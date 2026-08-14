尖沙咀凱悅酒店自助餐｜快閃買2送2 任食龍蝦+澳洲牛+藍蝦$329起

尖沙咀凱悅酒店自助餐｜自助餐優惠｜獨家快閃買2送2｜尖沙咀凱悅酒店自助餐推出獨家限時買2送2優惠，人均低至$329，便可任食龍蝦、澳洲斧頭扒等，還有特色香煎鴨肝貝果，仲免加一服務費！快閃優惠至8月23日，優惠期有限，售完即止，即看內容了解如何搶優惠！



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尖沙咀凱悅酒店自助餐｜獨家限時買2送2！人均低至$329！免加一服務費

尖沙咀凱悅酒店自助餐推出最新限時優惠，由2026年8月17日早上11:00至8月23日23:59，自助餐有超抵買2送2優惠，最抵平均$329位，就可以歎到優質自助餐！優惠兌換日期到2026年10月31日，無論是朋友聚餐、還是跟家人慶祝重要日子，都可以用到！

尖沙咀凱悅酒店自助餐｜獨家快閃買2送2

開售日期：2026年8月17日早上11:00時至8月23日晚上11:59

兌換日期：2026年8月18日至10月31日

👉🏻8月17日早上11時開賣

尖沙咀凱悅酒店凱悅咖啡廳推出自助餐買2送2優惠。（官方圖片）

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳環境寬敞開揚、充滿現代感。餐廳採用落地玻璃設計，配合木系裝潢，氣氛優雅舒適，並設有開放式廚房，讓食客一邊欣賞廚師手藝，一邊用餐，沉浸在輕鬆愉悅的氛圍中。

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尖沙咀凱悅酒店自助餐｜亞洲風味／燒龍蝦／榴槤咖央蛋糕

如果想在8月搶先兌換，餐廳由即日起至9月6日正供應「亞洲風味」主題！除了招牌即煮波士頓龍蝦外，週末更會加推參巴醬燒龍蝦！熱盤及冷盤更有娘惹沙律、泰式冬蔭功、肉骨茶及各式泰式燒烤；甜品區更推出泰式奶茶忌廉蛋糕及榴槤咖央蛋糕，濃郁滋味不容錯過！

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尖沙咀凱悅酒店自助餐｜9月全新「歐陸風味」主題料理 /法國藍蝦他他／香煎鴨肝貝果

而從9月7日起就會推出全新「歐陸風味」主題自助餐，主打即席烹調多國特色美食！冷盤方面，就有芝士拼盤配蜂巢蜜糖、法國藍蝦他他及酥皮肝醬肉批。刺身方面就有赤蝦、吞拿魚、希靈魚及三文魚，週末更特別供應帶子刺身！最受歡迎的冰鎮海鮮區就有蟹腳、青口、大蝦及小龍蝦等。

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳全新「歐陸風味」主題自助餐。（官方圖片）

今次烤肉區全新升級，喜歡食牛的朋友就最啱！有多款精選澳洲牛肉，包括牛板腱、腹心肉、斧頭扒及臀蓋肉。熱盤有西班牙海鮮飯、四重奏芝士薄餅、精選香腸拼盤及燒啤酒雞。星期一至四更有即場炮製的巴馬臣芝士輪拌卡邦尼意粉；而星期五至日就有即煮白酒法國藍青口。

「歐陸風味」主題自助餐最大亮點就是鐵板區每日供應香煎鴨肝貝果（每位一件）！同時亦有無限量供應即煮新鮮可持續發展波士頓龍蝦，星期五至日更加推西式燒龍蝦！

鐵板區每日供應香煎鴨肝貝果（每位一件）！（官方圖片）

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尖沙咀凱悅酒店自助餐｜甜品區充滿驚喜！即製法式班戟配雪糕

自助餐除了多款必吃的海鮮，當然不少得多款西式甜品，例如朱古力榛子脆脆蛋糕、茉莉花茶草莓忌廉蛋糕、香蕉拖肥批、橙酒焦糖燉蛋配蜜柑、70度法式黑朱古力忌廉布甸、開心果藍莓金磚等，現場更有即製法式班戟配雪糕，為大家帶來陣陣涼快。

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尖沙咀凱悅酒店自助餐｜自助午餐、周日自助早午餐／買2送2

如果想享受休閒的午餐時光，尖沙咀凱悅酒店自助午餐、周日自助早午餐亦有買2送2，餐廳供應以可持續發展海鮮製作的刺身及壽司，同時無限提供日式、西式、中式、印度等多國風味菜，如天婦羅、燒烤、即煎鐵板燒等時令美食，以及多款自家製甜品。

家長帶小朋友吃周日自助早午餐，更可享受親子溫馨時光。餐廳準備了一系列有趣活動，如兒童印水貼紙、填色遊戲等，讓小朋友盡情放電，同時，兒童自助餐區更特設多款小朋友愛吃的美食，包括瑪格麗特薄餅、法式薯條、麥樂雞塊及炸熱狗等，既迎合小朋友的口味，家長們也能趁機放鬆，享受美食！

👉🏻8月17日早上11時開賣

餐廳準備了一系列有趣活動，如兒童印水貼紙、填色遊戲等，讓小朋友盡情放電。（官方圖片）

尖沙咀凱悅酒店自助餐｜限時買2送2優惠詳情

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳｜「亞洲風味」/「歐陸風味」自助晚餐

星期一至四 | 18:00 - 22:00

優惠價（4位）：$1,796起｜人均$449起｜原價$3,291.2起

星期五至日、公眾假期及前夕 | 18:00 - 22:00

優惠價（4位）：$1,988起｜人均$497起｜原價$3,643.2起

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳｜公眾假期自助午餐、周日自助早午餐

星期六日及公眾假期 | 12:00 - 14:30

優惠價（4位）：$1,316｜人均$329｜原價$2,411.2

👉🏻8月17日早上11時開賣

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳

地址：九龍尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層



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