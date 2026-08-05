枕頭清潔只洗枕套等於養菌　專家指枕芯是塵蟎重災區　5招教除菌

枕頭｜枕頭清潔｜床上用品｜寢具｜許多人習慣每天洗臉保養，卻常常忽略天天貼臉接觸的枕頭，事實上長期不洗的寢具極度髒污，積聚了大量細菌與塵蟎。外國研究顯示，僅一星期不清洗的枕頭套，細菌數量竟然是馬桶座圈的17,000倍！用家若不清洗繼續使用，分分鐘引發暗瘡爛面、氣喘等呼吸道疾病。專家建議，應定期清洗枕頭，另外分享5招清洗技巧。想知更多？即睇下文！



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枕頭套不洗細菌竟比馬桶多17000倍！

大家睡覺時流出的汗水、面部分泌的油脂、口水以及掉落的皮屑，全都會滲透到枕頭袋與枕芯中，成為塵蟎和細菌的絕佳溫床。美國床褥及睡眠用品品牌Amerisleep曾針對床上用品進行檢測，發現一星期不清洗枕頭套，枕頭套上的細菌數量竟然是馬桶座圈的17,000倍以上！

星期不清洗枕頭套，枕頭套上的細菌數量竟然是馬桶座圈的17000倍以上。（AI生成圖）

枕頭套不洗誘發皮膚過敏、爆痘與氣喘

Amerisleep指出，未有定時清洗的枕頭存有不少塵蟎、黴菌或人體皮屑等過敏原，隨著時間積聚會導致呼吸問題、過敏，隨時引發暗瘡爆發、皮膚過敏，甚至加重原有的疾病或誘發呼吸道疾病。

未有定時清洗的枕頭存在塵蟎、黴菌或人體皮屑等過敏原，隨時引發暗瘡爆發、皮膚過敏。（AI生成圖）

全球知名美國生命科學與醫療診斷設備大廠Thermo Fisher Scientific也曾指出，塵蟎在床墊、枕頭及寢具等環境都能生存，長期處於高濃度塵蟎環境的族群，罹患氣喘的風險會增加約5倍。

枕頭清潔｜只洗枕頭套不夠？枕芯是塵蟎重災區

台灣重症科醫師黃軒早前在Facebook上指出，人體每日掉落0.7至2克皮屑與大量汗水，並會滲透進枕頭芯內，成為塵蟎生長的溫床，而枕芯中累積的塵蟎排泄物更是主要的過敏原來源。

長期吸入這些排泄物可能導致打噴嚏、流鼻水、持續鼻塞、眼睛發癢及皮膚紅疹等症狀，因此並非單純靠清洗枕頭套就能解決，必須正視枕芯內部的髒污問題。

醫師指出，人體每日掉落0.7至2克皮屑與大量汗水，並會滲透進枕頭芯內，成為塵蟎生長的溫床。（AI生成圖）

台灣彰濱秀傳醫院皮膚科主任黃星瑋也在台灣節目《健康2.0》中提到，枕頭上的細菌與髒污直接接觸臉部，很容易導致皮膚過敏、長痘痘、酒糟肌惡化，甚至引發頭皮毛囊炎或臉部濕疹。

專家建議：應每週定期清洗枕頭套

針對日常清潔與防護，Amerisleep建議，至少每週清洗一次床單和枕頭套，並保持良好的衛生習慣，例如睡前淋浴以及在生病後及時清洗床上用品，助於減少睡眠環境中的細菌數量。

Amerisleep建議，至少每週清洗一次床單和枕頭套。（AI生成圖）

洗衣機洗枕頭5技巧

台灣裝修網站夯修佬建議，如果使用洗衣機清潔枕頭，有以下幾點可以留意，延長枕頭壽命：

洗衣機洗枕頭技巧【1】

避免使用洗衣粉，因為若洗衣粉未能溶解，就會殘留在枕頭內，使用洗衣精為好。

洗衣機洗枕頭技巧【2】

洗枕頭不需要使用柔軟精，因為會使枕頭失去蓬鬆度

洗衣機洗枕頭技巧【3】

可考慮一次洗兩個枕頭，使洗衣機轉動得較平均

洗衣機洗枕頭技巧【4】

洗枕頭須使用溫和模式，大力拉扯轉動有可能讓枕頭變形

洗衣機洗枕頭技巧【5】

若使用乾衣機烘乾枕頭，溫度不能太高

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