餘，依然保持入口綿密飽滿的口感，更獲清真認證，送禮自用同樣安心！現時預訂，輸入推廣碼【MoonCake2026】，即可享折上折，低至$240入手！

👉🏻 $240就食到!

皇玥｜經典及傳承系列

折實價：$290起｜原價$388起

皇玥｜時尚系列（新派口味）

折實價：$300起｜原價$378起

皇玥｜低糖系列（健康之選）

折實價：$290起｜原價$388起

皇玥｜豐盛系列（送禮禮盒）

折實價：$240起｜原價$298起

優惠日期：即日至2026年9月23日

👉🏻 即搶早鳥優惠

月餅早鳥優惠【4】恆香老餅家——開心果麻糬酥皮／黑芝麻流心／早鳥價低至$154

百年老字號「恆香老餅家」今年大玩新意，除了保留以古法銅鑊炒煮的招牌雙黃白蓮蓉外，更驚喜推出多款新派酥皮及流心口味，滿足全家人的胃口！

重點推介全新登場的「開心果麻糬酥皮月餅」，咬開鬆化酥脆的外層，醇厚的開心果堅果香氣瞬間充斥口腔，配合夾層煙韌黏糯的麻糬，口感層次分明。

另一款話題新作「黑芝麻奶黃流心月餅」同樣高質，切開一刻，金黃奶黃與墨黑芝麻緩緩溢出，天然奶香與芝麻甘香交織，翻熱後爆漿效果更澎湃，各位流心控絕對不能錯過！現時把握早鳥優惠入手，並於結帳時輸入推廣碼【MoonCake2026】，即享全單減$20優惠，折上折後各款人氣月餅低至$154起！

👉🏻 即搶早鳥優惠

恆香老餅家｜新派酥皮麻糬系列

折實價：$154起｜原價$288起

恆香老餅家｜人氣流心及茗茶系列

折實價：$200起｜原價$468起

恆香老餅家｜傳統經典系列

折實價：$154起｜原價$308起

優惠日期：即日起至2026年9月20日

👉🏻 即搶早鳥優惠

月餅早鳥優惠【5】馬拉屋——獨家買一送一／10年品牌純果肉無添加／折上折平均$189盒

本地暢銷逾10年、累積大賣20萬盒的「馬拉屋」，主打100%純榴槤果肉，堅拒添加豆蓉及人造色素，配合煙韌Q彈的冰皮，啖啖都是真材實料的甘甜果香！現指定貓山王及黑刺冰皮月餅更有獨家買1送1優惠，疊加推廣碼【MoonCake2026】更可再減$20，即只需$378便可帶走兩盒，平均每盒低至$189！另外更設有「八星伴月」及「三冠王」等多款獨家口味組合，一次過歎齊黑刺與貓山王，送禮自用都一流。

👉🏻 即用折上折優惠

馬拉屋｜榴槤冰月餅券（6件；買1送1）

折實價：$378起／2盒｜原價$796起｜平均$189起／1盒

優惠日期：即日起（售完即止）

👉🏻 即用折上折優惠

月餅早鳥優惠【6】香港美利酒店——「美利月映」月餅禮盒／折實76折

中秋送禮想突顯個人品味，包裝精美的酒店月餅絕對是不二之選。香港美利酒店今年推出的「美利月映」月餅禮盒，以精緻典藏珠寶盒為設計靈感，巧妙融入酒店標誌性的拱門建築輪廓，送禮相當夠體面！預訂時輸入推廣碼【MoonCake2026】再減$20，折上折即低至76折！

