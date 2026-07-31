酒店自助餐8月優惠14推介｜人均$98！生蠔+龍蝦+和牛任食44折起

酒店自助餐優惠｜8月自助餐優惠｜自助餐有什麼高質推介？《香港01》「好食玩飛」推介14大酒店自助餐及餐飲優惠，除了有龍蝦、即開生蠔、和牛等美食之外，一些酒店餐廳更提供原隻乳豬、魚子醬、片皮鴨等特色食物！現時預訂不但有獨家買1送1，更有低至44折優惠，最平人均$98就食到，即看內文！



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自助餐優惠推介【1】尖沙咀凱悅酒店——快閃買2送2！任食波士頓龍蝦／星馬泰印菜／榴槤甜品 人均$329起

想歎盡多國菜？尖沙咀凱悅酒店咖啡廳的「亞洲風味」自助晚餐就最適合不過，一個價錢可品嘗到星馬泰印等人氣美食，現時正有8折；於8月17日起更有買2送2快閃優惠！食物方面，海鮮控首選無限量供應的即烚波士頓龍蝦，肉質鮮甜爽彈；周末（五至日）更加推帶子刺身及惹味濃郁的參巴醬燒龍蝦，同場亦有冰鎮蟹腳及大蝦等可吃到飽！

熱盤方面，有肉骨茶、泰式豬手、印尼巴東牛肉等選擇，當中首推泰式紅咖喱龍蝦鉗，吸盡咖喱精華；另外印尼巴東牛肉亦是肉質軟腍入味，最後記得留肚吃甜品，重點推介榴槤咖央忌廉蛋糕，果香馥郁、層次分明；再配搭一球椰子斑蘭雪糕，絕對大滿足！

吃貨必搶！

尖沙咀凱悅酒店｜「亞洲風味」自助晚餐｜8折

優惠價（成人）：$674｜$911

優惠價（兒童）：$494｜$603

尖沙咀凱悅酒店｜「亞洲風味」自助晚餐｜買2送2

優惠價（4位）：$1,796起｜人起均$449｜原價$3,291.2起

尖沙咀凱悅酒店｜周末公眾假期自助午餐、周日自助早午餐｜買2送2

優惠價（4位）：$1,316｜人均$329｜原價$2,411.2

＊買2送2優惠日期：8月17日至9月30日

吃貨必搶！

地址：香港尖沙咀河內道18號



自助餐優惠推介【2】紅磡都會海逸酒店——快閃買1送1！任食蟹腳／炸乳鴿／維港靚景 人均$308起

想對住維港靚景歎海鮮大餐？紅磡都會海逸酒店Promenade推出「清風仲夏海鮮祭」自助晚餐，低至買1送1、買2送1快閃優惠！海鮮控必吃波士頓龍蝦及冰鎮雪花蟹腳；同場更有西式焗蠔與四川麻辣水煮小龍蝦，試盡不同風味的水產料理；熱盤則推介香脆多汁的脆皮炸乳鴿，以及晚餐時段限定的香煎鴨肝，場內更包無限暢飲白啤酒。

「國際美食」自助午餐同樣有雪花蟹腳及香脆多汁的脆皮炸乳鴿，甜品區更會即製金枕頭榴槤班戟，啱晒榴槤控。至於想與閨密休閒小聚，則推介「益力多沁涼盛夏之約」 周末下午茶自助餐，可品嘗多款酸甜開胃的益力多主題甜品。最後記得預留胃口吃Mövenpick 雪糕，為這頓自助餐完滿收結！限時搶購

