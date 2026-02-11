香港日落好去處12大｜270度維港海景+港版邁亞密+近市區！附交通

香港日落好去處｜香港有什麼看日落的地方推介？雖然香港常被稱為「石屎森林」，但在這個城市的一隅，亦隱藏了有不少喘息的空間能觀賞到浪漫的夕陽。《香港01》「好食玩飛」已為大家整理12個可看到日落的好去處，地點遍佈港九新界，有鄰近市區的，亦有遠離鬧市的地方。當中包括可270度觀賞維港景色的炮台山東岸公園，以及可以租借單車的西九龍海濱長廊，詳情即看下文！



香港有什麼睇日落好去處？

香港日落好去處｜港島區

香港日落好去處【1】炮台山東岸公園──寵物友善／與北角東岸板道相連／270度觀看維港景色／睇日落

炮台山東岸公園與北角東岸板道相連，鄰近屈臣道，總面積約1.1公頃，海濱長廊長約425米。公園不但24小時開放，而且是寵物友善場地，可帶同牽上狗繩的狗隻進入。此外，公園亦有多個打卡位，例如長約100米的防波堤小徑，可近乎270度觀看維港景色，在日落時份，更可看到大大的「鹹蛋黃」；另外亦有巨型燈光裝置「Victoria Harbour」，入夜後字體會發出醉人燈光，十分浪漫。

北角東岸板道｜玻璃觀景台免費開放 6件事必知 這類人不建議玩

炮台山東岸公園點去？

地址：北角屈臣道以西

交通：炮台山港鐵站A出口，步行約7分鐘／天后站A2出口，步行約8分鐘。



香港日落好去處【2】銅鑼灣避風塘──鬧市中的秘境／香港獨有地標映襯日落

銅鑼灣除了行街睇戲吃飯之外，其實也有寧靜的地方可以觀賞日落。位於銅鑼灣避風塘旁的一座橋，可以看到醉人的夕陽，配搭停泊在海上的遊艇，以及會展、IFC等香港標誌性的建築，形成香港獨有的景色，而這裡寧靜的氣氛亦與繁華的銅鑼灣鬧市形成強烈對比，頗有「避世」的感覺。

銅鑼灣避風塘點去？

地址：香港灣仔區銅鑼灣

交通：銅鑼灣站C出口，步行約10分鐘



香港日落好去處【3】紅香爐峰──30分鐘登頂／眺望維港兩岸景色

如果想從高處一邊觀賞日落，一邊眺望香港城景，不妨選擇登上紅香爐峰。紅香爐峰位於港島區寶馬山上，上山只需約30分鐘，即使是行山新手也能輕鬆登頂。從山頂可眺望維港兩岸景色，在日落時份，紅霞傾瀉而下，與維港繁密的建築形成互相映襯，畫面非常浪漫！

紅香爐峰點去？

地址：香港北角寶馬山

交通：在銅鑼灣或天后乘搭25或49M小巴至寶馬山總站下車，步行約20-30分鐘登頂。



香港日落好去處｜九龍區

香港日落好去處【4】西九龍海濱長廊──飽覽無敵海景／海旁踏單車

西九文化區設有海濱長廊，不但可以飽覽無敵海景及眺望港島美景，更是日落好去處，大家亦可以租借由西九文化區管理局推出的共享單車服務「悠遊西九」，沿着海旁踏單車，同時可以輕易到達西九各個好去處、美食景點等。

香港好去處｜海濱公園15大！睇日落／踏單車／寵物友善｜附交通

西九龍海濱長廊點去？

地址：尖沙咀西九文化區內

交通：九龍站C1／D1出口，步行約10至15分鐘／柯士甸站D2出口，步行約15至20分鐘



香港日落好去處【5】啟德海濱花園──欣賞180度維港景色／航空元素設施

啟德海濱花園已對外開放，園內設共融通道，運用臨海大草坪設計，可觀賞180度維港景色，黃昏時段更可坐在草地上欣賞超美日落！作為香港昔日機場的舊址，公園的設計亦加入不少航空元素，例如紙飛機休憩亭、利用政府飛行服務隊舊螺旋槳設計的藝術裝置等，也是不錯的打卡位。而共融通道亦附有單車徑，喜歡踩單車的朋友可以在假日約三五知己一起踩單車，欣賞維港美景！

香港新公園13大｜將軍澳南公園必去！5米長滑梯+單車公園+彈床

啟德海濱花園點去？

地址：啟德承豐道

交通：港鐵啟德站A出口，轉乘22D巴士至天璽•海；承豐道站直達。



香港日落好去處【6】觀塘海濱花園──海濱步道全長1公里／裝卸區藝術裝置／維港海景與貨櫃碼頭燈光互相輝映

觀塘海濱花園又稱「觀濱」，近年成為年輕人的聚腳地，公園前身為貨物裝卸區，佔地達4.13公頃，其海濱步道全長1公里。在黃昏時份，維港海景隨著日落而染成金黃色，配搭貨櫃碼頭緩緩亮起的燈光，場面十分夢幻。另外，園內亦保留了不少昔日裝卸區的回憶，例如模擬起重機塔樓，以及設計意念來自廢紙回收業的廢紙束藝術裝置等，也是打卡的熱點。

