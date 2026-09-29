酒店自助餐10月優惠14推介｜買1送1$98起！任食龍蝦／生蠔／鮑魚

酒店自助餐優惠｜10月自助餐優惠｜自助餐推介｜踏入秋季，各大酒店紛紛推出全新主題自助餐！《香港01》「好食玩飛」記者為大家精選14大高質酒店自助餐及餐飲優惠。除了回本必食的生蠔、龍蝦及鱈場蟹腳外，更有秋季限定的片皮鴨、原隻燒乳豬、魚子醬等矜貴美食！多間酒店更推出限時「買1送1」快閃優惠，折後最平人均$98就食到！即睇內文搶飛啦！



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自助餐優惠推介【1】屯門悦品酒店——焗波士頓龍蝦／片皮鴨／買1送1／人均＄154.8起

悦品酒店推出全新「海陸珍萃：龍蝦 ‧ 片皮鴨滋味盛宴」自助晚餐，於10月12日至10月19日更有快閃買1送1！餐廳今次主打焗波士頓龍蝦、北京片皮鴨、清蒸星斑。片皮鴨外皮香脆且肥而不膩，清蒸星斑肉質鮮甜無腥味。此外，餐廳還有以秘製滷水醃製的紅燒乳鴿，以及慢火細熬的鮮菇鮑汁扣鴨掌，同樣必試！

酒店亦有「鮑魚海鮮盛宴 ‧ 半自助晚餐」，有多款鮑魚入饌美食任君選擇，如鮑魚螺片燉雞湯 、合掌瓜淮山鮑魚湯、 鮑魚海鮮周打湯等，而自助區的冰鎮海鮮、什錦凍肉及甜品依然無限量供應。10月12日早上11時開賣🕛

生蠔控就更不能錯過逢周末及假日推出的「蠔賞 ‧ 海鮮自助午餐」，大廚炮製超過10款生蠔熱饌，重點必試鑊氣十足的薑蔥海鮮炒生蠔及惹味蚵仔煎，亦有西式經典的芝士煙肉焗蠔及香脆炸蠔。同場加映爐端燒及紅酒燴安格斯牛肋肉，絕對是周末回本首選！

悦品酒店｜自助晚餐｜買1送1

優惠價（2位）：$645.6起｜人均$322.8起｜原價$1,183.6起

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悦品酒店｜鮑魚海鮮盛宴 ‧ 半自助晚餐｜買1送1

優惠價（2位）：$309.6｜人均$154.8｜原價$567.6

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悦品酒店｜蠔賞 ‧ 海鮮自助午餐｜買1送1+$138第三位長者/小童

優惠價（3位）：$616.4 | 人均$205.4 | 原價: $1,214.4

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地址：屯門建豐街4號（屯門店）



自助餐優惠推介【2】香港富麗敦海洋公園酒店——羊扒／燒原隻乳豬／黑毛豬鞍／限時買1送1

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳推出「秋冬燒烤滋味盛宴」自助餐，必食羊扒、燒原隻大頭蝦、慢燒美國頂級和牛肩胛肉！秋冬全新暖笠笠煲仔飯專區，可以歎到臘味煲仔飯、雞肉櫻花蝦煲仔飯。亦有亞洲新美食包括泰式滷豬手、新加坡海南雞、泰式黃咖喱魚。甜品控必試肉桂蘋果金寶、麵包布甸及無限供應的Mövenpick雪糕！

除了主題美食，回本必食的當然少不了無限量供應的冰鎮海鮮雪蟹腳、青口，周末晚餐時段更加碼提供鮑魚、麵包蟹，燒烤區更有即燒原隻乳豬！現時預訂各時段自助餐更可享高達72折優惠，相當抵食！

香港富麗敦海洋公園酒店｜「秋冬燒烤滋味盛宴」自助晚餐｜限時低至77折

優惠價：人均$712起｜原價$921.8起

香港富麗敦海洋公園酒店｜「秋冬燒烤滋味盛宴」自助午餐｜限時82折

優惠價：人均$574｜原價$701.8

香港富麗敦海洋公園酒店｜綠色輕怡半自助午餐｜限時77折

優惠價：人均$338｜原價$437.8

香港富麗敦海洋公園酒店｜星耀廳自助早餐｜限時72折

優惠價：人均$310｜原價$426.8

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地址：香港黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓



自助餐優惠推介【3】尖沙咀凱悅酒店——歐陸風味主題／無限量即煮波士頓龍蝦／低至65折

想歎盡多國菜？尖沙咀凱悅酒店咖啡廳現正推出「歐陸風味」自助晚餐，一個價錢可品嘗到法國、澳洲、西班牙等地的人氣美食，現有低至65折優惠，周末都用得！食物方面，冰鎮海鮮區供應蟹腳、青口、大蝦及小龍蝦，刺身則有赤蝦、吞拿魚、希靈魚及三文魚，周末更特別提供帶子刺身。

熱盤方面，烤肉區推出多款精選澳洲牛肉，包括牛板腱、腹心肉、斧頭扒及臀蓋肉。重點推介西班牙海鮮飯、四重奏芝士薄餅、精選香腸拼盤及燒啤酒雞。此外，星期一至四更會即場炮製巴馬臣芝士輪拌卡邦尼意粉；周末則有即煮白酒法國藍青口。而鐵板區每日供應香煎鴨肝貝果（每位一件）。自助餐更無限量供應即煮新鮮可持續發展波士頓龍蝦，周末加推西式燒龍蝦，款式多樣且充滿驚喜。👉🏻吃貨必搶！

尖沙咀凱悅酒店｜自助晚餐｜65折

優惠價（成人）：$561起｜原價$822.8起

優惠價（兒童）：$276起｜原價$404.8起

尖沙咀凱悅酒店｜周末自助午餐｜65折

優惠價（成人）：$411｜原價$602.8

優惠價（兒童）：$201｜原價$294.8

👉🏻吃貨必搶！

地址：香港尖沙咀河內道18號



自助餐優惠推介【4】北角海逸酒店——陳皮蒸鮑魚／蒜蓉粉絲蒸扇貝／MÖVENPICK雪糕任食／買1送1／人均$167起

想一次過歎盡海鮮與地道大牌檔風味？北角海逸酒店綠怡咖啡廳於10月有全新「海鮮狂歡 x 港式滋味」自助晚餐，大玩港式情懷！海鮮區除了無限量供應鱈場蟹腳及刺身，熱盤必試果皮粉絲蒸鮑魚，粉絲吸滿海鮮鮮甜與果皮幽香；以及惹味的蒜蓉辣椒燒蠔。

午市時段則推出「秋韻港味．海鮮自助早午餐」，除了同樣有鱈場蟹腳坐鎮，更特設菠菜芝士焗蠔、蒜蓉粉絲蒸扇貝及蟹蓋粉絲煲等豐富佳餚。飽餐一頓後，記得留肚吃即製的港式格仔餅，配搭多達9款口味的 MÖVENPICK® 雪糕，加上氣泡酒及紅白酒無限暢飲，保證大滿足！自助餐現時設有買1送1及+$300多一位的家庭套票優惠，帶長者或小朋友去食最划算！

此外，酒店亦有「金秋蟹饗下午茶」，推出多款以秋季當造蟹肉入饌美食，必試矜貴鮮甜的魚子醬蟹肉撻，以及入口甘香豐腴的蟹肉鵝肝茶碗蒸；甜點方面更推出中西合璧的腐乳芝士餅。每位食客可歎足3球MÖVENPICK雪糕及沁晶蘋果特飲，快閃買1送1後人均只需$167，性價比超高！

