屯門美食推介25大｜米芝蓮手工意粉／蟹湯拉麵／超人氣肉肉大米

屯門美食｜屯門餐廳推介｜屯門一向美食多！《香港01》「好食玩飛」記者精選屯門25大美食推介，包括最新人氣茶飲店「夏茶」開的糖水舖「開心甜品」、日本過江龍飯糰名店、大過手掌的炸雞髀、42蚊吃到飽的咖喱套餐、甜品控必到的有料案內所等，即睇內文！



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屯門美食【1】Half by Involtini——米芝蓮團隊副線餐廳／席前手工意粉

Half by Involtini是連續多年榮獲米芝蓮推介的「Involtini Italian Cuisine」的副線餐廳，主打席前製作的手工鮮製意粉，可以品嘗到層次豐富、醬汁掛滿麵條的道地意大利風味！必食意粉推介包括西班牙紅蝦手造意大利幼麵、經典卡邦尼手造意粉及八爪魚手造貝殼麵，另有招牌提拉米蘇、澳洲M5和牛肉眼、千層薯仔風乾火腿亦值得一試！

Half by Involtini

地址：屯門良德街8號珀御地下G05號舖

人均消費：$200 - $400



屯門美食【2】花華和食屋——米芝蓮餐廳姊妹店／特色蟹湯拉麵

花華和食屋是米芝蓮推介餐廳「Involtini Italian Cuisine」的姊妹店，主打特色蟹湯拉麵、日式芭菲及刨冰。餐廳主廚對於湯底的要求極高，「濃厚蟹湯」與「熟成醬油」湯底均經過長時間熬製，搭配日式熟成食材，味道層次豐富。招牌推介有濃厚蟹湯拉麵及熟成醬油煮干雞拉麵，可以搭配酥炸雞軟骨或自家製日式手作雞皮餃子享用！

花華和食屋

地址：屯門良德街8號珀御地下G06號舖

人均消費：$100 - $200



屯門美食【3】Stimulate Cafe & Restaurant——韓式x西式餐點+手沖咖啡

Stimulate Cafe & Restaurant是坐落於豐連商場地舖的鄰里咖啡館，主打揉合韓式及西式風格的餐點及手沖咖啡。餐廳招牌推介包括招牌特濃龍蝦湯、雲南牛肝菌寬條麵及韓式，還有近期在Threads爆紅的炙燒左口魚意大利飯！此外，餐廳的手沖咖啡品質也值得一試，從選豆到萃取都相當講究！

Stimulate Cafe & Restaurant

地址：屯門良德街3號豐連地下5號舖

人均消費：$60 - $120



屯門美食【4】chicken.lab_tacogo——韓式炸雞+壽司Taco

chicken.lab_tacogo是一間以「實驗室」為主題的外賣店。餐廳藏身於工業中心內，主打韓式炸雞及壽司Taco。其中韓式炸雞提供多種特製醬汁與獨特的包裝，更採用全港首創針筒醬汁另上的方式，保持炸雞脆度！韓式炸雞口味推薦蜂蜜牛油粉炸雞、醬油蒜香炸雞、特濃車打芝士炸雞，壽司Taco則推薦日式吉列豬扒、火炙燒鰻魚及明太子玉子燒。

chicken.lab_tacogo

地址：屯門建泰街6號恆威工業中心2座19樓C室

人均消費：$60 - $150



屯門美食【5】肉肉大米——超人氣排隊店！即席煎烤和牛漢堡扒

來自日本的「肉肉大米」在屯門市廣場是超人氣的排隊店，餐廳採用吧檯設計，主打客前即席煎烤和牛漢堡扒，餐點選用九州黑毛和牛及日本新潟虹煌米，半熟的漢堡排配上生雞蛋拌飯非常惹味！除了原味漢堡扒，還有芝士、番茄、忌廉菇菌等特色醬汁及口味。套餐中的白飯、味噌湯及西蘭花更可以無限追加，性價比超高！

肉肉大米

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期2樓2253A號舖

人均消費：$110 - $180



屯門美食【6】L'ATLANTIS——180度全海景法國餐廳

L'ATLANTIS坐落於黃金泳灘旁，坐擁頂級海景，亦設有戶外座位區，食客可以一邊品嚐傳統法國菜，一邊飽覽180度全海景及日落！餐廳的招牌菜包括法國生蠔海鮮拼盤、智利深海白鱈魚、烤西班牙黑毛豬鞍架、美國下肩胛牛扒及法國鵝肝，質素上乘、價錢親民。