紅磡都會海逸酒店｜「清風仲夏海鮮祭」自助晚餐｜買1送1／買2送1

優惠價（2位）：$1,056起｜人均$528起｜原價$2,112起

優惠價（3位）：$1,824起｜人均$608起｜原價$3,168起

紅磡都會海逸酒店自助餐｜「國際美食」自助午餐｜｜買1送1

優惠價（2位）：$696起｜人均$348起｜原價$1,392起

紅磡都會海逸酒店自助餐｜「益力多沁涼盛夏之約」 下午茶自助餐｜買1送1／買2送1

優惠價（2位）：$616｜人均$308｜原價$1,232

優惠價（3位）：$1,044｜人均$348｜原價$1,848

限時搶購

地址：紅磡都會道7號



自助餐優惠推介【3】旭逸酒店·荃灣——$98起／生蠔+鱈場蟹腳任食／特推8道菜

旭逸酒店Eat@ease的「港味『珍』情龍蝦．鮑蠔．海鮮」周末自助晚餐，每位食客入場即獲贈「三重芝士焗龍蝦」及「紅燒鮑魚扣魚肚」各一客，更特設「匠心8道」位上主廚精選菜式！而冰鎮海鮮區更有無限量供應的即開生蠔、鱈場蟹腳、翡翠螺及鮮甜大蜆等鮮味十足的水產。熱盤方面，則有多款港式風味熱炒，當中必試充滿鑊氣的「醬爆啫啫雞煲」，以及惹味的豉椒炒蟶子。同場更有清蒸游水大海斑、雜錦刺身、日式爐端燒及各式精緻中西甜品，絕對大滿足！搶先入座食大餐!

餐廳在平日時段亦推出「『為你鍾情』生蠔半自助晚餐」，除了有即開生蠔及多款冰鎮海鮮可任吃，每位更可自選一款高質主菜（可補差額升級至香煎美國黑毛豬斧頭扒等名貴主菜），推介必試蟹肉蟹子甲羅燒卡邦尼意粉，甘香豐腴的蟹膏配上掛滿忌廉汁的意粉，非常惹味！食肉獸則可選擇肉汁豐富的香煎美國黑毛豬斧頭扒或澳洲西冷羊扒威靈頓。現時預訂自助餐，更可享低至買1送1優惠；而平日「饗樂悠閒半自助午餐」亦有低至56折，每位只需$98！

旭逸酒店．荃灣｜「港味「珍」情」周末自助晚餐｜買1送1

優惠價（2位）：$645.6｜人均$322.8｜原價$1,183.6

優惠價（成人）：$350｜原價$591.8

優惠價（長者）：$300｜原價$481.8

優惠價（兒童）：$260｜原價$415.8

👉🏻買1送1優惠

旭逸酒店．荃灣｜「為你鍾情」生蠔半自助晚餐｜55折

優惠價（成人）：$158起｜原價$283.8起

👉🏻即買即用

旭逸酒店．荃灣｜饗樂悠閒半自助午餐｜56折

優惠價（成人）：$98起｜原價$173.8起

地址：荃灣香港葵涌圳邊街15-19號1樓



自助餐優惠推介【4】香港萬麗海景酒店——85折／多款龍蝦、海膽、魚子醬及和牛入饌美食

位於灣仔香港萬麗海景酒店的自助餐餐廳，其全新的「盛夏辛香」主題自助餐，由成都瑞吉酒店名廚Walt客席坐鎮，帶來最正宗的川菜，包括回本必食的新鮮蒸焗龍蝦及惹味的張飛麻辣牛肉；同場更供應多款頂級美食，首推奢華鮮美的海膽魚子醬紫菜塔可，鮮甜海膽配上爆汁魚子醬，鮮味在口腔瞬間爆發！食肉獸亦不能錯過現切烤和牛，以及油脂豐腴的鴨肝配片皮鴨伴夏季黑松露。

歎完冰鎮海鮮與烤肉，再品嚐麻辣鮮香的鮮花椒炒美蛙及四川水煮魚，最後以精緻甜品作結，大滿足！現時預訂更有85折！

香港萬麗海景酒店｜「盛夏辛香」自助晚餐｜85折

優惠價（成人）：$848起｜原價$932.8起

優惠價（兒童）：$508起｜原價$558.8起

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香港萬麗海景酒店｜「盛夏辛香」自助午餐｜85折

優惠價（成人）：$406.6起｜原價$470.8起

優惠價（兒童）：$245.1起｜原價$283.8起

👉🏻85折優惠

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓



自助餐優惠推介【5】尖沙咀百樂酒店——快閃買1送1！任食麵包蟹／大頭蝦／紅白酒任飲 人均$190起

尖沙咀百樂酒店Park cafe主打越法交融的海鮮自助晚餐，更有快閃買1送1優惠！除了有冰鎮麵包蟹及鱈場蟹腳等高質海鮮，熱盤必試惹味的越南大頭蝦及法式香草蒜茸牛油焗田螺，味道濃郁惹味，再歎埋無限暢飲的紅白餐酒及啤酒，保證回本！

