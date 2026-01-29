香港好去處｜海濱公園15大！睇日落／踏單車／寵物友善｜附交通

香港海濱公園好去處｜香港有什麼好去處推介？其實香港有不少海濱公園，不但可欣賞維港景色，更可觀賞日落及踏單車，啱晒拍拖、小朋友放電！《香港01》「好食玩飛」記者已為大家整理15大香港海濱公園，地點遍佈港島、九龍、新界，包括可以180度飽覽維港海景的啟德海濱公園，以及剛於去年啟用的紅磡都市公園等，即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

香港有什麼海濱公園好去處？

港島區

香港海濱公園好去處【1】西營盤海濱公園──嬉水嬉沙區／首個「片片雲海」充氣遊樂設施

西營盤海濱公園於去年年底正式啟用，公園貫通中山紀念公園以及西區副食品批發市場的海濱長廊，佔地面積約1.32公頃，設有嬉水嬉沙區、大型旋轉平台，以及多用途活動空間等。其中公共空間更有首個以雲朵形狀設計的戶外充氣遊樂設施「片片雲海」，可同時容納多名兒童玩樂，且充滿挑戰性，絕對是兒童放電的必玩設施。

香港新公園13大｜將軍澳南公園必去！5米長滑梯+單車公園+彈床

西營盤海濱公園點去？

地址：西營盤海濱

交通：西營盤站A2出口，步行約10分鐘。



香港海濱公園好去處【2】灣仔海濱公園──展出兩卡退役東鐵／寵物友善空間

灣仔海濱公園位於灣仔鴻興道以北，鄰近灣仔渡輪碼頭，由會展站可步行直達，十分方便。公園又稱「灣仔水上運動及康樂主題區」，區內展出了兩卡由港鐵公司捐贈的退役東鐵綫中期翻新列車，經改造後保留部分設置，讓市民可回顧列車昔日的風貌。此外，場地亦設有梯級式月台、觀景台、圓型多用途廣場、人造草地、遮陽設施和夜光步道等，以便舉辦各種水陸活動；同時也是寵物友善空間，各位寵主可帶繫上牽繩的寵物前往。

灣仔海濱公園點去？

地址：灣仔北鴻興道

交通：灣仔渡輪碼頭，步行約5分鐘／灣仔會展站A2出口，步行約5分鐘／銅鑼灣站C出口，步行約9分鐘



香港海濱公園好去處【3】北角海濱公園──欣賞維港靚景／連接北角海濱公園／玻璃觀景台

北角海濱公園鄰近北角碼頭，隨著東岸板道（西段）啟用後，連接至炮台山東岸公園。海濱公園提供開揚的海濱長廊，並設有玻璃觀景台，予市民欣賞維港景色。此外，休憩空間亦提供寵物公園、緩跑徑、單車徑、涼亭、健身設施、飲水機等配套，適合休閒散步、放狗和踩單車。

北角海濱公園點去？

地址：北角電氣道233號

交通：北角港鐵站A1出口步行約3分鐘



香港海濱公園好去處【4】香港仔海濱公園──海洋元素設施／眺望老香港特色漁船

香港仔海濱公園已完成翻新工程，正式開放。公園以香港仔的漁業文化為靈感設計，設施別具海洋元素，例如攀爬設施「漫遊鯨峰」，造型參考了鯨魚的形態；以及旋轉設施「深海龍捲」，以水龍捲為靈感設計；此外，公園亦設有露天廣場及籃球場等配套，沿海濱還可眺望充滿老香港特色的漁船，非常適合家長帶小朋友放電。