觀塘海濱花園點去？

地址：九龍觀塘海濱道80號

交通：港鐵牛頭角站B6出口，步行約15分鐘／港鐵觀塘站B1出口，步行約15分鐘



香港日落好去處｜新界區

香港日落好去處【7】下白泥──影視作品、婚禮攝影等熱門取景地／蠔礁與夕陽閃閃生輝

下白泥位於香港新界西北部的海岸上，其中泥灘更是可以觀賞到日落的勝地，亦是影視作品（如《最後勝利》、《緣路山旮旯》等）、婚禮攝影等製作的熱門取景地之一。下白泥泥灘在退潮時，會露出蠔礁，在水面映照着夕陽絢麗的色彩，閃閃生輝。天空的顏色也會隨著日落來臨而從橙藍雙調，變成一抹艷麗的血紅色，畫面非常夢幻！

下白泥點去？

地址：元朗稔灣路283A地舖

交通：港鐵元朗站E出口，步行約10分鐘至泰豐街，搭乘綠色專線小巴33號，在「鴨仔坑」站下車。



香港日落好去處【8】屯赤隧道浩和街──港版邁亞密／飽覽270度海天一色靚景

有「港版邁亞密」之稱的屯赤隧道浩和街，不但有一大片草地，還有超長沿海堤壩，可以飽覽270度海天一色靚景，沿路種有一列棕櫚樹，不時有飛機在上空經過，充滿異國風情，也是野餐和觀賞日落的好去處！不過，提提大家，草地附近沒有售賣餐飲的地方，如果想順道野餐的話，建議自備飲品及食物。

屯赤隧道浩和街點去？

地址：屯門浩和街

交通：屯門港鐵站乘搭K52 巴士於「望后石站」下車，車程約25分鐘。然後步行約25分鐘到達浩和街



香港日落好去處【9】汀九灣海灘──雙橋與夕陽「同框」靚景

汀九灣海灘位於新界荃灣汀九青山公路，沙灘可同時看到汀九橋和青馬大橋，在日落時份，便可拍到兩座大橋和夕陽「同框」的獨特場景。汀九村勝在人流較少，即使不是為了拍照而前往，靜靜坐在這裡看看日落，放鬆身心也不錯。

荃灣汀九村點去？

地址：汀九青山公路汀九段11咪

交通： 在荃灣搭乘九巴53或234B，在「汀九」站下車，往海邊方向步行約5分鐘



香港日落好去處｜離島區

香港日落好去處【10】機場維修區──無敵大海景／飛機與夕陽「同框」夢幻畫面

機場維修區位於赤鱲角盡頭，這裡不但有無敵大海景，而且可以近距離觀賞到飛機升降，當飛機從夕陽前飛過的瞬間，便會形成飛機與夕陽「同框」的夢幻畫面，因此亦吸引不少攝影愛好者專程前往此地。

機場維修區點去？

地址：大嶼山赤鱲角南環路

交通：在東涌港鐵站巴士總站，乘S52巴士到達機場維修區總站。下車後，反方向沿車路步行約5分鐘。



香港日落好去處【11】迪欣湖──全港最大的人工湖／野餐勝地

大嶼山迪欣湖鄰近香港迪士尼樂園，雖然位置較為偏僻，但擁有全港最大的人工湖，吸引不少人前往打卡及觀賞日落。迪欣湖的大草地圍繞湖水，適合一家大小野餐，一邊看著湖泊美景，一邊品嘗美食。如果想購買補給品，可以前往迪欣湖的7-11便利店購買小食，非常方便！

迪欣湖點去？

地址：香港大嶼山望東坑

交通：港鐵迪士尼港鐵站步行約20分鐘



香港日落好去處【12】大澳虎山／海濱長廊／公眾碼頭──東方威尼斯／新手輕鬆上山

大澳是香港著名的漁村，因其別具特色的水上棚屋和水道，被譽為「東方威尼斯」，吸引不少遊客特意前往。大澳擁有不少觀賞日落的熱點，例如只有75米高的虎山，即使新手也能輕鬆上山，如果不想登山，也可近近地到大澳海濱長廊，或是大澳公眾碼頭亦可看到優美的夕陽。

大澳點去？

地址：香港大嶼山望東坑

交通：乘港鐵到東涌站，轉乘11號巴士至大澳／從梅窩碼頭乘搭1號巴士到大澳



