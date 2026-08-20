萬麗海景自助餐獨家優惠59折｜龍蝦+和牛+海膽任食！人均$299起

萬麗海景酒店自助餐優惠｜萬麗海景酒店再度推出抵食自助餐優惠，獨家快閃59折，人均最平只需$299.5！自助餐橫跨8至9月，不但可任食冰鎮海鮮，還有龍蝦、海膽、魚子醬及和牛，回碟一次已足夠回本。想知有什麼必吃、優惠幾時開搶，即睇下文！



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萬麗海景酒店再度推出抵食自助餐優惠，獨家快閃59折，人均最平只需$299.5！

萬麗海景酒店自助餐優惠｜獨家快閃59折！最平人均$299.5

萬麗海景酒店閣樓推出獨家自助餐快閃優惠，獨家快閃59折！優惠將橫跨兩個月，由8月主打的麻、辣、鮮、香的「盛夏辛香」主題，再到9月重點力推豐富海鮮的「『鮮』聲奪人青口自助晚餐」，同樣以超值優惠登場！

優惠將由2026年8月21日早上11:00起至8月31日晚上11:59開搶，並可在8月24日至9月30日兌換，千萬不要錯過！

👉 8月21日11AM開賣🕛

開售時間：2026年8月21日早上11:00起至8月31日晚上11:59

優惠兌換日期：2026年8月24日至9月30日



萬麗海景酒店自助餐優惠｜開放式廚房 邊吃邊賞大廚風采

香港萬麗海景酒店閣樓於2025年完成大翻新重開，新設計以「廚藝工作室」為靈感，空間明亮且極具現代感，氣氛優雅舒適，當中開放式廚房更是一大亮點，讓大家可一邊歎自助餐一邊觀賞廚師精湛的廚藝，無論是家庭聚會還是朋友聚餐都十分合適！

⏰快閃限量搶

萬麗海景酒店自助餐優惠｜9月全新主題！熱辣辣青口鍋＋任食龍蝦／海膽魚子醬塔可

萬麗咖啡廳將由9月1日至10月15日換上全新「『鮮』聲奪人青口自助餐」主題自助餐，主打多款熱辣辣、吸滿醬汁精華的青口鍋，特別推介帶有酒香的松露忌廉青口配白酒及第戎芥末，白酒的微酸中和忌廉的濃膩，肥美的青口肉吸飽菌香，幽香無比；以及惹味開胃的泰式青咖喱青口，辛香微辣的咖喱汁掛滿青口，配合泰國羅勒及鮮辣椒的香氣，瞬間刺激味蕾，最適合用來暖胃。

⏰人均$299.5就食到!

萬麗咖啡廳9月自助餐「『鮮』聲奪人青口自助餐」，主打多款熱辣辣、吸滿醬汁精華的青口鍋。（官方圖片）

除了青口，絕對不能錯過回本必吃的龍蝦、海膽、魚子醬及和牛！首推賣相精緻的「海膽魚子醬紫菜塔可」，一口咬下去，海膽的甘甜與魚子醬的鹹鮮在口腔交織，讓你回味無窮。場內更輪流供應新鮮蒸焗龍蝦、烤和牛、鴨肝多士及蒜蓉粉絲蒸青口等多款惹味熟食。飽餐一頓後，還可以無限暢飲精選啤酒、橙汁及汽水，保證海鮮控能滿載而歸！

⏰晚餐只需$649.5/位

萬麗海景酒店自助餐優惠｜午市自助餐同樣性價比高 必試龍蝦炒飯＋烤和牛

9月午市時段同樣誠意十足！除了供應多款經典青口菜式，更有各式各樣的頂級海陸食材入饌的美食，必食推介包括魚子醬無花果配小薄餅、鮮甜滑溜的青口海膽茶碗蒸，以及惹味飽肚的龍蝦炒飯與烤和牛；周末午市更額外供應精選啤酒無限暢飲，讓你在假日中午也能盡情微醺放鬆。

⏰人均$299.5就食到!

萬麗海景酒店自助餐優惠｜8月正宗麻辣川菜 回本必吃張飛麻辣牛＋乾鍋香辣蝦＋辣椒朱古力蛋糕

若你無辣不歡，就要把握在8月品嘗「盛夏辛香自助晚餐」！酒店特別邀請了成都瑞吉酒店的名廚坐鎮，將正宗川味精髓帶到香港。必試首選張飛麻辣牛肉、四川回鍋肉、乾鍋香辣蝦、四川水煮魚、渝州金椒辣子雞等，麻、辣、鮮、香一應俱全。當中的張飛麻辣牛肉，味道麻香濃郁、辣而不燥，肉質結實有嚼勁，更是愈嚼愈香，辣得過癮！

⏰中秋節都適用!

酒店特別邀請了成都瑞吉酒店的名廚坐鎮，將正宗川味精髓帶到香港。（官方圖片）

即使是川菜主題，回本美食陣容同樣絕不縮水！晚市時段保留了龍蝦、海膽、魚子醬及和牛四大回本之選，並且無限量供應。當中必食首推鴨肝配片皮鴨伴夏季黑松露，烤得香脆的片皮鴨，夾著入口即溶的豐腴鴨肝，不但油香四溢，配合散發陣陣幽香的黑松露，更中和了油膩感，令味道更具層次。

甜品方面同樣充滿驚喜！酒店特別炮製了充滿玩味的辣椒士多啤梨林明頓蛋糕及辣椒朱古力蛋糕，入口甜中帶微辛，將川菜的刺激感延續到甜點之中。加上8月限定的主題兒童美食閣以及扇子填色閣，予小朋友邊食邊放電，保證一家大小都能食得盡興！

⏰8月21日11AM開賣🕛

萬麗海景酒店自助餐優惠｜午市必食烤和牛牛板腱＋周末供應精選啤酒

8月的午市自助餐同樣高質！除了照常有主廚炮製的夫妻肺片、口水雞及酸湯肥牛等惹味川菜，更供應多款回本美食，包括當中必試吸滿鮮甜精華的龍蝦伊麵、口感滑溜的海膽三文魚子溫泉蛋，以及魚子醬無花果配小薄餅與肉汁豐富的烤和牛牛板腱。配上無限暢飲橙汁、汽水及咖啡（周末午餐更包精選啤酒），讓你與親朋好友都能享受悠閒的午市時光！

⏰晚餐只需$649.5/位

萬麗海景酒店自助餐優惠｜優惠詳情

香港萬麗海景酒店萬麗咖啡廳｜8及9月主題自助晚餐

優惠價（2人同行）：$1,299起｜人均$649.5起｜原價$1,883.2起

優惠價（成人）：$848起｜原價$932.8起

優惠價（兒童）：$508起｜原價$558.8起

⏰晚餐只需$649.5/位

萬麗海景酒店萬麗咖啡廳｜8及9月主題自助午餐

優惠價（2人同行）：$599起｜人均$299.5起｜原價$941.6起

優惠價（成人）：$406.6起｜原價$470.8起

優惠價（兒童）：$245.1起｜原價$283.8起

⏰人均$299.5就食到!

香港萬麗海景酒店

地址：香港灣仔港灣道1號



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