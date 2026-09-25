中秋節禁忌2026｜命理師點名4生肖忌賞月 屬馬恐破財｜附化解指南

中秋節｜生肖｜中秋禁忌｜中秋節快到了，相信大家已經準備好食月餅、玩燈籠、約朋友賞月！不過，今年中秋賞月可能要留心！命理師提醒，今年有4大生肖在中秋節特別容易受到陰煞影響，恐面臨失財風險或情緒失控。即睇下文，了解要「躲月」的4個生肖以及4招化解方法！



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中秋禁忌｜4生肖要躲月：

命理專家小孟老師於Facebook上指出，古人認為月亮屬「陰」，中秋當晚月光最圓最亮、最接近地球，因此這天也被視為一年中的「極陰日」。

古人認為月亮屬「陰」，中秋當晚月光最圓最亮、最接近地球，因此被視為一年中的「極陰日」。（AI生成圖）

中秋禁忌【1】屬馬人士：忌戶外賞月

小孟老師指，屬馬的朋友今年犯太歲，長時間留在戶外賞月容易被月光影響代表住個人的財富、理財能力的「財帛宮」，甚至出現頭暈或注意力不集中的情況。他建議，下午5時後盡量留在室內「躲月」。如果一定要去戶外，可以準備一個紅包，在上面畫個圓圈剪出來放進手袋或隨身攜帶，隔天再丟掉。

中秋禁忌【2】屬牛人士：忌去人多地方

屬牛的朋友中秋當晚情緒較易受波動，若長時間暴露在月光下，恐做錯決定或同人產生口角。他建議，屬牛的朋友外出時隨身攜帶紅線，並盡量避開人多的地方，以免發生言語衝突。

中秋禁忌【3】屬羊人士：忌前往山區

小孟老師指，屬羊的朋友受到月亮引力影響較大，容易導致睡眠質素下降。

他建議，中秋節盡量避免去山上、森林或樹林裡面；如果非去不可，記得要穿著鮮艷顏色的衣服來抵擋陰氣。

專家提醒，屬猴的朋友應避免進入樹林。（AI生成圖）

中秋禁忌【4】屬猴人士：當天正沖！忌去水邊

小孟老師指，屬猴的朋友是最需注意的生肖！因為當天正沖，長時間照到月光極易影響情緒。當晚屬猴的朋友應特別避免前往溪邊、湖畔等水邊範圍活動，最好早點回家。

命理師建議，屬猴人士當天正沖，應盡量避免前往海邊、河邊或山上的地方。（AI生成圖）

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