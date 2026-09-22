燭光音樂會｜張國榮+迪士尼4大必看　百年古蹟/維港景+獨家$385起

香港好去處｜EGA｜還有什麼體驗，比起在百年古蹟或維港夜景中欣賞燭光音樂會更加浪漫？由EGA主辦、享負盛名的燭光音樂會再度回歸！音樂會分為4大主題，包括周杰倫、張國榮、迪士尼、萬聖節燭光音樂會。無論你是追求夢幻的電影主題曲，還是引發共鳴的華語流行曲，都能滿足得到！音樂會現時更有2人同行獨家9折，萬聖節場次更有額外95折，低至人均$385即可入場，即看內文！



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EGA燭光音樂會｜燭光夜音樂會有什麼特色？

EGA燭光音樂會｜萬千燭光ｘ動人弦樂ｘ海景博物館ｘ百年古蹟 讓浪漫凝結時間

燭光夜音樂會是香港享負盛名的活動，在各地已舉行多場。音樂會分為4個獨立的主題，包括帶領華語流行曲的周杰倫；粵語傳奇哥哥張國榮；浪漫滿分的迪士尼；還有10月31日的萬聖節限定主題！並將於具備270度維港景色的香港海事博物館，及擁有百年歷史的香港大學堂舉行。當萬千燭光徐徐亮起、細膩動人的弦樂於這些充滿歷史質感的建築中迴盪，彷彿時間也會被瞬間凝結，浪漫至極。

EGA燭光音樂會｜殿堂級本地樂團獻奏

另一大加分位，是次音樂會將分別由本地團隊Ensemble Apeiron及羅曼四重奏（Romer String Quartet）獻奏，他們均有豐富的大型演出經驗——Ensemble Apeiron曾踏足悉尼歌劇院、波士頓美術館、莫斯科音樂學院大廳等世界級舞台；羅曼四重奏則曾於美國紐約卡內基音樂廳、日本東京凸版印刷堂等世界舞台表演，音樂造詣絕對毋庸置疑！

EGA燭光音樂會｜4大必看主題

EGA燭光音樂會【1】周杰倫燭光音樂會——重新演繹周氏情歌／燭光＋周杰倫的夢幻相遇

周杰倫的歌已經浪漫至極，假如再加上燭光和弦樂，又會有什麼新火花？周杰倫燭光音樂會將為觀眾呈獻多首「周氏情歌」，包括被歌迷視為「神曲」的《夜曲》；以及《髮如雪》、《菊花台》、《青花瓷》等多首中國風經典，還有充滿畫面感的同名電影主題曲《不能說的秘密》亦將以弦樂一一重現，帶領觀眾在搖曳的微光中，重溫青春裡最動人的回憶與感動！

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周杰倫燭光音樂會

日期：2026年10月1日、4日（星期四、日）

時間：18:00, 20:00（每節時長60分鐘）

地點：海事博物館



優惠價（2位）：$810｜原價$900｜人均$405

單人票（大小同價）：$427.5｜原價$450



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歌單參考：《夜曲》、《髮如雪》、《菊花台》、《青花瓷》、《七里香》、《千里之外》、《不能說的秘密》、《蘭亭序》、《蒲公英的約定》、《Mojito》、《稻香》、《告白氣球》



EGA燭光音樂會【2】張國榮燭光音樂會——弦樂重塑哥哥經典／微光中的不朽傳奇

「誰能代替你地位？」哥哥張國榮溫潤醇厚的嗓音，時至今日仍感染著無數樂迷。燭光音樂會將打破冰冷的數碼播放，以過千盞搖曳微光交織醉人弦樂，帶你沉浸式重溫《當年情》、《追》、《風繼續吹》等多首經典金曲，用細膩弦樂、溫柔燭光，喚醒屬於香港人的集體回憶。12首金曲將經由弦樂一一重塑，讓你以全新的視聽體驗，重新感受哥哥淒美動人的歌聲。

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風繼續吹 張國榮七十歲誕辰紀念夜

日期：2026年10月10日、18日 (星期六、日)

時間：18:00；20:00（每節時長60分鐘）

地點：香港大學堂

優惠價（2位）：$990｜原價$1,100｜人均$495

單人票（大小同價）：$522.5｜原價$550



歌單參考：《Monica》、《大熱》、《怪你過分美麗》、《風再起時》、《當年情》、《為你鍾情》、《有心人》、《玻璃之情》、《風繼續吹》、《當愛已成往事》、《我》、《追》



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EGA燭光音樂會【3】迪士尼奇幻燭光音樂會——多首電影名曲重現／彷如經歷一連串電影名場面

以另類方式體驗迪士尼的童話世界！迪士尼奇幻燭光音樂會開首將以木偶奇遇記《When You Wish Upon a Star》拉開序幕，讓「星星」呼應場內燭光，然後以獅子王《Can You Feel the Love Tonight》、魔髮奇緣《I See the Light》等迪士尼名曲，讓情感層層遞進，編織一連串溫暖純真的迪士尼童話故事。聽一次音樂會，彷如重新經歷一遍電影的名場面，無論是大人還是小朋友都能享受不一樣的音樂感官體驗！

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迪士尼燭光音樂會

日期：2026年10月17日 (星期六)

時間：18:00；20:00（每節時長60分鐘）

地點：香港大學堂



優惠價（2位）：$990｜原價$1,100｜人均$495

單人票（大小同價）：$522.5｜原價$550



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歌單參考：木偶奇遇記《When You Wish Upon a Star》、獅子王《Can You Feel the Love Tonight》、魔髮奇緣《I See the Light》、灰姑娘《A Dream is a Wish Your Heart Makes》、睡公主《Sleeping Beauty Waltz》、花木蘭《Reflection》、風中奇緣《Colors of the Wind》、魔雪奇緣《Let it Go》、小魚仙《Part of Your World》、美女與野獸《Beauty and the Beast》、白雪公主《Someday My Prince will Come》、玩轉極樂園《Remember Me》、阿拉丁《A Whole New World》



EGA燭光音樂會【4】萬聖魔弦之夜——萬聖節同歡

萬聖節總讓人聯想到要去鬼屋，但並不是每個人也想被猛鬼嚇餐飽。其實萬聖節也可以很浪漫！是次萬聖節燭光音樂會，將於可觀賞維港美景的香港海事博物館及山頂夜景的山頂廣場舉行。現場佈置充滿節慶氛圍之餘，更會有工作人員扮演怪人穿梭會場，增添萬聖節神秘詭譎的驚喜！二人同行門票9折，訂購時輸入推廣碼【HALLO95】額外95折，人均$385起！

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港灣萬聖魔弦之夜／山巔萬聖魔弦之夜

日期：2026年10月31日（星期六）

時間：18:00及20:00（每節時長60分鐘）

地點：海事博物館／山頂廣場



單人票：額外95折$428｜原價$450

二人套票：額外95折$770｜優惠價$810｜原價$900｜人均$385



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歌單參考：待定



EGA燭光音樂會｜門票有什麼優惠？

EGA燭光音樂會現時有二人同行獨家9折優惠，人均低至$405即可入場！

香港海事博物館

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香港大學大學堂

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海事博物館

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山頂廣場

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EGA燭光音樂會｜有什麼要注意？

1. 建議提早到達，以便享受場地氛圍並避免排隊。

2. 門票恕不退款。購票前請仔細閱讀活動詳情。

3. 請保持輕聲細語，並將電子設備調至靜音。

4. 夜間氣溫較低，建議攜帶薄外套以保持舒適。



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