香港仔海濱公園點去？

地址：香港仔香港仔海傍道

交通：38、70、72、90B、107、170、595、973等巴士及小巴路線



香港海濱公園好去處【5】炮台山東岸公園──寵物友善／與北角東岸板道相連／近乎360度觀看維港景色／睇日落

炮台山東岸公園與北角東岸板道相連，鄰近屈臣道，總面積約1.1公頃，海濱長廊長約425米。公園不但24小時開放，而且是寵物友善場地，可帶同牽上狗繩的狗隻進入。此外，公園亦有多個打卡位，例如長約100米的防波堤小徑，可近乎360度觀看維港景色，在日落時份，更可看到大大的「鹹蛋黃」；另外亦有巨型燈光裝置「Victoria Harbour」，入夜後字體會發出醉人燈光，十分浪漫。

北角東岸板道｜玻璃觀景台免費開放 6件事必知 這類人不建議玩

炮台山東岸公園點去？

地址：北角屈臣道以西

交通：炮台山港鐵站A出口，步行約7分鐘／天后站A2出口，步行約8分鐘。



九龍區

香港海濱公園好去處【6】紅磡建灣街公園──船隻造型觀景台眺望維港美景

紅磡建灣街公園位於紅磡碼頭附近，現已正式啟用。該公園從紅磡站步行約5分鐘便可到達，相當方便！公園設有童遊樂場、成人健身區、籃球場等，並具備以建造中船隻為設計靈感的觀景台，呼應昔日黃埔船塢歷史，透過觀景台可眺望維港美景，是不錯的散步地點。

紅磡建灣街公園點去？

地址：紅磡建灣街

交通：紅磡港鐵站C出口，步行約5分鐘。



香港海濱公園好去處【7】紅磡都市公園（第二期）──設退役消防車輛展示區

紅磡都市公園（第二期）已正式開放，與2024年2月啟用的第一期合共約6,600平方米。公園位於華信街，鄰近紅磡渡輪碼頭，區內提供平衡車道、綠化區、長者健身園地、涼亭及多用途草坪設施，適合不同年齡層使用。此外，公園亦設有退役消防車輛展示區，予市民打卡影相。

紅磡都市公園點去？

地址：紅磡華信街

交通：黃埔站C1出口步行約7分鐘直達



香港海濱公園好去處【8】西九龍海濱長廊──飽覽無敵海景／日落好去處／海旁踏單車

西九文化區設有海濱長廊，不但可以飽覽無敵海景及眺望港島美景，更是日落好去處，大家亦可以租借由西九文化區管理局推出的共享單車服務「悠遊西九」，沿着海旁踏單車，同時可以輕易到達西九各個好去處、美食景點等。

西九龍海濱長廊點去？

地址：尖沙咀西九文化區內

交通：九龍站C1／D1出口，步行約10至15分鐘／柯士甸站D2出口，步行約15至20分鐘



香港海濱公園好去處【9】觀塘海濱花園──海濱步道全長1公里／裝卸區藝術裝置／噴霧水景

觀塘海濱花園又稱「觀濱」，近年成為年輕人的聚腳地，公園前身為貨物裝卸區，佔地達4.13公頃，其海濱步道全長1公里，遊人可同時觀覽維港及鯉魚門的景色。園內保留了不少昔日裝卸區的回憶，例如模擬起重機塔樓，以及設計意念來自廢紙回收業的廢紙束藝術裝置等。此外，園景區也設有配備特別燈光和音響效果的噴霧水景裝置，入夜後，海濱樹木徑和特色塔樓的光影舞動，配合地上水霧以及步道地燈，映照出繽紛夢幻的色彩。

觀塘海濱花園點去？

地址：九龍觀塘海濱道80號

交通：港鐵牛頭角站B6出口，步行約15分鐘／港鐵觀塘站B1出口，步行約15分鐘



香港海濱公園好去處【10】啟德海濱花園──欣賞180度維港景色／航空元素設施

啟德海濱花園已對外開放，園內設共融通道，運用臨海大草坪設計，可觀賞180度維港景色，黃昏時段更坐在草地上欣賞超美日落！而共融通道亦有單車通道，喜歡踩單車的朋友可以在假日約三五知己一起踩單車，欣賞維港美景！