北角海逸酒店｜「海鮮狂歡 x 港式滋味」自助晚餐｜快閃買1送1

優惠價（2位）：$898｜人均$449｜原價$1,645.6

優惠價（2位成人＋1位長者／小童）：$1,198｜人均$399｜原價$2,259.4

👉🏻買1送1優惠

北角海逸酒店｜「秋韻港味」海鮮自助早午餐｜快閃買1送1

優惠價（2位）：$574｜人均$287｜原價$1,051.6

優惠價（2位成人＋1位長者／小童）：$860｜人均$286.6｜原價$1,577.4

優惠價（3位）：$1,100｜人均$366.6｜原價$2,259.4

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北角海逸酒店｜「金秋蟹饗下午茶」｜快閃買1送1

優惠價（2位）：$334｜人均$167｜原價$668

👉🏻 半價歎靚茶

地址：香港北角英皇道665號北角海逸酒店2樓



自助餐優惠推介【5】紅磡都會海逸酒店——榴槤班戟／炸乳鴿／花膠鮑魚湯／維港靚景／快閃買1送1／人均$308起

想對住維港靚景歎海鮮大餐？紅磡都會海逸酒店Promenade推出「金秋尋珍・鮑魚花膠饗宴」自助晚餐，低至買1送1、買2送1快閃優惠！回本必吃長腳蟹腳、五鼎海味高湯鍋、沙薑花膠鮑魚滑雞煲、招牌炸乳鴿。五鼎海味高湯鍋更是廚師團隊以慢火熬煉鯊魚骨湯，逼出干貝、花膠、鮑魚及螺片的鮮甜精華，湯頭金黃醇厚，每口都飲到滿滿膠原蛋白！

「國際美食」自助午餐同樣有雪花蟹腳及香脆多汁的脆皮炸乳鴿，甜品區更會即製金枕頭榴槤班戟，啱晒榴槤控。至於想與閨密休閒小聚，則推介「益力多沁涼盛夏之約」 周末下午茶自助餐，可品嘗多款酸甜開胃的益力多主題甜品。最後記得預留胃口吃Mövenpick 雪糕，為這頓自助餐圓滿收結！👉🏻 限時搶購

紅磡都會海逸酒店｜自助晚餐｜買1送1／買2送1／買2送2

優惠價（2位）：$1,056起｜人均$528起｜原價$2,112起

優惠價（3位）：$1,824起｜人均$608起｜原價$3,168起

優惠價（4位）：$2,112起｜人均$528起｜原價$4,224起

紅磡都會海逸酒店｜自助午餐｜買1送1／買2送2

優惠價（2位）：$696起｜人均$348起｜原價$1,392起

優惠價（4位）：$1,392起｜人均$348起｜原價$2,784起

紅磡都會海逸酒店｜周末下午茶自助餐｜買1送1／買2送1／買2送2

優惠價（2位）：$616起｜人均$308起｜原價$1,232起

優惠價（3位）：$1,044起｜人均$348起｜原價$1,848起

優惠價（4位）：$1,232起｜人均$308起｜原價$2,464起

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地址：紅磡都會道7號



自助餐優惠推介【6】旭逸酒店·荃灣——任食即開生蠔／紅燒鮑魚／焗龍蝦／買1送1／低至$98起

旭逸酒店Eat@ease的「港味『珍』情龍蝦．鮑蠔．海鮮」周末自助晚餐，每位食客入場即獲贈「三重芝士焗龍蝦」及「紅燒鮑魚扣魚肚」各一客，更特設「匠心8道」位上主廚精選菜式！而冰鎮海鮮區更有無限量供應的即開生蠔、鱈場蟹腳、翡翠螺及鮮甜大蜆等鮮味十足的水產。熱盤方面，則有多款港式風味熱炒，當中必試充滿鑊氣的「醬爆啫啫雞煲」，以及惹味的豉椒炒蟶子。同場更有清蒸游水大海斑、雜錦刺身、日式爐端燒及各式精緻中西甜品，絕對大滿足！👉🏻 搶先入座食大餐!

餐廳在平日時段亦推出「『為你鍾情』生蠔半自助晚餐」，除了有即開生蠔及多款冰鎮海鮮可任吃，每位更可自選一款高質主菜（可補差額升級至香煎美國黑毛豬斧頭扒等名貴主菜），推介必試蟹肉蟹子甲羅燒卡邦尼意粉，甘香豐腴的蟹膏配上掛滿忌廉汁的意粉，非常惹味！食肉獸則可選擇肉汁豐富的香煎美國黑毛豬斧頭扒或澳洲西冷羊扒威靈頓。現時預訂週末自助晚餐，更可享低至買1送1優惠；而平日「饗樂悠閒半自助午餐」亦有低至56折，每位只需$98！

