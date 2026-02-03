深水埗美食26大｜1間網民大讚:牛雜之最！越南法包＋平價Fusion菜

深水埗美食｜深水埗高質餐廳｜深水埗出名美食多，尤其地道美食選擇相當豐富。除了有一興粉麵、公和荳品廠、合益泰之外，《香港01》「好食玩飛」記者另外整合了26間深水埗美食，包括特色養顏冬瓜盅火鍋、手工餃子、米芝蓮車仔麵、被網民瘋傳為「全港牛雜之最」的神秘小店、正宗香脆的越南法包以及極具創意的平價Fusion菜等，即看下文啦！



M.Y Majesty最出名的就是巨型「意粉山」。（ig@wilsonark）

深水埗美食【1】料理X空間——鵝肝牛柳伴薯蓉／花竹蝦多士／平價Fusion菜

「料理X空間」是位於深水埗的一家多國菜特色小店，有網民大讚餐廳是深水埗的價錢，吃岀中環質素的Fusion餐廳。網民推介鵝肝牛柳伴薯蓉（$328），火候掌控極佳，牛柳被煎得外焦內嫩，完美鎖住飽滿肉汁；鵝肝口感絲滑、油香四溢卻毫無油膩感。就連伴碟的小番茄也是鮮甜多汁，整道菜的擺盤精緻，盡顯廚師的心思！除了鵝肝牛柳，花竹蝦多士（$88）也是必點！蝦肉滿滿，外層還鋪滿黑白芝麻，令蝦多士更香更脆，口感超豐富！

料理X空間

地址：深水埗青山道3及5號建新大廈地下E號舖

人均消費：$100-$200



深水埗美食【2】Annam Banh Mi——$55正宗法包

「Annam Banh Mi」是一家以高品質、正宗風味聞名的越南法包專門店。雖然深水埗不乏越南料理，但家店憑藉夠脆、餡料夠多、即叫即焗，而在網上獲得極高評價。招牌傳統扎肉法包（$55）包含3款越南進口扎肉，分別有原味、黑椒味以及豬皮），充滿越式扎肉的鹹香，加上新鮮辣椒的微辣感，超惹味！

Annam Banh Mi

地址：深水埗青山道155號天悅廣場地下B3C號舖

人均消費：$50-$100



深水埗美食【3】豪記麵家——網民：牛雜之最！$38牛雜粉

「豪記麵家」是一家深受街坊喜愛的傳統港式麵店。雖然「豪記」並未出現在《米芝蓮指南》等國際權威榜單中，但深受食客喜愛！有網民大讚餐廳是「牛雜之最」，牛雜粉、牛腩粉、雲呑粉、魚蛋粉只需$38！飯類方面，豬手飯、牛肚飯、牛腩飯、牛雜飯也只是$45！

豪記麵家

地址：深水埗福華街157號地舖

人均消費：$50左右



深水埗美食【4】添好運點心專門店—必比登推介港式點心

曾榮獲米芝蓮一星餐廳的「添好運」在深水埗也有分店！ 港人喜歡「飲茶」食點心，添好運初開業點心價格親民，而且味道比媲美星級食肆，因此吸引不少港人光顧，最終獲得各平台推薦！ 店內的酥皮焗叉燒包、古法糯米雞、布拉腸粉都是必食的點心！

添好運點心專門店

地址：深水埗福榮街9-11號地舖

人均消費：$50-$100



深水埗美食【5】Supreme Steak & Grill—平民價高級牛扒

Supreme Steak & Grill裝修以工業風為主，主打價錢實惠的高牛扒，例如安格斯肋眼牛排、安格斯封門柳、澳洲M7和牛里脊等，搭配的醬汁更是由老闆親自調配和製作，各位「食肉獸」絕對不可以錯過！除了牛扒，餐廳還有提供烤比目魚、黑毛豬鞍、法式羊扒等美食可供選擇。

Supreme Steak & Grill

地址：深水埗福榮街161號永邦樓地舖

人均消費：$100-$200



深水埗美食【6】GYU TOWN 牛舌專門店—不同部位牛舌

GYU TOWN 牛舌專門店主打全牛舌料理，提供不同部位的牛舌，當中包括牛舌芯、牛舌尖及牛舌筋。不同部位的牛舌會用不同烹煮方法，「牛舌筋」以味醂和醬油炆煮；「牛舌芯」以鹽、黑椒、蒜粉調味後煎熟；「牛舌尖」以味醂、特製醬油炆煮，再用鹽、黑椒、蒜粉煎熟。牛舌可以搭配傳統丼飯，或者漢堡、鐵板燒等，全部肉嫩多汁，非常惹味！