中午及下午茶時段同樣抵食！「邂逅越法滋味」自助午餐供應越式燒豬頸肉濱海及法式海龍皇湯燴海鮮；而周末限定的下午茶則以茶入饌，必食抹茶梳夫厘及龍井蝦仁。最後記得留肚吃Häagen-Dazs及Mövenpick雪糕（晚餐時段供應），大滿足！

尖沙咀百樂酒店｜「法越夜宴」海鮮自助晚餐｜買1送1、買2送1

優惠價（2位）：$741.6起｜人均 $370.8起｜原價 $1,359.6起

優惠價（3位）：$1,421.4起｜人均 $473.8起｜原價 $2,039.4起

尖沙咀百樂酒店｜「邂逅越法滋味」自助午餐｜買1送1、買2送1

優惠價（2位）：$381.6起｜人均$190.8起｜原價$699.6起

優惠價（3位）：$731.4起｜人均$243.8起｜原價$1,049.4起

尖沙咀百樂酒店｜「茶園滋味」周末下午茶自助餐｜買1送1、買2送1

優惠價（2位）：$381.6｜人均$190.8｜原價$699.6

優惠價（3位）：$731.4｜人均$243.8｜原價$1,049.4

尖沙咀百樂酒店｜自助早餐｜買1送1

優惠價（2位）：$321.6｜人均$160.8｜原價$589.6

即時搶票

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號



自助餐優惠推介【6】屯門悦品酒店——焗波士頓龍蝦／片皮鴨／清蒸星斑／買1送1／兒童樂園免費玩

悦品酒店推出全新「海陸珍萃：龍蝦 ‧ 片皮鴨滋味盛宴」自助餐，主打焗波士頓龍蝦、北京片皮鴨、清蒸星斑。片皮鴨外皮香脆且肥而不膩，清蒸星斑肉質鮮甜無腥味。此外，餐廳還有以秘製滷水醃製的紅燒乳鴿，以及慢火細熬的鮮菇鮑汁扣鴨掌，同樣必試！

冷盤同樣充滿驚喜，當中首推三文魚籽櫻花蝦海苔冷麵，鹹鮮的三文魚籽配上香脆櫻花蝦乾，口感層次豐富；另外亦有以清爽醬汁拌勻的北寄貝魷魚沙律，絕對是自助餐開胃之選。酒店現有獨家買1送1優惠，加$88還可多一位入座！每日頭5位購票人士，更可獲贈兒童樂園任玩1小時優惠，特別適合一家大細放電兼大快朵頤！+$88多1位🥳

如果想吃得更精緻，酒店亦有「龍蝦松露 • 半自助晚餐」，可選擇原隻新鮮波士頓龍蝦米多、烤美國安格斯牛肉眼扒、烤草飼羊架、黑松露海鮮意大利飯等任擇其一，而自助區的冰鎮海鮮、什錦凍肉及甜品依然無限量供應。

另一「品味獅城自助午餐」，提供烤加拿大肉眼牛扒、慢烤加拿大豬柳、咖喱羊鞍、烤安格斯牛肉漢堡等主菜選擇，甜品、冷盤、飲品等同樣無限供應！此外亦有閒日精選半自助午餐，低至$100.8起！即搶優惠🕛

