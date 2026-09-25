輕鐵中秋節免費乘車日2026｜9.25免費全日任搭！附屯門美食

中秋節｜中秋好去處｜中秋交通｜中秋佳節當然要約屋企人、親朋好友出門「遊車河」賞月兼打卡！華泰國際聯同「共創明Teen計劃」推出中秋節正日（25日）第6屆「華泰輕鐵叮叮樂」，當日香港市民及旅客可以免費無限次乘搭輕鐵。不過要注意，有1種情況轉乘優惠無法自動套用。想知更多詳情？即看下文！



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中秋節｜第6屆「華泰輕鐵叮叮樂」免費乘搭輕鐵

今個中秋節，華泰國際特別聯同「共創明Teen計劃」，於中秋節正日舉辦第6屆「華泰輕鐵叮叮樂」活動，宣布全港市民及旅客當日可以免費無限次乘搭輕鐵全線路線，零車費玩轉新界西北！

中秋交通優惠2026｜須如常用八達通拍卡

為維持秩序及記錄乘客流量，市民在乘搭輕鐵時，請如常使用八達通於出入閘拍卡機拍卡，系統不會扣除任何輕鐵車資。

市民在乘搭輕鐵時，請如常使用八達通於出入閘拍卡機拍卡，系統不會扣除任何輕鐵車資。（資料圖片）

雖然輕鐵車費全免，但港鐵提醒，若使用八達通的乘客於上述免費時段內，使用了「港鐵巴士接駁輕鐵再接駁港鐵巴士」的轉乘服務，相關的轉乘優惠將未能自動套用。

中秋交通優惠2026｜輕鐵中秋好去處

輕鐵網絡全面覆蓋屯門、元朗及天水圍地區，沿線隱藏著不少綠化公園、歷史文化景點，以及超有質感的文青Cafe！趁住今次中秋節有免費車搭，不妨規劃一日新界西北遊：

中秋交通優惠2026｜活動詳情

活動名稱：第六屆「華泰輕鐵叮叮樂」中秋免費乘車日

優惠日期：2026年9月25日（中秋節正日）

優惠時間：由頭班車起生效，至當晚23:59結束

優惠內容：市民及旅客均可免費、無限次乘搭港鐵輕鐵全線路線。

條款及細則：優惠受主辦單位及相關交通營辦商之條款及細則約束。



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