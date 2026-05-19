油麻地美食17間｜正宗越南菜/日式咖啡店/巨型炸雞髀/5星主廚助陣

油麻地美食推介｜在油麻地每行幾步就有一間餐廳，而且可選擇菜式十分多。「香港01」《好食玩飛》記者蒐羅17間油麻地美食餐廳，有越南餐廳、街坊住家飯、文青Cafe、煲仔飯、一人一鍋shabu shabu等，總有一間啱你口味。即睇下文！



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油麻地美食【1】越發地道河內料理——主打正宗的北越河內風味／必試招牌牛柳牛丸粉

越發地道河內料理在油麻地的橫街窄巷中，舖內雖然坐得較逼，但仍長期吸引大批食客排隊等候。必試的招牌牛柳牛丸粉湯頭清甜，牛柳會呈半生熟狀態，入口鮮嫩，而牛丸亦十分彈牙。比較特別的是會送上油炸鬼，沾湯食又是另一種風味。另外，想吃得清新點可選擇鮮蝦米紙卷，包著米粉、蝦、酸蘿蔔，非常開胃。

越發地道河內料理

旺角砵蘭街99號地舖

人均收費：$101-$200



油麻地美食【2】和順記（碧街）——超Juicy巨大炸雞髀／兄弟醬燜豬手飯

位於油麻地碧街的和順記，不論是平日或假日都有不少人前來食巨大炸雞髀。其中的生炸雞髀王煎蛋飯是舖內的招牌，雞髀比手掌更大，外層炸得酥脆，入面非常Juicy，配上半生熟的蛋汁，一口吃下十分滿足！除了炸雞髀，兄弟醬燜豬手飯也是很受歡迎，不想太熱氣，也可試試 這款。餐廳有主食飯類外，也有不同款式的小食、特色飲品如紅豆冰，若遊客想試試香港傳統快餐店，不妨到這邊一試。

和順記（碧街）

油麻地碧街24號地舖

人均收費：$51-$100



油麻地美食【3】恆達油渣麵——每日新鮮老火靚湯／住家飯的味道

油麻地碧街街市中，有間街坊小店由早到晚都有不少人前來光顧，為的就是過來喝一碗老火靚湯。老闆娘每日供應的湯款都不同，其中豬肺湯十分足料，每碗都有幾件豬肺，非常入味。小店經常吸引在附近上班的打工仔光顧，因可以隨時吃到住家飯的味道。除了以上推介外，還有一些小食，例如碗仔翅、豉椒炒蜆、油渣麵也深受食客歡近。在這裡不止可吃到家的味道，還有老闆娘的熱情招待，是一間十分有人情味的小店。

恆達油渣麵

油麻地廣東道888號地下G號舖

人均收費：$50以下



油麻地美食【4】YAMA Coffee——木系清新日式咖啡店

油麻地近年開了不少咖啡店，其中YAMA Coffee以木系裝潢為主題，可以外賣咖啡，也可到閣樓坐下慢慢品嚐，彷如到了日本的咖啡店般。咖啡店會因應季節推出一些特色咖啡，例如秋天時會推出秋豆咖啡，夏天會有檸檬梳打咖啡等。若拿不定主意也可以請咖啡師推介咖啡。而閣樓還有一些日本選物可以選購，非常適合在這邊放空一下。

YAMA Coffee

油麻地碧街15號地舖

人均收費：$50以下



油麻地美食【5】點心到（鴻星大廈）——即叫即蒸傳統點心

點心到位於油麻地地鐵站附近，店外經常大排長龍。餐廳主打即叫即蒸的港式點心，包括傳統的燒賣、蝦餃、金錢肚等。小店與傳統茶樓不同，裝修現代化，環境乾淨企理。此外，點心亦可只點半籠（2粒），適合食量較小又想試不同款式點心的朋友仔！

點心到（鴻星大廈）

油麻地彌敦道484號鴻星大廈地舖

人均收費：$51-$100



油麻地美食【6】加多娜天然酵母手作麵包店——超人氣法式布甸麵包

油麻地的加多娜天然酵母手作麵包店的老闆曾於日本和台灣學師，主打以天然發酵麵種製作，不額外添加防腐劑或添加劑的手作麵包，麵包定價親民，款式多樣，更會因應時下流行而推出不同特色麵包！麵包店的開心果泡芙、法式布甸麵包、開心果燒餅、京都抹茶紅豆麻糬法式布甸包及紫芯麻薯都店內超高人氣的麵包。值得推薦！

加多娜天然酵母手作麵包店

油麻地碧街54號地舖

人均收費：$50以下



油麻地美食【7】美都餐室——逾70年歷史懷舊冰室／電視電影取景地

位於油麻地廟街的美都餐室於1950年代開業，至今已經有超過70年歷史。店內的裝潢仍然保留著開業時的模樣，舊式冰室的格局充滿懷舊氛圍，這裡亦曾是多套經典香港電視劇及電影的取景地，不少遊客也會特意前來打卡。走到二樓雅座，挑個靠窗的位置，點一份餐蛋治、一杯紅豆冰，看著外面廟街的風景，你會有種身處上世紀五十年代舊香港的錯覺。

美都餐室

油麻地廟街63號地舖

人均收費：$51-$100



油麻地美食【8】雞味濃——日賣過百隻雞！蒜香蔥爆霸王雞

港式碟頭飯不可缺少的切雞飯，深入民心。這間餐廳位於油麻地站附近，是一間專門吃雞肉的小店，店內推出不同款式的雞肉，日賣過百隻，當中出品的霸王雞最有名，雞肉用金華火腿湯浸過，雞味昇華，加上蔥絲炸蒜和秘製蔥爆霸王汁，惹味得令人想吃不停口！