悦品酒店｜海陸滋味盛宴主題自助晚餐｜買1送1+$88多1位

優惠價（2位）：$645.6起｜人均$322.8起｜原價$1,183.6起

優惠價（3位）：$849.4起｜人均$283.1起｜原價1,775.4起

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悦品酒店｜龍蝦松露半自助晚餐｜買1送1

優惠價（2位）：$309.6｜人均$154.8｜原價$567.6

屯門悦品酒店｜品味獅城自助午餐｜買1送1

優惠價（2位）：$417.6 | 人均$208.8｜原價$696

優惠價（3位）：$529.4 | 人均$176.5｜原價$1,044

👉🏻即搶限時

悦品酒店｜閒日精選半自助午餐｜買1送1

優惠價（2位）：$201.6｜人均$100.8｜原價$369.6

地址：屯門建豐街4號（屯門店）



自助餐優惠推介【7】沙田萬怡酒店自助餐——人均$238.8起！世界賽金牌澳洲牛肉／即開生蠔

沙田萬怡酒店MoMo Café推出全新「東南亞風味巡禮自助餐」，一個價錢就可歎盡印尼參巴醬烤盲鰽魚柳、馬來肉骨茶，泰式椰子雞湯及大頭蝦冬蔭功，啱晒喜歡東南亞美食的朋友！此外，餐廳還可任吃生蠔、波士頓龍蝦、鱈蟹腳、麵包蟹、翡翠螺等鮮甜海鮮。

食肉獸絕不能錯過屢獲世界牛排挑戰賽金牌的烤澳洲36°South MB2+肩胛肉。最後記得留肚品嘗甜品，除了有近年大熱的杜拜開心果慕絲蛋糕，還有榴槤乳酪慕絲蛋糕，連同紅白清酒及啤酒無限暢飲。現時更有快閃買1送1優惠，低至人均$442.8！

若想趁中午吃頓豐盛大餐，餐廳亦有「東南亞風味巡禮」自助午餐，同樣無限供應即開生蠔、紐西蘭青口、翡翠螺及各式刺身，以及回本必吃的烤澳洲36° South MB2+ 肩胛肉！人均$238.8起。

沙田萬怡酒店自助餐——人均$238.8起（官方圖片）

沙田萬怡酒店｜「東南亞風味巡禮」自助晚餐｜快閃買1送1

優惠價（2位）：$885.6起｜人均$442.8起｜原價$1,623.6起

👉🏻買1送1優惠

沙田萬怡酒店｜「東南亞風味巡禮」自助午餐｜快閃買1送1

優惠價（2位）：$477.6起｜人均$238.8起｜原價$875.6起

地址：香港新界沙田源康街1號



自助餐優惠推介【8】嘉里酒店——升級版海鮮拼盤／魚子醬／榴槤控天堂／低至半價

紅磡嘉里酒店大灣咖啡廳全新推出的「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐，陣容奢華十足！一入座必吃升級版海鮮拼盤，平日有齊鮮甜大龍蝦及泰式香草大河蝦；周末更加碼奉上澳洲加菲蟹，以及矜貴的10克魚子醬！

熱葷方面，大推惹味的星洲辣椒炒蟹配炸饅頭，金黃酥脆的饅頭沾滿辛辣濃郁的蟹膏醬汁，超滋味！甜品區更是榴槤控天堂，無限供應多達10款的榴槤甜點，必食馬來西亞D24榴槤意式雪糕及榴槤麻糬，入口綿密且充滿榴槤香氣。現時預訂更享低至半價優惠！

嘉里酒店｜「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐｜限時低至半價

優惠價（成人）：$691起｜原價$863起

優惠價（兒童）：$422起｜原價$844起

優惠價（長者）：$576起｜原價$886起

👉🏻抵食之選

嘉里酒店｜國際美饌自助午餐｜限時低至半價

優惠價（成人）：$403起｜原價$503起

優惠價（兒童）：$246起｜原價$492起

優惠價（長者）：$336起｜原價$517起

👉🏻即時預訂

地址：紅磡灣紅鸞道38號3樓



自助餐優惠推介【9】屯門黃金海岸酒店——買1送1／原隻脆皮烤乳豬／送胡椒大頭蝦

想遠離市區煩囂歎個靚Buffet？屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳推出的「亞洲風味盛會」自助晚餐，每位食客均可獲贈胡椒大頭蝦一隻，爽彈蝦肉吸滿黑胡椒辛香，非常惹味！另一個重頭戲戶外炭烤區，必試即燒日式醬燒白鱔及慢烤和牛肩胛肉，若在星期五至日惠顧，更有原隻脆皮烤乳豬，外皮酥脆鬆化，肉汁豐沛！現時預訂更有買1送1優惠，成人人均低至 $443，而且更已包加一服務費！