L'ATLANTIS

地址：屯門青山公路18咪半黃金泳灘

人均消費：$250 - $450



屯門美食【7】開心甜品——開心鮮椰凍／超熱賣秘制咖喱魚蛋

元朗人氣茶飲店「夏茶」開糖水舖啦！糖水舖將以「開心甜品」亮相，提供足料又實惠的糖水，必食甜品有開心鮮椰凍 、開心仙草凍和開心豆花凍，還有超熱賣的秘制咖喱魚蛋！

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開心甜品

地址：屯門龍門居56號地舖

人均消費：$40 - $80



屯門美食【8】京都御握丸——京都月賣7萬飯糰名店

日本京都御握丸首店位於屯門，主打以日本廣島優質米人手製成的飯糰，人氣口味有炙燒豬肉玉子燒飯糰、海老天婦羅飯糰等，在日本曾創下每月賣出超過7.5萬個飯糰記錄。必點飯糰有人氣海老炸蝦天婦羅、經典呑拿魚沙律、柚子山椒小魚、三文魚玉子燒等。

京都御握丸

地址：屯門屯門鄉事會路83號V City 地下

人均消費：$50 - $100



屯門美食【9】Parmenara——日本過江龍意粉薄餅

日本過江龍意式連鎖家庭餐廳Parmenara首店進駐屯門！パルメナーラ（Parmenara）在日本全國有近20多間分店，主售親民價意粉及薄餅，意粉包括博多明太子煙肉意粉、卡邦尼意粉等。而薄餅包括自選半半薄餅、番茄瑪格麗特薄餅、粟米忌廉芝士薄餅等。

Parmenara

地址：屯門鄉事會路83號V City地下G號舖

人均消費：$80 - $150



屯門美食【10】鳥貴族——日本過江龍／首間香港店／雞肉串燒

香港首家鳥貴族選址屯門市廣場！主打串燒且價錢統一為$29.9和$19.9的價位，串燒包括雞胸貴族燒、雞腿貴族燒，這2款的價錢為$29.9一串；其他串燒則是$29.9兩串。至於$19.9的價位食物有前菜、小食和無酒精飲品。此外，更有秋日限定款式！例如鐵板芝士漢堡扒、燒明太子飯糰、秘制醬汁燒雞脾菇、粟子醬配雲呢拿雪糕、涼伴秋葵等。

鳥貴族（Torikizoku）

地址：屯門市廣場1期1樓1108-1111號舖

人均消費：$150 - $250



屯門美食【11】City'n Friends——即叫即做鵝肝漢堡+班戟漢堡

City'n Friends的橙色格局的環境最為觸目！餐廳主打即叫即做，最多網民推薦鵝肝漢堡，爆曬牛肉汁岀嚟！此外，班戟漢堡也是大熱！McGriddles的熱潮仍未逝去，大家一聽到麥當勞McGriddles岀返嚟，反應都仲好熱烈，不過唔想排長龍，就要嚟City'n Friends啦！

City’n Friends

地址：屯門欣寶路8號NOVO WALK地下8號舖

人均消費：$60 - $120



屯門美食【12】盤子工房——All day breakfast / 橙啡

有「大件夾抵食」之稱的盤子工房位於屯門建生商場地下，雖然位置相對較偏僻，可是餐廳擁有很多忠實粉絲！最多粉絲點選的是全日早餐，有薯餅、窩夫、熱狗腸、黑松露炒蛋、煙肉、大啡菇、芝士蕃茄、煙三文魚和沙律菜，所有食材新鮮出爐，炸物非常香脆、炒蛋嫩滑！

而橙啡也是餐廳特色飲料，賣相相當吸引，明顯地看到兩層，上層是齋啡而下層是橙汁，攪勻前後的口感是不同的，各有特色！有網民提醒店內只收現金，所以不要只帶卡來喔！

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盤子工房

地址：屯門良運街3號建生商場地下125號舖

人均消費：$100 - $180



屯門美食【13】頂立——必試虹吸咖啡／招牌蝦湯拉麵

日式拉麵店四處可見，但為什麼要來屯門吃呢？因為頂立是一間前所未見，結合咖啡與拉麵的餐廳，開創先喝一口咖啡，再喝拉麵湯的獨特食法。招牌蝦湯拉麵以牡丹蝦、櫻花蝦及海蝦熬製，湯底濃郁，搭配自家製魚煮干乾粉，鮮味十足。

