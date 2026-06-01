韓國自助餐Chef Zone｜獨家半價！任食醬油蝦蟹+鮑魚+拖羅$94起
自助餐優惠｜放題優惠｜全港首間過萬呎韓國自助餐Chef Zone推出獨家全線半價限時優惠，每日限量20個名額，人均$94起就可以任食醬油蝦、醬油蟹、鮑魚等，更有多達150款韓食及50種壽司刺身，絕對可以回本！即看內文了解優惠詳情！
全港首間韓國自助餐Chef Zone 全日半價！
全新開幕的Chef Zone由一眾韓國籍廚師創立，是全港首間採用自助餐形式用餐的韓國料理，坐落於尖沙咀加拿芬廣場。Chef Zone全場面積達10,000平方呎，提供250個寬敞座位，不但環境舒適，食物種類更十分豐富！
Chef Zone
優惠價：$94起
地址：尖沙咀加拿芬道20號加拿芬廣場3樓
電話：2638 8123
開放時間：12:00 - 23:00
限量20個👉🏻立即預訂🦐
由2026年6月1日起至6月30日晚上11時59分，餐廳更推出限時全日半價優惠，最平人均$94，每日名額20個！中午、晚市全線適用，優惠更可即買即用！
快閃半價優惠
平日午市優惠 | 星期一至四 12:00-14:00
60分鐘自助餐價錢：$94／位 (原價：$188)
120分鐘自助餐價錢：$124／位 (原價：$248)
平日下午茶優惠 | 星期一至四 14:00-17:00
120分鐘自助餐價錢：$124／位 (原價：$248)
平日晚市優惠 | 星期一至四 18:00-21:00
60分鐘自助餐價錢：$154／位 (原價：$308)
120分鐘自助餐價錢：$164／位 (原價：$328)
週末午市優惠 | 星期五至日 12:00-14:00
90分鐘自助餐價錢：$139／位 (原價：$278)
120分鐘自助餐價錢：$149／位 (原價：$298)
週末下午茶優惠 | 星期五至日 12:00-14:00
120分鐘自助餐價錢：$149／位 (原價：$298)
週末晚市優惠 | 星期五至日 18:00-21:00
60分鐘自助餐價錢：$164／位 (原價：$308)
120分鐘自助餐價錢：$174／位 (原價：$328)
5時入座優惠 | 17:00-18:00
平日90分鐘自助餐價錢：$144／位 (原價：$288)
週末90分鐘自助餐價錢：$154／位 (原價：$308)
超過150款韓食！回本必食醬油蝦蟹、鮑魚粥、參雞湯
Chef Zone自助餐分為16個美食專區，供應超過150款韓式美食、50種刺身壽司之餘，飲品、乳酪、甜品都可以任飲任食！除了有人參雞湯、鮑魚粥、泡菜燉豬肋骨、 手工燒烤牛肉等經典韓國菜，更有回本必選的醬油蝦、醬油蟹、三文魚、拖羅、韓式牛肉他他等，全部都可以任食，而且海鮮均由韓國新鮮直送，保證新鮮又安全！
詳細菜單如下：
按下圖看Chef Zone刺身、韓式招牌菜、熱食：
刺身：
醬油蟹｜醬油蝦｜醬鮑魚｜醬三文魚｜醬吞拿魚｜吞拿魚腩｜吞拿魚｜三文魚｜墨魚｜熟章魚｜石斑魚
韓式招牌菜式：
豬腳｜炸雞｜糖醋肉｜蒜香蝦｜燉牛仔骨｜醬油炸雞｜韓式魚蛋串｜鐵板炒雜菜｜泡菜燉豬肋骨｜韓式雜菜炒粉絲｜手工燒烤牛肉碎｜韓式煮豬肉配泡菜
熱食：
蔥煎餅｜蟹肉炒飯｜玫瑰年糕｜傳統年糕｜泡菜煎餅｜馬鈴薯煎餅｜鮑魚肝醬炒飯｜韓式拌飯
粥類及湯：
鮑魚粥｜韓式人參雞湯｜蟹肉湯｜豬肉泡菜鍋｜蘑菇忌廉湯
按下圖看Chef Zone｜卷物、軍艦壽司、壽司：
卷物：
蝦卷｜鰻魚卷｜蟹肉卷｜烤牛肉卷｜芝士蝦卷｜烤牛肉卷｜生牛肉卷｜燻三文魚卷｜雞蛋芝士卷｜韓式紫菜卷｜吞拿魚沙律卷｜午餐肉芝士卷｜芝士蕃薯慕絲卷
軍艦壽司：
醬蝦軍艦｜生牛肉軍艦｜炒泡菜軍艦｜醬三文魚軍艦｜章魚芥末軍艦｜紅飛魚子軍艦｜炸豆腐皮壽司｜龍蝦沙律軍艦｜吞拿魚沙律軍艦｜蟹肉炸豆腐皮軍艦｜三文魚牛油果軍艦｜辣醬吞拿魚油豆腐壽司
壽司：
拖羅壽司｜三文魚壽司｜蝦壽司｜醬蝦壽司｜章魚壽司｜甜蝦壽司｜魷魚壽司｜海螺壽司｜墨魚壽司｜燒鴨壽司｜鰈魚壽司｜帶子壽司｜煙肉壽司｜煎蛋壽司｜蟹柳壽司｜烤鰻魚壽司｜吞拿魚壽司｜烤牛肉壽司｜北寄貝壽司｜芝士蝦壽司｜石斑魚壽司｜芝士牛肉壽司｜醬吞拿魚壽司｜蝦牛油果壽司｜烤吞拿魚壽司｜淡水鰻魚壽司｜泡菜鰈魚壽司｜蒜香烤牛肉壽司｜烤燻三文魚壽司｜北寄貝香草壽司｜火炙芝士帶子壽司
按下圖看Chef Zone｜炸物、烤焗、麵食：
炸物：
烤蝦｜炸蝦｜章魚燒｜烤羊架｜炸薯條｜炸雜菜｜烤雜菜｜炸紫菜卷｜調味薯角｜炸芝士球｜燻製香腸｜烤燻三文魚｜照燒淡水鰻魚
烤焗：
鹽味麵包｜法式酥皮湯
麵食：
炸醬麵｜烏冬麵｜冷蕎麥麵
按下圖看Chef Zone｜披薩和義大利麵、甜品：
披薩和義大利麵：
忌廉意粉｜雜錦披薩｜瑪格麗塔披薩
沙津：
蝦沙律｜蟹柳沙律｜堅果沙律｜新鮮泡菜｜南瓜沙律｜雜菜沙律｜椰菜沙律｜雞胸沙律｜魷魚沙律｜小章魚沙律｜辣醬蟹沙律｜韓式雜菜飯｜韓式牛肉他他｜忌廉芝士沙律｜卡真雞肉沙律｜燻三文魚沙律
乳酪：
純味乳酪｜藍莓乳酪
甜品：
窩夫｜刨冰｜蛋糕｜冰沙｜果凍｜水果｜軟雪糕｜雪糕球｜牛角窩夫｜紅豆年糕｜芝麻年糕｜咖啡豆麵包｜巧克力火鍋
飲品：
汽水｜果汁｜咖啡｜草本茶
立即預訂👉🏻任食150+款韓食🤤
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