GYU TOWN 牛舌專門店

地址：深水埗桂林街46B號地舖

人均消費：$100-$200



深水埗美食【7】匯發茶餐廳—推6款$20飯盒

近日有網民在社交平台上分享，位於元州街麥當勞斜對面的匯發茶餐廳，推出僅售$20的特價外賣飯盒，更有6款口味選擇！有咖喱吉列豬扒飯、薯仔雞翼飯、香茅雞扒飯、魚香茄子飯、榨菜蒸肉餠飯及肉鬆蒸水蛋飯，全都是經典茶記美食。翻查資料，發現茶餐廳曾於2020年推出過$20飯盒，確實是時光倒流價！

匯發茶餐廳

地址：長沙灣元州街162-188號天悅廣場地舖

人均消費：$50左右



深水埗美食【8】松屋—日本過江龍牛丼第二分店

松屋牛肉飯第二分店選址長沙灣青山道。松屋主打平價牛丼、日式定食、咖喱飯等。必食招牌牛肉飯分5個份量，可以按照個人喜好選擇，十分貼心。牛肉採用100%以穀物餵飼的優質北美產肥牛，再配上獨家醬汁，於第一間佐敦店開幕後已俘虜不少食客。另外，有網民亦推薦其早晨定食，彷彿在港也食到遊日的味道。

松屋

地址：深水埗青山道217至235號映築地下5號舗

人均消費：$50-$100



深水埗美食【9】文記車仔麵——米芝蓮推薦韭菜餃+雞中翼

連續多年獲得米芝蓮街頭小食的文記車仔麵，向來大排長龍，在深水埗福榮街已有4間分店，吸引眾多遊客慕名而來。文記車仔麵的老闆黃先生早於1995年便開始在石硤尾白田邨擺檔賣車仔麵，而文記之所以受歡迎，是因車仔麵的配料夠多。米芝蓮推介自家製韭菜餃及瑞士雞中翼，另有蘿蔔、牛肚、豬手等配料任君選擇，佐以秘製辣汁同吃更添滋味。

+ 1

文記車仔麵

地址：深水埗福榮街109、115、 121及123號

人均消費：$50左右



深水埗美食【10】雪山冰廳——60年老字號冰室 必食波士頓龍蝦叻沙摻摻

這間冰廳比一般港式茶餐廳提供更多特式食物及飲品，而且賣相吸引又足料。除了美食吸引，餐廳的裝修也非常特別，一大幅油畫掛在牆上，加上波希米亞風的地板，吸引不少人前來光顧。最受歡迎的包括極邪惡甜品榛子醬西多士、有足足半隻龍蝦的波士頓龍蝦叻沙摻摻、爆餡蛋牛治、芝蛋牛肉漢堡包、乾炒牛河、焗豬排飯、雪山朱古力等，可說是深水埗美食的必試之一！

雪山冰廳

地址：深水埗青山道62D號地舖

人均消費：$50-$100



深水埗美食【11】家後——長龍水餃店 必食手工餃子、招牌芝士蛋糕

深水埗有不少地道美食，不少更主打手工製作、真材實料！這間人氣水餃店經常大排長龍，主打皮薄餡靚的手工餃子及特色飯團，包括洋蔥豬肉餃、芫荽豬肉餃、香菇粟米雞肉餃等；同時，小店的巴士克芝士蛋糕更紅得街知巷聞，皆因日籍老闆娘定時定候自家炮製，蛋糕入口軟綿，更設有不同口味，非常驚喜，讓不少街坊食過返尋味！

家後

地址：深水埗基隆街211號地舖



家後2.0

地址：深水埗汝州街131號地舖



人均消費：$50-$80



深水埗美食【12】M.Y Majesty——平民西餐超巨型意粉山

每逢糧尾想「食平啲」，或是打工仔想「儲多兩個錢」又沒有時間自煮，不妨試試這間平民價西餐廳！餐廳最出名的就是巨型「意粉山」，每碟意粉上桌時都堆得像一座山，份量多而且款式選擇豐富，價錢親民，絕對稱得上是「糧尾救星」！即使是三五朋友去深水埗玩都可分享，平歎高質意粉！

M.Y Majesty

地址：深水埗福華街15號地舖

人均消費：$50左右



深水埗美食【13】黃金美食——抵食中式糖水小店 桃膠三寶、綠豆沙$18！

深水埗有間中式糖水小店，專售各式傳統中式甜品，包括豆腐花、核桃露、椰汁西米露、桃膠等，最平更只需$18起就可以食到一碗，而且還要是大大碗！店內位置不多，想試的朋友可以叫外賣或早點去！

黃金美食

地址：深水埗元州街77-81號置安閣地下D號舖

人均消費：$18起



深水埗美食【14】舅父仔火鍋專門店——特色養顏冬瓜盅火鍋

火鍋不一定就等於肥膩或濃味！深水埗「舅父仔火鍋專門店」主打養顏及滋補火鍋的特色火鍋，店內必試招牌特色海皇冬瓜盅湯、日本酒粕昆布湯鍋及花膠雞湯鍋等，無味精，清潤、骨膠原豐富，好適合女生食用！此外，店家一系列手切鮮牛、手打丸、自家製餃子也值得一試！