冷萃咖啡會以不同的咖啡豆製作，配合拉麵湯的味道會撞出有趣的味道，讓人留下深刻的記憶。此外，店主十分注重細節，每上一道菜都會介紹其特色及品嚐方式，感受到他的用心。

頂立

地址：屯門井財街9號錦發大廈地下20B號舖

人均消費：$100 - $180



屯門美食【14】屯門咖哩屋——學生恩物／42蚊學生價／咖喱牛脷／咖喱羊

50蚊食到一個豐富午餐真是少之又少，屯門咖喱屋的午市套餐份量十足，包括一款咖喱食材、湯、蔬菜、薯條、飯、印度烤餅和飲品，學生更加優惠，只需42蚊！咖喱牛脷和咖喱羊是網民非常推薦的！肉質軟嫩而且羊肉的羶味適中。

屯門咖哩屋

地址：屯門彩華花園25號地舖

人均消費：$100 - $200



屯門美食【15】有料案內所——麻糬窩夫 / 梳乎厘班戟 / 章魚燒

甜品愛好者必到的有料案內所位於屯門食街，非常方便！有料案內所必吃的就是窩夫和班戟！記者當時點選了炙燒焦糖布甸麻糬窩夫、伯爵茶珍珠疏乎厘班戟、關西章魚燒和巨峰提子乳酸。炙燒焦糖布甸麻糬窩夫是最驚艷，暖笠笠的焦糖布甸醬倒在軟綿綿的窩夫上，有焦糖的苦澀味和脆皮的窩夫，意外地匹配！

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有料案內所

地址：屯門井財街15號金銘大廈地下3號舖

人均消費：$50 - $100



屯門美食【16】Dineland——脆皮德國鹹豬手必點！

Dineland是一家主打意大利菜的西餐廳，店面裝修以園林與現代風格結合，時尚大方。推介有脆皮德國咸豬手配酸椰菜、海鮮龍蝦汁意大利飯及朱古力心太軟配雪糕等。鮮甜的龍蝦汁配軟硬適中的意大利飯，口感豐富。另外餐廳的德國豬手份量非常大，且皮脆肉嫩，是屯門近年人氣急升的食店！

Dineland

地址：屯門良德街3號豐連地下1號舖

人均消費：$150 - $300



屯門美食【17】Bougel Cafe & Bakery——圓碌碌開心果牛角包／堂食麵包套餐

遷入愛定商場的Bougel Cafe，其圓碌碌New York Roll牛角包是必點！有足足81層酥皮，層次分明，內裏填滿自家製爆餡吉士醬。味道有朱古力、海鹽焦糖、山政小山園宇治抹茶，還有近期大熱的開心果味。小店還有各式Bagel、鬆餅及瑪芬等等的糕點，尤其Bagel款式種類由甜到咸都一應俱全。

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Bougel Cafe & Bakery

地址：屯門鄉事會路2A號愛定商場A區1樓A-126號舖

人均消費：$60 - $130



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屯門美食【18】 秋香——「唐伯虎點秋香」主題居酒屋

秋香是屯門區內有名的創意居酒屋，於青善街以及黃金海岸商場均設有分店。居酒屋以「唐伯虎點秋香」為主題，並在牆上掛上唐伯虎名言：「別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿」！裝修別緻，打卡一流！

雖然該店是居酒屋，但食物款式超越一般居酒屋。餐廳除了供應串燒、烏冬，還有牛舌芯、玉子蟹肉蟹柳蟹膏、韓式泡菜豚腩肉等新派煲仔飯。

秋香

地址：屯門青善街38號康景花園地下26-27號舖

人均消費：$200 - $450



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屯門美食【19】Tuen Mun Baguettes——越南母子開設的正宗越南法包店

以「正宗」來形容Tuen Mun Baguettes的越南法包絕對沒有誇張，該間小店由一對越南母子開設，售賣夾滿焦香烤豬腩肉、醃蘿蔔絲、青瓜、芫荽等餡料，再加上香濃秘製醬料的越南法包。每個麵包的配料份量多、香氣濃郁，不少區外人亦有再度回頭幫襯。