屯門黃金海岸酒店｜亞洲風味自助晚餐｜限時買1送1（已包加一服務費）

優惠價（2位成人）：$886起｜人均$443起｜原價$1,623.6起

優惠價（2位兒童）：$526起｜人均$263起｜原價$963.6起

優惠價（2位長者）：$646起｜人均$323起｜原價$1,183.6起

👉🏻即搶優惠

屯門黃金海岸酒店｜7月周六日早午餐｜限時買1送1（已包加一服務費）

優惠價（2位成人）：$610｜人均$305｜原價$1,117.6

優惠價（2位兒童）：$454｜人均$227｜原價$831.6

優惠價（2位長者）：$538｜人均$269 | 原價$985.6

👉🏻高CP值之價

屯門黃金海岸酒店｜自助午餐｜限時買1送1（已包加一服務費）

優惠價（2位成人）：$490｜人均$245｜原價$897.6

優惠價（2位兒童）：$346｜人均$173｜原價$633.6

優惠價（2位長者）：$430｜人均$215｜原價$787.6

👉🏻立即預訂

地址：屯門掃管笏青山公路青山灣段1號



自助餐優惠推介【10】灣仔六國酒店——送堂弄原隻鮑魚鴨掌／任食片皮鵝／生日預訂送蛋糕／低至44折

六國酒店Le Menu的「夏日盛宴自助晚餐」，除了可以任食冰鎮海鮮及燒肉眼扒，更主打龍蝦和花膠，每位食客更可獲贈堂弄原隻鮑魚鴨掌一客，鮮甜彈牙的鮑魚吸滿濃郁鮑汁精華，矜貴又惹味！同場更有皮脆肉嫩的片皮鵝，以及香氣四溢的鴨肝多士。最吸引的是，食客可以歎足3小時兼無限暢飲紅白酒及汽水，期間更有火焰雪山等即席甜品表演。如果是生日壽星，提前3天預訂，還有迷你蛋糕，十分抵食！現有低至44折優惠！

六國酒店｜「夏日盛宴」自助晚餐（只限周五至周日及公眾假期）｜限時低至44折

優惠價（成人）：$499｜原價$1,040.6

優惠價（兒童）：$309｜原價$721.6

優惠價（長者）：$399｜原價$930.6

👉🏻即時落單

地址：灣仔告士打道七十二號



自助餐優惠推介【11】香港富麗敦海洋公園酒店——低至72折／多款榴槤美食／即燒原隻乳豬

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳推出「仲夏熱帶盛宴」自助餐，榴槤控絕不能錯過！當中大推榴槤忌廉芝士手卷、榴槤雞煲及榴槤薄餅；當中必試新鮮烤焗的榴槤薄餅，熱辣辣的芝士拉絲配上甘甜濃香的榴槤果肉，鹹甜交織極具層次。甜品區更有即製榴槤窩夫、冰涼榴槤雪花冰及巴斯克芝士蛋糕輪流登場！

除了主題美食，回本必食的當然少不了無限量供應的冰鎮海鮮雪蟹腳，周末晚餐時段更加碼提供即燒原隻乳豬！同場亦有多款清新開胃的水果入饌菜式，如盲鰽魚配芒果莎莎及泰式菠蘿炒飯等。現時預訂各時段自助餐更可享高達72折優惠，相當抵食！

香港富麗敦海洋公園酒店｜「仲夏熱帶盛宴」自助晚餐｜限時低至77折

優惠價：人均$712起｜原價$921.8起

香港富麗敦海洋公園酒店｜「仲夏熱帶盛宴」自助午餐｜限時82折

優惠價：人均$574｜原價$701.8

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香港富麗敦海洋公園酒店｜綠色輕怡半自助午餐｜限時77折

優惠價：人均$338｜原價$437.8

香港富麗敦海洋公園酒店｜星耀廳自助早餐｜限時72折

優惠價：人均$310｜原價$426.8

👉🏻立即預訂

地址：香港黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓



自助餐優惠推介【12】北角海逸酒店——多款龍蝦入饌美食／MÖVENPICK雪糕任食／人均$167起

暑假想帶小朋友食自助餐兼放電？北角海逸酒店綠怡咖啡廳全新推出的「仲夏嚐鮮龍蝦」自助晚餐，提供多款龍蝦入饌美食，包括鑊氣十足的薑蔥爆炒龍蝦煲，熱辣辣的鮮甜龍蝦肉掛滿惹味醬汁，令人一試難忘；還有濃郁拉絲的芝士龍蝦伊麵同樣不能錯過！冷盤方面，餐廳提供無限量的松葉蟹腳，熱食則有避風塘炒蟹及椒鹽鮑魚等。