旭逸酒店．荃灣｜「港味『珍』情龍蝦．鮑蠔．海鮮」周末自助晚餐｜買1送1

優惠價（2位）：$645.6｜人均$322.8｜原價$1,183.6

優惠價（成人）：$350｜原價$591.8

優惠價（長者）：$300｜原價$481.8

優惠價（兒童）：$260｜原價$415.8

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旭逸酒店．荃灣｜「為你鍾情」生蠔半自助晚餐｜55折

優惠價（成人）：$158｜原價$283.8

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旭逸酒店．荃灣｜饗樂悠閒半自助午餐｜56折

優惠價（成人）：$98起｜原價$173.8起

地址：葵涌圳邊街15-19號1樓



自助餐優惠推介【7】香港萬麗海景酒店——任食海膽魚子醬／和牛／龍蝦／低至59折／人均$299.5起

萬麗海景酒店Food Studio現時就有「『鮮』聲奪人青口自助餐」主題自助餐，更有2人同行優惠低至59折！自助餐主打多款熱辣辣、吸滿醬汁精華的青口鍋，特別推介帶有酒香的松露忌廉青口配白酒及第戎芥末，白酒的微酸中和忌廉的濃膩，肥美的青口肉吸飽菌香，幽香無比；以及惹味開胃的泰式青咖喱青口，辛香微辣的咖喱汁掛滿青口，配合泰國羅勒及鮮辣椒的香氣，瞬間刺激味蕾，最適合用來暖胃。

萬麗咖啡廳9月自助餐「『鮮』聲奪人青口自助餐」，主打多款熱辣辣、吸滿醬汁精華的青口鍋。（官方圖片）

除了青口，絕對不能錯過回本必吃的龍蝦、海膽、魚子醬及和牛！首推賣相精緻的「海膽魚子醬紫菜塔可」，一口咬下去，海膽的甘甜與魚子醬的鹹鮮在口腔交織，讓你回味無窮。場內更輪流供應新鮮蒸焗龍蝦、烤和牛、鴨肝多士及蒜蓉粉絲蒸青口等多款惹味熟食。飽餐一頓後，還可以無限暢飲精選啤酒、橙汁及汽水，保證海鮮控能滿載而歸！

香港萬麗海景酒店｜自助晚餐

優惠價（2人同行）：$1,299起｜人均$649.5起｜原價$1,883.2起

優惠價（成人）：$848起｜原價$932.8起

優惠價（兒童）：$508起｜原價$558.8起

⏰晚餐只需$649.5／位

萬麗海景酒店｜自助午餐

優惠價（2人同行）：$599起｜人均$299.5起｜原價$941.6起

優惠價（成人）：$406.6起｜原價$470.8起

優惠價（兒童）：$245.1起｜原價$283.8起

⏰人均$299.5就食到!

地址：香港灣仔港灣道1號



自助餐優惠推介【8】尖沙咀百樂酒店——德韓海鮮盛宴／麵包蟹任食／紅白酒任飲／快閃買1送1／人均$190起

尖沙咀百樂酒店Park cafe主打越法交融的海鮮自助晚餐，更有10月5日至11日期間更有快閃買1送1優惠！10月全新推出「『德』『韓』雙饗海鮮自助晚餐」，必食麵包蟹、蟹腳海鮮拼盤等高質海鮮，還有酥皮鮮茄龍蝦湯、德國脆皮鹹豬手配酸椰菜，喜歡韓國風味的就必食韓國上湯鮮人蔘雞、韓式醬乾燒大蝦球，味道濃郁惹味，再歎埋無限暢飲的紅白餐酒及啤酒，或歎Häagen-Dazs及Mövenpick雪糕，大滿足！

中午及下午茶時段同樣抵食！10月起推出「『韓』『德』風味薈萃自助午餐」，必食韓式辣醬拌鮮蝦、韓式五花腩肉、韓式牛仔骨、煙燻烤肉排！更有無限供應果汁、咖啡或茶。下午茶就有「金柑盛宴」主題，以清新的香橙、柑桔、佛手柑及柚子製作佳餚。當中包括香橙柚子蜜茴香雞肉沙律、煎龍利柳蜜柑牛油忌廉汁、西檸橘子排骨，更有柚子忌廉芝士撻、德國芝士凍餅、香橙拿破崙等滋味甜點！