禮盒內有6件月餅，包含「至尊奶黃月餅」及「陳皮豆沙月餅」各3件，奶黃月餅入口綿滑馥郁；豆沙月餅則選用甘香陳皮入饌，配搭起沙的溫潤紅豆蓉，回甘層次分明，值得一試！

👉🏻 至抵優惠

香港美利酒店｜「美利月映」月餅禮盒（6件裝）

折實價：$378.4｜原價$498

優惠日期：即日起至2026年9月25日

👉🏻 即搶早鳥優惠

月餅早鳥優惠【7】利苑酒家——米芝蓮星級出品／雙聚嚐月禮盒／折上折低至$198

連續多年榮獲米芝蓮星級榮譽的「利苑酒家」，月餅堅持100%香港製造，嚴選頂級食材且絕不添加防腐劑，今年重點推介「雙聚嚐月禮盒」，一盒有齊4個迷你流心奶黃及1個傳統雙黃白蓮蓉。輕輕切開，綿滑的奶黃隨即湧出，牛油與蛋香四溢；配合甘香細緻的傳統蓮蓉，一次過滿足全家人的口味。預訂輸入推廣碼【MoonCake2026】減$20後，折上折只需$198即可入手！

👉🏻 即用折上折優惠

利苑酒家｜雙聚嚐月禮盒（流心奶黃＋雙黃白蓮蓉）

折實價：$198｜原價$328

利苑酒家｜星級系列

折實價：$228起｜原價$298起

優惠日期：即日起（售完即止）

👉🏻 即用折上折優惠

月餅早鳥優惠【8】望月Patisserie La Lune——聯乘布甸狗／皇牌流心奶黃／早鳥低至65折

堅持香港製造、不添加人工防腐劑的人氣烘焙品牌「望月Patisserie La Lune」，今年帶來多款限量聯乘及本土人氣口味月餅，既可用作送禮又可以打卡！皇牌「流心奶黃月餅」不但外層鬆脆，鹹蛋黃流心緩緩滲出，增添不少口感，鹹甜比例更拿捏得恰到好處。今年另有「望月×布甸狗Pompompurin特別版套裝」，以及注入本土情懷的「港式鴛鴦特別版套裝」，可一次過品嘗流心奶茶與咖啡口味。現時預訂，輸入優惠碼【MoonCake2026】，折上折後可享低至65折，只需$158起即可帶走4件裝禮盒！

👉🏻 即搶早鳥優惠

望月Patisserie La Lune｜流心奶黃月餅（4件禮盒裝）

折實價：$158｜原價$240

望月Patisserie La Lune｜奶黃雙拼月餅（4件禮盒裝）

折實價：$168｜原價$228

望月Patisserie La Lune｜望月×布甸狗 Pompompurin特別版套裝流心奶黃月餅（4件禮盒裝）

折實價：$178｜原價$258

望月Patisserie La Lune｜港式鴛鴦特別版套裝（4件禮盒裝）

折實價：$168｜原價$238

優惠日期：即日起（售完即止）

👉🏻 早鳥$158起

月餅早鳥優惠【9】帝苑酒店——皇牌蝴蝶酥月餅雙拼／五星級送禮首選／低至75折

中秋送禮想保證得體，尖東五星級「香港帝苑酒店」定能滿足你的要求！旗下帝苑餅店今年推出多款中秋禮盒，首推「迷你月餅配蝴蝶酥禮盒」，一次過網羅品牌兩大名物。招牌蝴蝶酥，層層酥脆還夾帶濃郁牛油香氣，配搭綿密的經典月餅，享受雙重滋味！若想大方送禮，更可選擇「明月雙輝組合」等尊貴禮盒。現時預訂，輸入優惠碼【MoonCake2026】，折上折後只需$228起即可入手！

👉🏻$228起入手送禮!