最驚喜的是，晚餐時段每位食客均會獲贈和牛火鍋一客！配上9款口味的MÖVENPICK雪糕及紅白酒無限暢飲，絕對大滿足！暑假指定日子，餐廳更設有小朋友免費「薄餅製作工作坊」。自助餐現時買1送1兼加$300，即可多帶一位小童或長者！

北角海逸酒店｜「仲夏嚐鮮龍蝦」自助晚餐｜快閃買1送1

優惠價（2位）：$898｜人均$449｜原價$1,645.6

優惠價（2位成人＋1位長者／小童）：$1,198｜人均$399｜原價$2,259.4

👉🏻買1送1優惠

北角海逸酒店｜「仲夏海洋盛宴」自助早午餐｜快閃買1送1

優惠價（2位）：$574｜人均$287｜原價$1,051.6

優惠價（2位成人＋1位長者／小童）：$860｜人均$286.6｜原價$1,577.4

優惠價（3位）：$1,100｜人均$366.6｜原價$2,259.4

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北角海逸酒店｜MÖVENPICK®果香物語下午茶｜快閃買1送1

優惠價（2位）：$334起｜人均$167起｜原價$668起

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地址：香港北角英皇道665號北角海逸酒店2樓



自助餐優惠推介【13】香港萬怡酒店——星馬泰越風味／即開生蠔／鱈場蟹腳／人均低至$169.3

西環萬怡酒店MoMo Café全新推出的「南洋薰風 · 惹味之夏」自助餐，主打多款來自星馬泰越的酸辣風味美食，每晚無限量供應新鮮即開生蠔及冰鎮鱈場蟹腳。熱食方面，重點推介惹味香口的蒜蓉燒蠔及星洲參巴炒海鮮；另外還有酸酸辣辣的冬陰功及椰香四溢的泰式椰子雞湯。來到甜品區，大家還可品嘗多款口味的Mövenpick名牌雪糕，配合無限暢飲的生啤酒，現時更有買2送2優惠，折後人均低至$169.3！

西環萬怡酒店｜「南洋薰風 · 惹味之夏」自助晚餐｜快閃買1送1／買2送2

優惠價（4位）：$1,288起｜人均$322起｜原價$2,272起

優惠價（2位）：$681.6起｜人均$340.8起｜原價$1,250起

優惠價（2大1長者）：$868起｜人均$289.3起｜原價$1,249.6起

👉🏻快閃激減

西環萬怡酒店｜「南洋薰風 · 惹味之夏」家庭自助午餐｜2大1長者套票優惠

優惠價（2大1小）：$508起｜人均$169.3起｜原價$1,249.6起

👉🏻家庭套票優惠

地址：西營盤干諾道西167號（酒店2樓）



自助餐優惠推介【14】港麗酒店——現點現切燒西冷／Mövenpick雪糕／買2送1

港麗酒店的咖啡園推出「國際美食自助午餐」，海鮮區重點推介無限量供應的冰鎮鱈場蟹腳、海蝦及青口等；熱盤方面則有現點現切的燒西冷牛肉，不但充滿肉汁，而且牛味香濃。同場更設有即席烹調專區，推介必食惹味的馬來西亞喇沙，麵條吸滿椰香與辛辣精華的濃郁湯底，非常滋味！最後以Mövenpick雪糕及多款精緻甜品作結，享受一頓極高質的自助午餐！現時更有買2送1優惠，低至人均$358.8！

港麗酒店｜咖啡園自助午餐｜快閃買2送1（已包加一服務費）

優惠價（3位）：$1,076.4起｜人均$358.8起｜原價$1,544.4起

優惠價（成人）：$444.6｜原價$514.8

優惠價（小童）：$311.6｜原價$360.8

落單即享優惠

地址：金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座



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