流感疫苗2026｜長者免費打流感針9.17起接種！5類人免費+預約方法

免費流感針｜2026／27年度季節性流感疫苗接種計劃將於9月17日展開！合資格長者及高風險群組可享免費或資助接種服務。《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家整理最新的免費接種群組名單、接種地點及預約方法等重要資訊，詳情即睇下文！



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免費流感針｜身體產生足夠抗體 約需2星期

衞生署衞生防護中心公布，新一年度季節性流感疫苗接種計劃（涵蓋學校外展、院舍防疫注射及疫苗資助計劃）將於9月17日正式展開。鑑於目前本港流感活躍度持續偏高，且正值開學階段，當局呼籲市民（尤其是高風險人士）盡早接種疫苗，約兩星期身體才會產生足夠抗體。

衞生署衞生防護中心公布，新一年度季節性流感疫苗接種計劃將於9月17日正式展開。（Facebook@衞生署衞生防護中心 Centre for Health Protection, DH）

免費流感針｜5類人可獲免費／獲資助接種合資格群組

為鼓勵接種季節性流感疫苗，政府為以下合資格人士提供免費或資助的季節性流感疫苗接種服務：

1. 50歲或以上長者（按出生年份計）

打流感針地點：地區康健中心 / 康健站、已參與計劃的家庭醫生、定期覆診診所（長期病患）



2. 18至49歲成年人（只限長期病患／傷殘／智障）

打流感針地點：定期覆診公營或私家診所、已參與計劃的家庭醫生、地區康健中心

＊一般健康成年人不適用。



3. 孕婦（不限年齡）

打流感針地點：公營或私家產前檢查診所、已參與計劃的家庭醫生



4. 2歲至未滿18歲兒童及青少年（按出生日期／足歲計）

打流感針地點：季節性流感疫苗學校外展計劃接種服務、已參與計劃的家庭醫生、定期覆診診所（長期病患）



5. 6個月至未滿2歲嬰幼兒（按出生日期／足歲計）

打流感針地點：母嬰健康院、已參與計劃的家庭醫生



免費流感針｜2類合資格人士可獲$260資助

合資格人士亦可透過「疫苗資助計劃」到參與計劃的私家醫生診所接種，每劑季節性流感疫苗可獲政府資助約$260。接種當日，需由醫護人員評估健康狀況，市民須出示香港身份證正本、疫苗紀錄或其他相關證明。

獲$260資助的合資格組別：

● 50歲或以上人士（包括一般人士及長期病患者）

● 其他合資格組別包括：6個月至18歲兒童及青少年、長期病患者等



6個月至未滿2歲嬰幼兒，有需要可尋找母嬰健康院、已參與計劃的家庭醫生免費注射疫苗。（資料圖片）

免費流感針｜預約方法

合資格人士如欲在醫院管理局轄下家庭醫學診所及公立醫院接種疫苗，可於2026年9月17日，透過地區康健中心流感疫苗預約網頁；或醫管局一站式手機應用程式 「HA Go」進行預約。