尖沙咀百樂酒店｜「德」「韓」雙饗海鮮自助晚餐｜買1送1、三人套票

優惠價（2位）：$753.6起｜人均 $376.8起｜原價 $1,381.6起

優惠價（3位）：$1,220起｜人均 $406.6起｜原價 $2,072.4起

尖沙咀百樂酒店｜「韓」「德」風味薈萃自助午餐｜買1送1、三人套票

優惠價（2位）：$393.6起｜人均$196.8起｜原價$721.6起

優惠價（3位）：$630起｜人均$210起｜原價$1,082.4起

尖沙咀百樂酒店｜「金柑盛宴」周末下午茶自助餐｜買1送1、三人套票

優惠價（2位）：$393.6｜人均$196.8｜原價$721.6

優惠價（3位）：$630｜人均$210起｜原價$1,082.4起

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地址：尖沙咀漆咸道南61-65號



自助餐優惠推介【9】沙田萬怡酒店自助餐——世界賽金牌澳洲牛肉／即開生蠔／快閃買1送1／人均＄238.8起

沙田萬怡酒店MoMo Café推出全新「歐陸風情」自助晚餐及午餐，必食美食包括屢獲世界牛排挑戰賽金牌的烤澳洲36°South MB2+肩胛肉、酥皮焗三文魚、德國燒雞，特色熱食就有匈牙利燴牛肉、啤酒烤豬寸骨、德國芝士麵條、德國煙肉忌廉薄餅！此外，還有任吃生蠔、波士頓龍蝦、鱈蟹腳、麵包蟹、翡翠螺等鮮甜海鮮。

最後記得留肚品嘗甜品，除了有黑森林蛋糕、雜紅梅奶凍、德國芝士餅、德國蘋果批，仲有Movenpick & Dreyer's雪糕任食。現時更有快閃買1送1優惠，低至人均$442.8！

沙田萬怡酒店自助餐。（官方圖片）

若想趁中午吃頓豐盛大餐，餐廳同樣有無限供應即開生蠔、紐西蘭青口、翡翠螺及各式刺身，以及回本必吃的烤澳洲36° South MB2+肩胛肉，另有德國鹹豬手、德國燒雞等等！甜品同樣有Movenpick & Dreyer's 雪糕任食！

沙田萬怡酒店｜「歐陸風情」自助晚餐｜快閃買1送1

優惠價（2位）：$885.6起｜人均$442.8起｜原價$1,623.6起

優惠價（3位）：$1,145.6起｜人均$381.8起｜原價$2,292.4起

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沙田萬怡酒店｜「歐陸風情」自助午餐｜快閃買1送1

優惠價（2位）：$477.6起｜人均$238.8起｜原價$875.6起

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地址：香港新界沙田源康街1號



自助餐優惠推介【10】灣仔六國酒店——無限量供應波士頓龍蝦／3小時任飲任食／低至44折

六國酒店Le Menu的「秋日盛宴自助晚餐 - 龍蝦・花膠・火焰富貴雞」主題自助餐，推出低至44折快閃優惠，更可任食3小時！無限量供應波士頓龍蝦、冰鎮海鮮及肉汁豐富的燒肉眼扒。

場內必食推介還有厚身鮑汁燴花膠，以及一咬脂香四溢的鴨肝多士，餐廳每晚更精心編排4場即席烹調大匯演，包括火光熊熊的火焰雪山甜品表演，打卡一流！優惠更升級至3小時任食及汽水、紅白酒無限暢飲（適用於星期五至日及公眾假期），性價比極高！

六國酒店｜「秋日盛宴」自助晚餐（只限周五至周日及公眾假期）｜限時低至44折

優惠價（成人）：$499｜原價$1,040.6

優惠價（兒童）：$309｜原價$721.6

優惠價（長者）：$399｜原價$930.6

👉🏻 即時落單

地址：灣仔告士打道七十二號



自助餐優惠推介【11】香港萬怡酒店——藥膳羊腩煲／任食12款Mövenpick／快閃買2送2／人均$322起

西環萬怡酒店MoMo Café全新推出的「金風送爽 · 醇味之秋」自助餐，主打多款中西合璧的美食，每晚無限量供應冰鎮海鮮及刺身，秋季限定熱盤更是重頭戲。首推大廚慢火炆製的藥膳羊腩煲，羊肉燉至軟腍入味，陣陣藥膳香氣瞬間暖胃；必試的花雕杞子蒸石斑柳，陳年酒香與魚鮮完美交織。西式佳餚同樣出色，以肥美鮮蠔熬製的奶油蠔湯絲滑豐腴，配搭雙重珍貴菌菇入饌的意式燉飯，菌香撲鼻。飽餐後更可無限暢飲冰凍生啤，自助餐更提供多達12款Mövenpick雪糕，現時更有快閃買2送2優惠，人均低至$322！