帝苑酒店｜迷你月餅配蝴蝶酥禮盒

折實價：$308｜原價$408

帝苑酒店｜人氣迷你流心及奶皇系列

折實價：$228起｜原價$308起

帝苑酒店｜特色迷你口味

折實價：$328起｜原價$428起

帝苑酒店｜傳統經典口味

折實價：$258起｜原價$338起

帝苑酒店｜尊貴送禮組合

折實價：$518起｜原價$608起

優惠日期：即日起至2026年9月6日

👉🏻$228起入手送禮！

月餅早鳥優惠【10】滿福樓——米芝蓮星級名廚手工製作／獨家招牌斑蘭蛋黃／折上折低至$346.4

香港萬麗海景酒店旗下頂級粵菜「滿福樓」，今年再次推出全手工製作的迷你月餅系列。除了傳統經典外，更將獨具東南亞風味的斑蘭完美融入月餅之中，味道充滿驚喜！首推「迷你斑蘭蛋黃月餅」，切開微金黃酥軟的餅皮，特調的翠綠斑蘭蓉即時散發清幽香草甜香，配上入口油潤甘香的鹹蛋黃，甜鹹交織、絲滑不膩。若然選擇困難，亦可選擇一次過網羅白蓮蓉與斑蘭兩款名物的「招牌迷你月餅」。現時預訂，於結帳時輸入推廣碼【MoonCake2026】再減$20，折上折後平均每盒只需$346.4！

👉🏻 即用折上折優惠

滿福樓｜招牌迷你月餅／迷你斑蘭蛋黃月餅／迷你蛋黃白蓮蓉月餅

折實價：$346.4｜原價$458

優惠日期：即日起至售完即止

👉🏻 即用折上折優惠

月餅早鳥優惠【11】香港萬麗海景酒店——新派水果茶香奶黃／折上折

灣仔五星級「香港萬麗海景酒店」今年打破傳統框架，特別推出集結三款創新風味的迷你奶黃月餅禮盒，以星空藍禮盒包裝，質感滿分！禮盒一盒有齊3款特色口味，包括清雅回甘的迷你伯爵茶奶黃、香氣醇厚的迷你咖啡奶黃，以及酸甜輕盈的迷你士多啤梨乳酪奶黃。奶黃餡料與茶香、果香交織，入口綿密不黏牙，帶出多層次的滋味。現時輸入指定推廣碼【MoonCake2026】可享8折後再減$20！

👉🏻 即用折上折優惠

香港萬麗海景酒店（官方圖片）

香港萬麗海景酒店｜萬麗月餅禮盒

折實價：$298.4｜原價$398

優惠日期：即日起至售完即止

👉🏻 即用折上折優惠

月餅早鳥優惠【12】半島酒店嘉麟樓——米芝蓮／招牌迷你奶黃／送禮氣派之選

連續多年獲得米芝蓮一星的半島酒店「嘉麟樓」，師傅巧妙糅合傳統中式餅食技藝與西方糕餅精髓，餅皮不但做到酥化金黃，奶黃餡料更是香滑濃郁，奶香與鹹蛋黃香氣配搭得恰到好處。禮盒設計更以二、三十年代的彩繪玻璃窗為靈感，充滿復古藝術韻味，內裡盛載著8件手工精製的迷你月餅，由內到外散發奢華氣息。預訂時輸入優惠碼【MoonCake2026】可減$20！

👉🏻 即買半島酒店嘉麟樓月餅

半島酒店嘉麟樓｜迷你奶黃月餅（8件裝）

價錢：$668｜原價$688

優惠日期：即日起至售完即止

👉🏻 即買半島酒店嘉麟樓月餅

月餅早鳥優惠【13】香港富麗敦海洋公園酒店——雙黃斑蘭蓮蓉／折上折低至$113

香港富麗敦海洋公園酒店今年推出多款經典及特色月餅，除了傳統雙黃白蓮蓉外，首推充滿東南亞風味的「雙黃斑蘭蓮蓉月餅」，將新加坡經典斑蘭香氣融入甘香蓮蓉之中，清雅草本甜香配合油潤鹹蛋黃，甜而不膩。

想一次過試多款口味，則不可錯過「『玉』至尊迷你月餅禮盒」，一盒集齊迷你低糖五仁、陳皮紅豆沙及紫薯三款新派口味，滋味紛陳。現時預訂即享早鳥優惠，結帳輸入推廣碼【MoonCake2026】再減$20，單件體驗裝折上折後只需$113，送禮禮盒亦只需$358起！

