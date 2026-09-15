港鐵車費半價優惠｜10.24感謝日！羅湖、落馬洲適用　長者$2都得?

港鐵｜港鐵感謝日2026｜港鐵公司今（15日）宣布，將於下月24日（星期六）推出「感謝日」。當日乘客使用八達通或「樂悠咭」乘搭港鐵、輕鐵及新界西北港鐵巴士，連來往羅湖及落馬洲站的東鐵綫過境車程，均可享車費半價優惠！想知更多詳情？即睇下文！



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港鐵公司將於10月24日的星期六安排「感謝日」，推出半價乘車優惠。（資料圖片）

港鐵感謝日2026｜10.24日港鐵半價搭車 北上也適用！

根據港鐵票價調整機制，當「服務表現回贈」帳戶累積金額達指定門檻後，港鐵便會在指定星期六或日推出「感謝日」特別優惠。

港鐵今公布，10月24日特別推出的半價乘車優惠，適用範圍涵蓋港鐵、輕鐵、新界西北港鐵巴士。另外，東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程，也同樣適用。

此外，半價優惠可與現行轉乘優惠、特惠站折扣、全月通連接車程75折優惠，以及政府「2元優惠計劃」（長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃）疊加使用。

半價優惠不適用於東鐵綫頭等車廂、機場快綫、港鐵接駁巴士、高速鐵路，以及使用實體/電子單程票、感應式信用卡或扣賬卡付費的車程。

2025港鐵感謝日。（梁鵬威攝）

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