Tuen Mun Baguettes

地址：屯門達仁坊24號好運洋樓地下15號舖

人均消費：$40 - $80



屯門美食【20】KOMEDAコメダ珈琲店——名古屋過江龍咖啡店

在名古屋創立的KOMEDAコメダ珈琲店，於2022年以過江龍姿態游到屯門。屯門分店秉承日本店舖的傳統特色——在早餐時段向購買咖啡的客人送出厚多士，更有紅豆蓉、雞蛋沙律或烚蛋等配料讓大家塗上多士慢慢享用。此外，咖啡店的蜜瓜雪糕梳打、抹茶奶昔、抹茶歐蕾等甜品亦相當受歡迎。

KOMEDAコメダ珈琲店

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期AEON地舖

人均消費：$80 - $160



屯門美食【21】嘆撈——芫荽控天堂

位於屯門虹橋的「嘆撈」，是區內人氣甜品店「嘆甜品」的姊妹店，主打四川風味的拌麵、涼皮、小食和甜品。撈麵可以選擇涼拌、熱拌或湯粉麵，麵底有涼麵、涼皮、紅薯粉和酸辣粉4種選擇。爆茜香辣涼拌撈麵或涼皮是店內的明星菜品，海量芫荽鋪滿碗麵，每一口都可吃到芫荽，重口味人士和芫荽控怎可錯過！有網民也推薦皮蛋嘆撈（皮蛋拌麵）加爆荽，非常惹味！

嘆撈

地址：屯門井財街15號金銘大廈地下4號舖

人均消費：$50 - $100



屯門美食【22】First Stage Cafe——景色優美的簡約風咖啡室

First Stage Cafe是擁有落地玻璃窗咖啡店，主打幾款虹吸咖啡及鬆軟戚風蛋糕。咖啡店採用簡約風裝修，具有落地大玻璃。大家在品嚐咖啡的同時，能夠在自然光下悠閒地看著輕鐵駛過。天氣好的時候，大家更可在露天座位享受日光與欣賞林景。

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First Stage Cafe

地址：屯門良德街8號珀御坊地下G07號舖

人均消費：$60 - $130



屯門美食【23】雲川米線．紅薯粉——人氣雲南米線店獲米線關注組推介

雲川燒是區內米線名店之一，酸辣湯底、麻辣湯底米線最受歡迎，湯底濃郁但不會令人口渴，重口味人士必試。配料方面，網民推介必試腩肉、炭燒豬扒、豬頸肉等，加上極香口的炸醬，配上小食就更滿足。米線關注組不時推介雲川燒！按下圖即睇有甚麼配菜必點😋👇👇

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雲川米線．紅薯粉

地址：

屯門青菱徑6號富麗大廈地下F號舖

屯門良德街9號盈豐商場地下A27號舖

屯門石排頭徑1號卓爾廣場3樓316號舖

屯門欣寶路8號NOVO WALK地下11號舖

屯門震寰路6號貝爾特酒店地下2D號舖

屯門湖翠路2號美樂花園商場地下46及61號舖

屯門海皇路23號御海灣地下10-11號舖

人均消費：$60 - $100



屯門美食【24】隱啡——隱世咖啡店主打自家製蛋糕

位於新墟的「隱啡」店面細細，店員會非常有耐性地向食客介紹當天提供的咖啡豆。除了高質手沖咖啡及奶啡，店內還供應自家製蛋糕，包括受歡迎的伯爵茶芝士凍餅、英式鬆餅等。下午茶與閨密來吃件蛋糕、談談心都不錯！

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隱啡

地址：屯門青山公路新墟段109號好運洋樓地下6號舖

人均消費：$60 - $120



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屯門美食【25】很得輝——「屯門名物」高質生炸雞髀

很得輝位置較偏僻，但週末依然經常大排長龍。雞髀可選生炸、滷水或者沙薑，加上一份小食如炸燒賣、薯條、番薯波，套餐性價比超高！雞髀大過手掌，剛炸好時外皮脆卜卜，肉質鮮嫩不乾柴，稱得上是「屯門名物」。

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很得輝

地址：屯門仁愛堂街46號金滿閣地下C2號舖

人均消費：$50 - $90



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