西環萬怡酒店｜「金風送爽 · 醇味之秋」自助晚餐｜快閃買1送1／買2送2

優惠價（4位）：$1,288起｜人均$322起｜原價$2,272起

優惠價（2位）：$681.6起｜人均$340.8起｜原價$1,250起

優惠價（2大1長者）：$868起｜人均$289.3起｜原價$1,249.6起

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西環萬怡酒店｜「金風送爽 · 醇味之秋」家庭自助午餐｜家庭套票

優惠價（2大1小）：$508起｜人均$169.3起｜原價$1,249.6起

👉🏻 家庭套票優惠

地址：西營盤干諾道西167號（酒店2樓）



自助餐優惠推介【12】港麗酒店——現點現切燒西冷／Mövenpick雪糕／買2送1／人均＄358.8起

港麗酒店的咖啡園推出「國際美食自助午餐」，海鮮區重點推介無限量供應的冰鎮鱈場蟹腳、海蝦及青口等；熱盤方面則有現點現切的燒西冷牛肉，不但充滿肉汁，而且牛味香濃。同場更設有即席烹調專區，推介必食惹味的馬來西亞喇沙，麵條吸滿椰香與辛辣精華的濃郁湯底，非常滋味！最後以Mövenpick雪糕及多款精緻甜品作結，享受一頓高質的自助午餐！現時更有買2送1優惠，低至人均$358.8！

港麗酒店｜咖啡園自助午餐｜快閃買2送1（已包加一服務費）

優惠價（3位）：$1,076.4起｜人均$358.8起｜原價$1,544.4起

優惠價（成人）：$444.6起｜原價$514.8起

優惠價（小童）：$311.6起｜原價$360.8起

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地址：金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座



自助餐優惠推介【13】荃灣西如心酒店——海膽、紅蝦刺身／片皮鴨／法式焗龍蝦／買1送1／人均＄473起

荃灣西如心酒店 Café Circles 聯乘可口可樂推出「C for Chill」主題自助餐，將可樂清爽香氣巧妙融入創意菜式，包括可樂風味脆皮豬手、可樂薑汁燉牛腩及可樂豉油雞！甜品同樣不容錯過，包括青檸可樂芝士蛋糕及雲呢拿可樂意式奶凍。晚市更有海膽、紅蝦刺身、即席片皮鴨，每位更可享半隻法式焗龍蝦！仲有自助餐必食冰鎮海鮮，包括雪花蟹腳、鮑魚、凍蝦、藍青口等等！👉🏻 落單即享優惠

荃灣西如心酒店「C for Chill」主題自助餐（官方圖片）

荃灣西如心酒店 |「可口可樂」主題自助晚餐 | 買1送1

優惠價（2位）：$946｜人均$473｜原價:$1,734

👉🏻 落單即享優惠

地址：香港新界荃灣楊屋道8號



自助餐優惠推介【14】九龍東如心酒店——萬聖節主題／斧頭牛扒／西班牙烤乳豬／快閃85折

應節主題美食有「十妖眼肉丸意粉」及「骷髏豬肋骨拼盤」，主菜亦可選斧頭牛扒、西班牙烤乳豬、芝士龍蝦寬條麵，以及燒蘋果木煙燻黑鱈魚！其他特色美食有芝士番茄香草雲吞、熱帶水果配辣椒糖、水煮牛肉，以及玉桂糖西班牙油條。更有冰鎮海鮮、刺身任食。

九龍東如心酒店｜萬聖節晚市半自助餐｜85折優惠

優惠價：$435.1｜原價$503.8

九龍東如心酒店｜半自助午餐｜85折優惠

優惠價：$235.6｜原價$272.8

👉🏻 落單即享優惠

地址：香港九龍觀塘創業街38號



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