膠樽底部標誌｜1-7號專家拆解　哪款能加熱？哪款重用會中毒？

膠樽｜膠樽號碼｜食用安全｜你有沒有留意過，平時喝完飲料的膠樽底部，其實都印有一個三角形的數字標籤？這些由1號到7號的編號，原來隱藏著材質的耐熱度與安全性密碼！其中我們最常用的1號PET膠樽其實暗藏毒素，絕對不能重複使用。另外，專家提醒，1款要小心使用，若不當使用可能吸入三聚氰胺。想知這7個數字邊款最安全？即睇下文！



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國際通用的塑膠分類標誌將材質分為1號至7號，不同編號代表耐熱度、化學穩定性與重用的安全性。

國際通用的塑膠分類標誌將材質分為1號至7號，不同編號代表耐熱度、化學穩定性與重用的安全性。（AI生成圖）

1號PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯）：用於汽水、礦泉水等即棄瓶身。

2號HDPE（高密度聚乙烯）：質地較厚硬且耐熱，常見於乳製品容器。

3號PVC（聚氯乙烯）：含有塑化劑，常用於保鮮膜、塑膠雞蛋盒。

4號LDPE（低密度聚乙烯）：可接觸食物，常見於膠袋。

5號PP（聚丙烯）：耐熱性高且結構穩定，多用於微波容器、布丁盒、果汁瓶，是唯一被允許微波爐加熱的塑膠材質。

6號PS（聚苯乙烯）：即發泡膠，常用於外賣飯盒、益力多樽。

7號其他類：包含聚碳酸酯（PC）、聚乳酸（PLA）及美耐皿等複合材質，多用於運動水瓶、飲料杯。

膠樽底部標誌｜注意！2款應用完即棄切勿重複使用

台灣營養師高敏敏針對以下2款指出其危害性：

膠樽底部標誌｜1號PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯）

這類膠樽在市面上最普及，耐熱度只有60-85°C，遇高溫容易變形。若容器長期處於高溫環境或遭受陽光直射，塑料可能加速變質並增加重金屬溶出的風險。此外，清潔時容易藏污納垢、滋生細菌，重複使用反而會威脅健康。

這類膠樽在市面上最普及，耐熱度只有60-85°C，遇高溫容易變形。（AI生成圖）

膠樽底部標誌｜2號HDPE（高密度聚乙烯）

常見於：清潔劑樽、牛奶樽等。雖然化學穩定性相對較高，但難以徹底清洗，殘留液體容易成為細菌溫床，同樣不建議多次重複盛載飲品。

2號HDPE常見於：清潔劑樽、牛奶樽等，同樣不建議多次重複盛載飲品。（AI生成圖）

膠樽底部標誌｜其他編號的風險：

3號PVC（聚氯乙烯）：常見於洗潔精樽、塑膠盒、雨衣等。製造過程中常加入塑化劑，遇高溫或接觸油份時容易釋出。長期接觸可能干擾內分泌，甚至影響肝腎健康，切忌用來盛載食物或重複使用。

6號PS（聚苯乙烯）：常見於外賣發泡膠盒、益力多樽。耐熱度有限，遇熱或盛載酸性食物（如檸檬汁、醋）時，有機會釋出苯乙烯等化學物質。

膠樽底部標誌｜7號是健康隱形殺手！加熱釋出三聚氰胺

7號塑膠涵蓋種類繁多，綠色和平指出，部分可能含有雙酚A或三聚氰胺：

7號塑膠涵蓋種類繁多，可能含有雙酚A或三聚氰胺。（AI生成圖）

聚碳酸酯（PC）：常見於水壺與奶瓶，若磨損或盛載熱水，可能釋出干擾內分泌系統的雙酚A。

聚乳酸（PLA）：耐熱上限僅約50°C，且需在特定工業堆肥環境下才能分解，混入一般塑膠回收反而會降低整體回收價值。

美耐皿（Melamine）：由三聚氰胺與甲醛聚合而成，常用於耐摔餐具。若品質不佳或表面刮傷，加熱時可能釋出三聚氰胺，長期攝入恐增加腎結石及腎功能障礙風險，絕對不可進行微波加熱。

膠樽底部標誌｜專家推薦：5號PP最安全放心使用

據《科普中國》的衛教資料指出，5號PP是唯一被允許微波爐加熱的塑膠材質。

據《科普中國》的衛教資料指出，5號PP是唯一被允許微波爐加熱的塑膠材質。（AI生成圖）

美國營養與飲食學會指出，較安全的食品用途選擇是1號、4號和5號；並引述美國兒科學會建議，呼籲避免使用3號、6號和7號塑膠容器。

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