酒店客房是雙人床　為何有4枕頭？原來有神奇功效　專家揭3用途

酒店｜冷知識｜每次住酒店，你是否疑惑雙人床上為何總擺著4個一模一樣的大枕頭？早前台灣網民在討論區發文分享，不解為什麼酒店雙人床房型總是擺放4個大枕頭，看似無其他作用，引發其他熱烈討論。事實上，枕頭這並非隨意擺設，背後是藏有專業醫學與心理學考量！專家指出，枕頭是為了讓旅客按睡姿自行調整。除了睡眠調整之外，原來也是跟心理因素有關係，令旅客睡得更安心。即看3大背後原因！



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酒店冷知識｜為何酒店房客床要擺4個枕頭？

早前，有台灣網友發文表示，訂酒店時注意到，雙人床的房型床上擺著四個枕頭，並認為如果飯店是給不同大小枕頭，還能以不同用途來解釋，但偏偏四個都一樣大，讓網民好奇枕頭的真正用途是什麼。

貼文曝光後，有網民留言回應，「多餘的枕頭可以用來自行調高度」、「臨時加人不用擔心沒枕頭」、「躺在床上滑手機時，背後墊兩個枕頭比較舒服」等等。

酒店的雙人床的房型床上總是擺著四個枕頭。（AI生成圖）

酒店枕頭｜用途【1】調整睡姿

《人民日報》旗下的《健康時報》曾指出，解放軍總醫院第四醫學中心骨科醫生宋科冉在節目中解釋，酒店難以預知每位旅客的睡眠習慣，如偏好高枕或低枕，因此提供四個枕頭能讓客人自行調整高度與支撐力。針對不同睡姿，建議可以這樣利用：

【1】仰睡

醫生建議，仰睡的時候，可以將比較舒服的枕頭放在頭和脖子下面，當作睡覺專用；另一顆則可以放在兩膝之下，讓膝關節處於放鬆狀態。

仰睡的時候，可以將枕頭放在頭和脖子下面，另一顆則可以放在兩膝之下。（AI生成圖）

【2】側睡

由於我們側睡時，容易讓頸部懸空，隔天起床常常落枕，因此，可以將兩顆枕頭疊在一起，也可以再拿一顆枕頭夾在兩膝之間，或放在上面一隻腿的下方，再選一顆抱著。另外，側睡時最好面向右邊，如此一來便可以減少對心肺的壓迫。

【3】墊背

許多旅客習慣洗澡後先坐在床上看電視或滑手機，此時，飯店提供的2至3個枕頭便派上用場，將枕頭疊放在背後作為靠墊，能有效填補背部與床頭板之間的空隙，避免脊椎在懸空狀態下承受過大壓力。

酒店枕頭｜用途【2】緩解旅客的孤獨與焦慮

除了生理需求，酒店枕頭與心理學也有關。據荷蘭出版的《環境心理學期刊》指出，酒店客房設計影響旅客的心理歸屬感，柔軟、多層次的紡織品，如多個枕頭、厚地毯等能有效降低環境帶來的冷冽感，緩解差旅者的孤獨感。

獨自出差或旅遊的人，在陌生的環境容易有孤獨感或警戒心。多餘的枕頭可以充當抱枕，這種環抱感能刺激大腦分泌催產素，降低壓力荷爾蒙，幫助在陌生床鋪上快速入眠。

酒店枕頭｜用途【3】設計帶出溫馨感

根據雜誌平台《Hotelier India》的指出，在酒店美學中，床鋪的視覺飽滿度直接影響客人的第一印象。使用4個枕頭配合床尾巾，能創造出層次感與溫馨感，向旅客傳遞這是一張高品質、舒適且值得信賴的床的心理信號。

在酒店美學中，床鋪的視覺飽滿度直接影響客人的第一印象。(AI生成圖）

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