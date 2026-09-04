長沙灣美食10大｜$99廣島蠔拉麵／酥皮蛋撻名物／適合聚會靚Cafe

長沙灣美食｜美食推介｜餐廳推介｜長沙灣除了一些街坊小店外，近年也有不少多國菜餐廳、Cafe進駐。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理了10大長沙灣美食推介，當中包括老字號蛋撻、西班牙小酒館、打卡Cafe等等，想知還有甚麼必食？即看下文啦！



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長沙灣美食【1】新華茶餐廳——酥皮蛋撻名物

新華茶餐廳已有超過50年歷史，保留傳統風味，設有閣樓雅座可以叫杯奶茶、歎件蛋撻！其酥皮蛋撻價錢與金園茶餐廳一樣售$10，CP值非常高！而新華茶餐廳的酥皮蛋撻外皮較厚，口感會偏硬身，但勝在夠堅挺不會咬下去便散開，而且特別鬆脆兼有層次感，蛋味濃郁，甜度適中。

新華茶餐廳

地址︰長沙灣青山道334號地舖

人均消費：$50以下



長沙灣美食【2】金園茶餐廳——必吃酥皮蛋撻

長沙灣青山道有2間傳統酥皮蛋撻非常出名！除了新華之外，另一間就是金園茶餐廳。他們的蛋撻每個售$11，一出爐就會火速被搶光。蛋撻皮非常酥脆，加上熱辣辣軟滑香甜的蛋漿，大家進食時要小心燙到嘴。除了蛋撻外，他們亦有傳統包點，包括雞批、雞尾包等。

金園茶餐廳

地址：長沙灣青山道314號地舖

人均消費：$50以下



長沙灣美食【3】La Barra Tapas Spanish Restaurant——隱世西班牙小酒館

想吃西班牙菜不一定要到尖沙咀或上環，在長沙灣就也有一間隱世西班牙小酒館！餐廳面積不算大，但就有種溫馨的感覺，加上開放式廚房設計，一入去就已經聞到超香的西班牙菜味道。他們主打多款西班牙特色Tapas，包括炸西班牙小青椒、蟹肉可樂餅等，另外必吃封門柳、西班牙海鮮飯，海鮮的鮮味滲入飯中非常濃郁。提提大家，店內位置不算多，最好預先訂枱。

La Barra Tapas Spanish Restaurant

地址：長沙灣福榮街512-518號地下A號舖

人均消費：$201-400



長沙灣美食【4】海老名沾麵——香濃蝦汁沾麵

想吃日式沾麵可以到元州街的海老名沾麵，他們有3款蝦汁沾麵，包括醬油、味增、以及蕃茄口味，另外還有1款生蠔拉麵。蝦汁非常香濃，但又不會太重口味，吃到最後還可以加水變成湯；而麵條則很有咬口。店內座位不多，建議大家可以早點去吃。

海老名沾麵

地址：長沙灣元州街213號美居中心地下20號舖

人均消費：$51-100



長沙灣美食【5】極之拉麵——鯛白湯牡蠣拉麵

除了日式沾麵外，長沙灣還有另一間拉麵也是人氣食店之一。店家主打廣島牡蠣及鯛魚拉麵，不用$100就可以吃到來自廣島的蠔！而他們的湯底會打成泡沫狀，非常綿密。其中「終極之廣島牡蠣濃湯拉麵」每日限售20碗，想吃的話記得要早點去。

極之拉麵

地址：長沙灣元州街399號喜漾地下2號舖

人均消費：$51-100



長沙灣美食【6】Contrast——黑白格調Cafe

長沙灣美食林立，當然不少得咖啡店。位於福榮街的Contrast以黑白格調為主，十分型格。其中他們的黑松露蟹肉炒蛋竹炭多士是必點食物之一，炒蛋非常嫩滑，配上黑松露及烤得香脆的多士，一啖吃下有多重口感。去Cafe當然要打卡，他們的焦糖雞蛋布甸、竹炭窩夫不止好吃，拍照還非常吸睛！

Contrast

地址：長沙灣福榮街512-518號依時大廈地舖

人均消費：$51-100



長沙灣美食【7】Boholic——波希米亞風 適合閨蜜聚會打卡

想和閨蜜放假吃個下午茶、打打卡拍美照的話，就可以去位於福華街的Boholic。這裡的設計以波希米亞風做主題，共有2層，空間感十足，而且整間店都有不同位置可以讓大家打卡。Cafe提供多款鹹食及甜品，當中必吃梳乎厘Pancake，幾乎每枱都會點來吃，梳乎厘蛋香味濃，口感非常鬆軟！

Boholic

地址：長沙灣福華街561號君凱豪庭地舖及1樓

人均消費：$101-200



長沙灣美食【8】蘇山雞飯——人氣星馬菜館 必吃海南雞飯

蘇山雞飯在香港有4間分店，他們的海南雞飯、肉骨茶是店內人氣食品之一！海南雞飯可以選海南雞加醬油雞，試盡2款口味的雞。除了海南雞飯外，甜品控絕對不要錯過咖吔多士，新鮮烤出來的多士夾著厚厚的一片牛油，配上咖吔醬非常美味！另外，他們也有多款特色飲品及南洋風味雪糕，可以一次過吃盡星馬美食。

+ 3

蘇山雞飯

地址：長沙灣元州街411號義華大廈地舖

人均消費：$51-100



長沙灣美食【9】金華美食——地道煙韌燒賣

說到燒賣，相信大家也一定聽過長沙灣有2間吃燒賣非常出名的小店，其中一間就是金華美食，已經在區內開業多年。他們的燒賣一串$10有5粒，口感比較有嚼勁，而且帶有魚味，配上甜豉油，非常有地道風味。

金華美食

地址：長沙灣昌華街20號金華閣地下1號舖

人均消費：$50以下



長沙灣美食【10】周記醬料——老字號醬料魚肉燒賣

另一間人氣燒賣店就是周記醬料，他們的燒賣同樣都是$10有5粒，但口感則相對較為札實。除了即食燒賣外，大家還可以去買生鮮燒賣回家再蒸來吃。周記的醬料也很出名，甜豉油不但有甜味，而且細味下還有一些葱香，喜歡吃辣得記得要試加辣椒油，非常惹味。下次去長沙灣想吃燒賣，不妨一次過試試這2間。

周記醬料

地址：長沙灣元州街413號地舖

人均消費：$50以下



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