舅父仔火鍋專門店

地址：深水埗福華街39號地舖

人均消費：$100-$200



深水埗美食【15】Poke Go——度假風魚生飯專門店

Poke Go魚生飯專門店在眾多深水埗美食中人氣仍然強勁，自由選套餐可配壽司飯、糙米飯或沙律菜，提供多達20款不同材料，主要肉類有三文魚、呑拿魚、八爪魚以及雜菌香菇，即使是素者食也可以安心用餐。有選擇困難症的朋友亦可選5款餐廳配搭好的款式及其他小食，款款份量十足。

Poke Go

地址：深水埗大南街211號地舖

人均消費：$100左右



深水埗美食【16】沛——韓國人主理 地道韓式小食

不少韓國餐廳都集中在尖沙咀，但其實深水埗都可以吃到地道韓式料理！這間韓食小店由韓國人太太及香港人先生合力開設，供應多款韓國美食，包括例如無骨炸雞、韓式拌飯、厚切五花肉芝士泡菜拉麵、紫菜飯捲、炒年糕、牛肉大醬湯、煎雞蛋卷等家常菜！

沛 분식 MW KOREA HOUSE

地址：深水埗福華街178A號地舖

人均消費：$50-$100



深水埗美食【17】八仙餅家——手工皮蛋酥 老字號唐餅

位於深水埗的八仙餅家已有半世紀歷史，前身是位於長沙灣道「八仙大茶樓」的唐餅部，後來為了保留中式唐餅，老闆以「八仙」名義於深水埗開店，多年以來堅持人手製作，其中以皮蛋酥為必食招牌，外層酥脆，內餡有大大個皮蛋，此外更有馳名合桃酥、雞仔餅、老婆餅及蛋捲等，大老婆餅每件$13，款款都甚具誠意。

八仙餅家

地址：深水埗南昌街197號地下

人均消費：$50左右



深水埗美食【18】均香餅家——老字號餅家 懷舊唐餅麵包

深水埗有不少創業多年的老字號，間間老香港味十足且出品極具情懷！這間自1979年創立，2024年8月不敵業主加租無奈結業的老字號傳統餅店，老闆早前伙同原班人馬於深水埗北河街重新出發，繼續新鮮供應南乳雞仔餅、雞蛋餅、光酥餅、合桃酥、角仔等多款傳統唐餅麵包，想再試到回憶中的味道不可錯過！

均香餅家

地址﹕深水埗北河街203號地舖

人均消費：$50左右



深水埗美食【19】Loop Kulture——被植物包圍的露營風Cafe

近幾年深水埗開了不少頗具新意的cafe，成為新一代的「文青聚集地」。而這一間主打環保理念的Loop Kulture連裝修都是充滿綠植的森系園林風，令人有置身大自然的感覺，店內同時販售有機的護膚品同谷物。

餐廳佔地兩層，上層是露營元素，下層是文青風，空間感十足，用餐環境愜意。值得一提的是餐廳的麵包，無論是樹頭面包、彼得包還是吐司都是即叫即焗，暖笠笠的麵包口感外層香脆、內層鬆軟，配上酸酸甜甜的牛油果無花果，或是焦香濃郁的焦糖香蕉，令不少食客大讚。店內套餐價錢基本在88-138元，如果想要一個可以放鬆身心、同朋友談心，或是放假悠閒打卡的cafe，Loop Kulture是不錯的選擇。

Loop Kulture

地址：深水埗鴨寮街90號地舖

人均消費：$100-$200



深水埗美食【20】Milk Bar——韓系奶油風打卡Cafe

韓國人生四格自拍館在香港掀起熱潮，而這一間簡約的韓風Milk Bar Cafe都非常適合打卡影相。餐廳有兩層，下層裝潢以奶白色色調為主，走韓系簡約路線，而上層是工業風，以水泥灰色為主調。店內播放著韓文歌，彷彿令人真的去了一趟韓國，十分應景。室內室外都有提供不少打卡位，如金屬牆、全身鏡以及日落燈等打卡位置。

除了精緻的咖啡，亦有不同口味、外脆內軟的牛角包窩夫，價格在$50至$60左右，收穫靚靚照片之餘亦都能夠滿足肚仔。但需留意的是如要去二樓用餐，要在點餐時告知店員， 因為樓上用餐要用外帶包裝，樓下用的玻璃碟等餐具不能拿上樓。