👉🏻 即搶優惠

香港富麗敦海洋公園酒店｜單件體驗裝（雙黃白蓮蓉／雙黃斑蘭蓮蓉）

折實價：$113｜原價$168

香港富麗敦海洋公園酒店｜經典禮盒四件裝（斑蘭雙拼／雙黃白蓮蓉）

折實價：$358｜原價$498

香港富麗敦海洋公園酒店｜「玉」至尊迷你禮盒六件裝

折實價：$358｜原價$528

香港富麗敦海洋公園酒店｜尊貴中秋禮物籃系列

折實價：$1,928起｜原價$2,588起

優惠日期：即日起至2026年9月25日

👉🏻 即搶優惠

月餅早鳥優惠【14】黃金海岸酒店「粵」——米芝蓮／紫薯及低糖五仁／$258起

連續11年榮獲米芝蓮推薦的黃金海岸酒店中菜廳「粵」，今年推出兩款中秋禮盒，注重健康及喜歡嚐新的朋友，首推必試「馥郁月餅禮盒」，一盒包含三款精緻口味，當中迷你紫薯月餅入口綿密甘甜，散發天然紫薯香氣；配搭口感豐富的低糖五仁及溫潤的陳皮紅豆沙，味道充滿層次。

如果鍾情傳統風味，則可選擇主打雙黃白蓮蓉的「經典月餅禮盒」，鹹香蛋黃與幼滑蓮蓉交織。現時預訂輸入推廣碼【MoonCake2026】，可享折上折，只需$258起即可入手米芝蓮級數的月餅！

👉🏻 優惠$258起

黃金海岸酒店｜馥郁月餅禮盒

折實價：$258｜原價$368

黃金海岸酒店｜雙黃白蓮蓉月餅（四件）

折實價：$258｜原價$368

黃金海岸酒店｜經典月餅禮盒

折實價：$308｜原價$438

優惠日期：即日起至售完即止

👉🏻 優惠$258起

月餅早鳥優惠【15】Éclora——金賞流心奶黃蝴蝶酥雙拼／折上折$128起

堅持香港製造的精品烘焙品牌「Éclora」，榮獲Monde Selection國際食品品質金獎！當中必試招牌「108層手工蝴蝶酥」，紐西蘭草飼牛油香氣填滿口腔，口感層層酥脆；配搭「金賞流心奶黃月餅」，奶黃口感香滑，味道鹹甜交織。另外亦有創新的「四季甜心月餅禮盒」，包含開心果白玉麻糬、黑芝麻流心等4款特色口味。現有獨家快閃優惠，輸入推廣碼【MoonCake2026】即可減$20，折實可享低至64折！

👉🏻 折上折優惠

Éclora｜月餅禮盒

價：$128起｜原價$198起

優惠日期：即日至8月31日

👉🏻 折上折優惠

月餅早鳥優惠【16】LUBUDS——維港珠寶盒設計／買月餅送$50餐飲券／3拼經典口味

「LUBUDS」今年推出「星月臻味」月餅禮盒，採用優雅的珠寶盒概念，層層打開展現出維港地標的月夜剪影，送禮極具體面！禮盒由點心行政總廚陳世輝師傅主理，一盒6件涵蓋3款經典口味，當中的「陳皮豆沙月餅」，甘香醇厚的遠年陳皮配搭起沙紅豆蓉，餘韻甘甜潤喉；「迷你奶黃月餅」則選用紐西蘭牛油，鬆化酥皮伴隨濃郁蛋香；加上傳統的「蛋黃白蓮蓉月餅」，照顧長輩與年輕人的喜好。今年購買禮盒更額外獲贈$50電子餐飲優惠券，變相折上折！

👉🏻 即買中秋月餅禮盒

LUBUDS｜「星月臻味」月餅禮盒（6件裝）

價錢：$288

優惠日期：即日至9月20日

👉🏻 即買中秋月餅禮盒

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略