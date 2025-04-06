旅遊注意｜專家指機場5種常見飲料食物應避免　販賣機飲品都高危

全球旅遊市場持續復甦，2024年全球航空載客率創下疫情後新高，達到83.5%。



不過，有專家提醒旅客，在機場候機時，5種食物和飲料建議避免食用，且這個原因並非是價格昂貴，而是這幾類食品容易有細菌感染的風險。

專家揭5大機場高風險食物、飲料黑名單，切記小心避免進食降低患病風險（點擊放大瀏覽）👇👇👇

機場應最好避免進食5種常見食物飲料（01製圖）

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據《赫芬頓郵報》報導，食品安全專家Francine Shaw指出，食品一旦送至機場的服務區，就必須妥善儲存、解凍和準備，並嚴格遵守食品安全規定，否則食源性疾病的風險就會大大增加。他也建議旅客最好避免食用5種食物、飲料，包括預先包裝的三文治和沙律、水果、生魚片等。

Shaw指出，預先包裝的三文治和沙律：這些食物通常保存在不安全的溫度下，容易滋生細菌。接著是機場飲水機的水，和冷飲販賣機的碳酸飲料，這些機器難以清潔，可能成為危險細菌的溫床，尤其是在機場等高流量區域，風險更大。

再來就是水果杯，這些為了方便而先行處理過的水果，保存期限已大幅降低。一旦水果被切開，保護性的外皮就被去除，暴露在細菌中，如果沒有在適當的冷藏溫度下保存，切好的水果可能成為李斯特菌、大腸桿菌和沙門氏菌的溫床。以及壽司或生海鮮，在機場環境中，維持生魚的安全溫度可能具有挑戰性。

最後是未經高溫消毒的果汁和乳製品：如果沒有經過巴氏消毒，細菌可能會從農產品進入鮮榨果汁中。同樣適用於未經巴氏消毒的乳製品，如生牛奶或由生牛奶製成的乳酪。此外，美國食品藥物管理局（FDA）也表示，即便這些產品的味道或氣味沒有異狀，仍然有可能因食用它們而生病，這是登機前最不希望發生的事情。

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Shaw也建議，旅客可以選擇較安全的替代品，例如：罐裝、密封的飲料，熱咖啡或茶，以及未切開、帶皮的新鮮水果。選擇熟食海鮮、熟肉或植物性蛋白質，也是較安全的選擇。

此外，旅客自身的手部衛生也非常重要，在機場這種每天有數千人接觸相同表面的環境中，應盡可能勤洗手，尤其是在進食前，可以大大降低任何可能導致生病的機會。

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