Milk Bar Cafe

地址：深水埗鴨寮街79號地舖

人均消費：$50-$100



深水埗美食【21】Café Sausalito——元祖級Cafe 專業手沖咖啡

在深水埗隱藏著一間元祖級的咖啡店——Cafe Sausalito，是咖啡愛好者的天堂，也逐漸成為文青打卡地。餐廳走工業文青風，主打咖啡，包括手沖咖啡、咖啡cocktail等，製作的咖啡豆均使用自家炒豆，而且會定期變換口味，咖啡豆以淺烘或淺中烘焙為主。對咖啡不太了解的客人也不用擔心，因為餐牌上詳細介紹了每一種咖啡豆的產地、風味以及烘焙程度，十分專業。

除主打的咖啡外，餐廳內食物選擇也不少，有濃郁的龍蝦汁帶子蟹肉意粉、酸酸甜甜的燕麥雜莓乳酪多士、鹹香的爆芝牛肉貝果等等。餐廳cp值爆表，食物價錢基本在$86至$168，而咖啡的價錢則豐儉由人，$30至$98都有，十分適合對咖啡品質有一定要求又想醫肚仔的人士。

Café Sausalito

地址：深水埗大南街201號地舖

人均消費：$50-$100



深水埗美食【22】迷你毛Minimal——創新料理Cafe 人氣排隊王

迷你毛是一間小清新風格的木系澳式Cafe，常年人氣爆滿，客人絡繹不絕。店內環境乾淨舒適、空間闊落，設有原木風打卡位，食物也是異常高水準。店內食物選擇豐富，除了常見的意粉、燴飯，還有墨西哥夾餅、自家製窩夫等。比較新穎的是炸雞煎蛋窩夫，窩夫外脆內軟，無骨炸雞大大塊、分量十足，方便入口之餘也十分入味，受到不少食客好評。

流心蘭王蛋配上大塊炸雞和鬆軟窩夫（小紅書@missssspp）

餐廳的另一個特別之處在於將經典甜品加入新元素，從而創作自家製的甜品。最受歡迎的是非傳統提拉米蘇（$86），圓碌碌的造型，外層是軟滑的芝士奶油，內裏包裹浸過咖啡液的手指餅及焦糖脆塊，更帶有榛子的風味，名副其實「非傳統」。喜歡創意料理的大家不妨一試！

迷你毛Minimal

地址：深水埗鴨寮街121-123號地舖

人均消費：$100-$200



深水埗美食【23】Lady Gourmand——美式復古Burger

深水埗除了多Cafe和街坊餐廳，亦有復古打卡必朝聖的美式Burger店！這間Burger店以懷舊的美式小鎮小店和貓貓為主題裝修，藏有不少打卡位！食物以地道美式快餐為主打，必試招牌邋遢漢堡、焗芝士三文治、脆炸小食及奶昔等！

Lady Gourmand

地址：深水埗南昌街86號地舖

人均消費：$50-$100



深水埗美食【24】維記咖啡粉麵——經典豬膶麵、咖央西多士

說到深水埗的美食，又豈可不提維記咖啡粉麵呢？維記的名物是豬膶麵，亦有不少人喜歡點膶牛麵，兩者口感嫩滑，即使是厚切點膶，咀嚼起來亦不會起渣，加上湯底清甜，粉麵吸收湯底精華，可說是一絕！粉麵的CP值亦相當高，$41至$44已經可以歎到地道美食！如果不習慣吃豬膶，維記的咖央西多士同樣出名，多士夠厚，蛋味又濃郁，同樣是必食之選！

維記咖啡粉麵

地址：深水埗福榮街62 & 66號地舖 / 北河街165-167號地下D號舖

人均消費：$50左右



深水埗美食【25】日昇小食——土瓜灣名物「韭菜餅」踩場

喜歡食韭菜的朋友，就不要錯過這間來自土瓜灣的「日昇小食」！日昇小食最出名的招牌菜就是「手工韭菜餅」，皮薄多餡口感又夠Juicy，不少街坊都是捧場客，更有不少藝人、明星遠道而來。最近日昇小食還跨區進駐深水埗！除了人氣韭菜餅，芫茜餅、咖哩薯仔餅、炸豆卜等等都是招牌美食，大家不妨一試！

日昇小食

地址：深水埗大埔道70號地下2B號舖

人均消費：$50內



深水埗美食【26】生隆餅家——CP值極高爆餡花生糯米糍

如果提及到深水埗的「手信」，就要說到生隆餅家的「爆餡花生糯米糍」！糯米皮外層香滑，口感煙韌，內層包裹著香濃的花生碎和椰絲，皮薄餡多，甜度剛好又不會太膩，而且CP值極高，一盒6粒糯米糍只售$25！是到店必買的小食！店內其他中式糕點都大受街坊歡迎，當中包括紅豆糕、白糖糕、芝麻卷，砵仔糕，適合不同口味的朋友！

生隆餅家

地址：深水埗北河街66號地舖

人均消費：$50左右