此外，合資格兒童的家長／監護人亦可由9月14日上午9時起透過網上預約系統，為兒童預約到指定母嬰健康院接種疫苗。

HA Go下載：Android｜IOS

免費流感針｜接種地點

~全部29間衞生署母嬰健康院（給所有6個月至2歲以下的合資格幼童接種）

~基層醫療署轄下的地區康健中心和地區康健站及其服務點

~醫院管理局的76間家庭醫學診所

～公立醫院38間

此外，現時已有超過1,200名私家醫生參與疫苗資助計劃，於超過1,900個服務點提供服務。相關詳情，可瀏覽：查詢私家醫生參與疫苗資助計劃名單。

基層醫療署轄下的地區康健中心和地區康健站及其服務點亦將接種地點由25個增加至45個。（資料圖片）

衞生署母嬰健康院預約方法及接種地址

香港區

柏立基夫人母嬰健康院：北角七姊妹道140號柏立基夫人健康院2樓

鴨脷洲母嬰健康院：鴨脷洲大街161號鴨脷洲診所2字樓

柴灣母嬰健康院：柴灣柴灣道233號新翠花園第6座政府大樓2樓

西灣河母嬰健康院：西灣河太康街28號西灣河健康中心2字樓

西營盤母嬰健康院：西營盤皇后大道西134號西營盤賽馬會分科診療所4字樓

鄧志昂母嬰健康院：灣仔皇后大道東284號鄧志昂專科診所4字樓



九龍區

東九龍母嬰健康院：鑽石山斧山道160號東九龍分科診療所1樓

九龍城母嬰健康院：九龍紅磡庇利街42號九龍城政府合署九龍城健康中心4樓

觀塘母嬰健康院：九龍觀塘協和街60號觀塘社區健康中心大樓地下低層

藍田母嬰健康院：藍田啟田道99號藍田分科診所1字樓

柏立基母嬰健康院：新蒲崗太子道東600號柏立基健康院1樓

西九龍母嬰健康院：深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署西九龍健康中心2字樓

油麻地母嬰健康院：油麻地欣翔道10號1樓



新界東區

粉嶺母嬰健康院：粉嶺璧峰路2號粉嶺健康中心3字樓

瀝源母嬰健康院：沙田瀝源街9號瀝源健康院2字樓

馬鞍山母嬰健康院：馬鞍山西沙路609號馬鞍山健康中心1字樓

北區母嬰健康院：上水衛和街3號北區社區健康中心大樓7樓

將軍澳寶寧路母嬰健康院：將軍澳寶寧路28號將軍澳寶寧路健康中心1字樓

王少清母嬰健康院：大埔寶湖里1號王少清診所1樓



新界西區

元朗容鳳書母嬰健康院：元朗西菁街26號容鳳書健康中心1字樓

北葵涌母嬰健康院：葵涌大白田街125號北葵涌診療所1樓

天水圍母嬰健康院：天水圍天瑞路3號天水圍健康中心1字樓

青衣母嬰健康院：青衣長康邨長康商場第一期3字樓

荃灣母嬰健康院：荃灣仁濟街7-11號仁濟醫院C座大樓9樓

屯門湖康母嬰健康院：屯門湖康街2號屯門湖康診所2字樓

仁愛母嬰健康院：屯門屯利街6號仁愛分科診療所1字樓



離島區

東涌母嬰健康院：大嶼山東涌富東街6號東涌健康中心地下

長洲母嬰健康院：長洲醫院路長洲醫院地下

梅窩母嬰健康院：大嶼山梅窩銀鑛灣路2號梅窩診所1字樓



政府開放全部衞生署母嬰健康院給所有6個月至2歲以下的合資格幼童接種。（衛生署）

基層醫療署轄下的地區康健中心和地區康健站地址

港島區

中西區地區康健中心：上環德輔道中308號7樓及8樓

東區地區康健中心：柴灣小西灣富欣道11號小西灣康健綜合大樓10-12樓

南區地區康健中心：黃竹坑香葉道28號嘉尚匯21-22樓

灣仔地區康健站：銅鑼灣禮頓道119號公理堂大樓16樓



九龍區

九龍城地區康健站：土瓜灣旭日街9號港圖灣地下

觀塘地區康健站：觀塘協和街130號基督教聯合醫院J座4樓

深水埗地區康健中心：石硤尾邨美禧樓2樓201A

黃大仙地區康健中心：鑽石山啟鑽苑啟鑽商場2樓

油尖旺地區康健中心：旺角廣東道1047號



新界區

葵青地區康健中心：新界葵涌葵昌路51號九龍貿易中心第二座30樓

荃灣地區康健中心：新界荃灣楊屋道88號荃灣88九樓三及五號舖

屯門地區康健中心：屯門新墟青山公路133號玫瑰花園商場一樓

元朗地區康健中心：天水圍北天秀路8號天一商城2樓2116-2117號舖

北區地區康健站：上水龍琛路48號上水匯901室

西貢地區康健站：將軍澳寶林邨寶寧樓325-326室

沙田地區康健站：沙田鄉事會路138號新城市中央廣場2座15樓1520室

大埔地區康健站：大埔安埔路12號富善商場一樓F115-116號舖



離島區

離島地區康健站：大嶼山東涌下嶺皮2536號B座



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