雞味濃

油麻地上海街378A號得如樓大廈地舖

人均收費：$50以下



油麻地美食【9】紅伶飯店——懷舊大排檔風味打冷

不少港人都愛打冷，紅伶飯店位於油麻地廟街附近，是一間非常懷舊的打冷店。餐廳主打潮州打冷，包括冰鎮芥辣墨魚片、煎蠔餅、羊腩煲、滷水鵝等，滿滿懷舊大排檔風味，小炒鑊氣十足！除了本地人會到來吃飯外，也吸引不少海外遊客前來感受舊式香港食肆風味。

紅伶飯店

油麻地砵蘭街10-16號宜發大廈地下D及E號舖

人均收費：$101-$200



油麻地美食【10】半路咖啡——工業風復古咖啡店

油麻地有不少五金鋪，其中半路咖啡以工業風為主題，店內亦保留了上一手業主的「堅強貿易行」老招牌，將中西文化合而為一。如在店內享用咖啡，客人會使用店主搜羅的傳統中式陶瓷杯、萬壽無疆杯及地道銻碟盛載；外賣亦配有專門訂製的「萬壽無疆」圖案紙杯，非常適合大家前往打卡。

半路咖啡

油麻地砵蘭街10-16號宜發大廈地下D及E號舖

人均收費：$50以下



油麻地美食【11】沙拉姆咖喱屋——五星級酒店主廚主理印度菜

走過碧街街市時，不時會聞到好香的咖喱味。這間沙拉姆咖喱屋的主廚曾於五星級酒店工作，這裡可以抵食價錢吃到五星級的印度咖喱。主打美食牛油咖喱雞，由微辣番茄加上牛油烹煮而成，配上烤餅食用，味道一流。若想品嚐正式印度菜，這裡也是一個不錯的選擇。

沙拉姆咖喱屋

油麻地廣東道847-965號永發大廈地下6號舖

人均收費：$51-100



油麻地美食【12】興記菜館——油麻地廟街煲仔飯名店

興記菜館以鹹魚煲仔飯及蠔餅打響名堂，不少人也會特意前往廟街品嚐煲仔飯。煲仔飯的款式非常多，其中最有名就是章魚雞粒煲仔飯、黄白鱔煲仔飯、鹹蛋牛肉煲仔飯，還有每枱必點炸蠔餅！想感受香港的地道風味，逛完廟街不妨試一試煲仔飯。

興記菜館

油麻地廟街12, 14, 15, 17, 19號地舖

人均收費：$51-$100



油麻地美食【13】一豆花——榴槤、醬油味／一次試齊多款特色豆腐花

港人食甜品時都喜歡選擇豆腐花，一豆花位於油麻地附近，有多款不同口味的特色豆腐花推出，除了傳統原味，亦有芝麻、銀杏、甚至榴槤、醬油味選擇，而且價錢較便宜，故吸引很多街坊過來買外賣。惟店內位置不多，所以不少人也會選擇外賣。

一豆花

油麻地文明里11-13號地舖

人均收費：$50以下



油麻地美食【14】am.pm (譽發廣場)——平民價立食梳乎厘班戟

經過油麻地都不時會看到以黃巴士外觀的am.pm梳乎厘班戟店，經常吸引不少本地人和遊客來食。店舖推出多款口味的梳乎厘，其中炎燒布丁梳乎厘、黑朱古力流心布丁梳乎厘都是較歡迎。除了梳乎厘外，牛角包窩夫也是人氣甜品之一，同樣有多款口味可以選擇。經過油麻地又想吃小小甜品也可以一試。

am.pm (譽發廣場)

油麻地彌敦道560譽發廣場地下B號舖

人均收費：$50以下



油麻地美食【15】千鳥Shabu Shabu（彌敦道）——抵食日式一人一鍋shabu shabu

在油麻地彌敦道有間日式一人一鍋火鍋長期排長龍，千鳥Shabu Shabu有多款火鍋套餐可選擇，套餐包括前菜、飯、肉類、野菜盛合等，最平只需68元就有一款，湯底也有6款可以選。除了套餐內的肉類，也可以追加其他食材。月底糧尾又想打邊爐，這裡也是一個好選擇。

千鳥Shabu Shabu (彌敦道)

油麻地彌敦道552號地舖

人均收費：$101-$200



油麻地美食【16】九龍坎麻辣火鍋——宮廷風四川火鍋放題$168起

位於油麻地的宮廷風四川火鍋店 —— 九龍坎麻辣火鍋，設有兩款放題套餐，價錢由$168起。店內走宮廷風裝潢，可以一邊打邊爐一邊打卡。雖然是四川火鍋店，但不吃辣的人也可以選擇其他款湯底。除了套餐內的菜品外，也有特色自助區，包括肉類、丸子、蔬菜、涼菜、甜品、飲品等，午市更可食足4小時！

九龍坎麻辣火鍋

油麻地彌敦道469號新光商業大廈3樓

人均收費：$201-$400



油麻地美食【17】村爺爺龍蝦湯.泡飯.燉湯專家——大碗龍蝦湯泡飯

在油麻地已開業多年的村爺爺，專營龍蝦湯、花膠雞腳等，出名大份足料，所以經常都要排隊。必食龍蝦海鮮湯泡飯，湯底是熬足16小時的豬骨湯，再加入海鮮熬多6小時，還有很多海鮮配料，例如帆立貝、青口、墨魚仔和日本蜆肉等，另可加配半隻波士頓龍蝦／西澳龍蝦，大啖食龍蝦肉！另外，有半邊雞的花膠雞煲翅湯底泡飯亦非常受歡迎！

村爺爺龍蝦湯.泡飯.燉湯專家

油麻地砵蘭街72號地舖

人均收費：$51-$100



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