作為香港昔日機場的舊址，公園的設計亦加入不少航空元素，例如以紙飛機作靈感的紙飛機休憩亭，以及利用政府飛行服務隊舊螺旋槳設計的藝術裝置；還有以「航空」作為主題的兒童遊樂場，提供多款遊樂設施，最適合家長帶小朋友去放電！

啟德海濱花園點去？

地址：啟德承豐道

交通：港鐵啟德站A出口，轉乘22D巴士至天璽•海；承豐道站直達。



香港海濱公園好去處【11】長沙灣海濱花園──寵物共享空間／鄰近SOHO WEST

長沙灣海濱花園位於長沙灣海傍一帶，鄰近港鐵南昌站B出口，步行約10分鐘便可到達。公園佔地約1.04公頃，當中包括園景區及草坪，同時亦是寵物共享空間，讓寵主攜帶寵物入內。此外，場內設有飲水機、多組蔭棚及座椅等配套，而附近亦有開業約兩年的商場「SOHO WEST」，商場地下有不少餐廳，可對著海景用餐。

長沙灣海濱花園點去？

地址：長沙灣荔盈街

交通：港鐵南昌站B出口，步行約10分鐘／乘搭296C巴士或44A小巴路線前往



新界區

香港海濱公園好去處【12】荃灣海濱公園──飽覽荃灣海旁及青荃橋

荃灣海濱公園沿海而建，面積4.26公頃，鄰近海濱花園、連接海濱長廊。公園擁有多種動態及靜態活動設備，如天然草地足球場、網球場、籃球兼排球場、健體站、門球場、兒童遊樂場等，而公園的海濱長廊還可飽覽荃灣海旁及青荃橋的景致。

荃灣海濱公園點去？

地址：荃灣海安路及海興路對出

交通：荃灣西港鐵站B1出口，步行約10分鐘



香港海濱公園好去處【13】大埔海濱公園──康文署豁下最大的公園／如座落山丘之上／眺望吐露港

大埔海濱公園佔地約22公頃，是康文署豁下最大的公園，除了有多項體育及健身設施外，公園的最大特色便是仿如座落在一個山丘上的設計，以中央部份為最高點，向四周伸展。遊人可在這景點上瞭覽公園全景，亦可步行至香港回歸紀念塔眺望吐露港。此外，公園亦設有昆蟲屋、風箏放飛區、單車徑、模型船水池，以及各種主題花園等設施。

大埔海濱公園點去？

地址：大埔大發街

交通：72A、73、73X、75X、271、275R、275S、275、74K、75K、71K、71S線巴士及K17港鐵接駁巴士／大埔墟港鐵站出發，步行約30分鐘



香港海濱公園好去處【14】將軍澳海濱公園──眺望鯉魚門海峽及港島柴灣／設寵物公園

將軍澳海濱公園位於將軍澳南，佔地面積達1.6公頃，由將軍澳市中心伸延至調景嶺，可觀賞將軍澳市中心景色，以及眺望鯉魚門海峽及港島柴灣一帶。此外，公園內還設有寵物公園、單車徑、有蓋休憩座椅等設施，是不少將軍澳居民的散步勝地。

將軍澳海濱公園點去？

地址：新界將軍澳至善街15號

交通：港鐵將軍澳站B2出口，步行約5分鐘



香港海濱公園好去處【15】青衣海濱公園──全長約1,600米／以貨櫃為靈感設計設施

青衣海濱公園全長約1,600米，佔地約6.3公頃，公園有圓形廣場連有蓋看台、休憩草坪及各種健體和遊樂設施，大家可漫步海濱長廊，沿途欣賞海濱景致。去年6月，近青衣城的場地二期公共遊樂空間已完成翻新，區內以貨櫃為靈感設計，新增了彈跳、攀爬、旋轉、平衡等等兒童設施，適合帶小朋友放電。

青衣海濱公園點去？

地址：青衣島東北海傍

交通：青衣站A2出口，步行約3至5分鐘



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略