月餅盒回收2026｜6大回收機構！奇華送$100券＋美心送$73餐飲券

月餅｜月餅盒回收懶人包｜中秋過後，面對家裡堆積如山的月餅鐵盒、紙盒甚至未吃完的月餅，不知道該如何處置？全港有多個連鎖品牌、地產商場及環保團體均有舉辦中秋回收活動，不少機構更送出購物現金券及餐飲優惠回饋市民！《香港01》好食玩飛頻道大家整理全港各大月餅盒回收點，當中奇華餅家送出高達$100優惠券、美心亦派發總值$73電子優惠券。即睇下文了解回收指南！



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月餅盒回收【1】奇華餅家：可換$100優惠券

奇華餅家聯同信和集團旗下商場推出「中秋月餅罐回收計劃」，由即日起至10月20日，只要將任何品牌的乾淨金屬月餅盒或月餅罐（1個）交到10個指定商場，即可換領$20奇華餅家折扣優惠券乙張！每人最多只限換領5張。

奇華餅家共準備22,000張優惠券，所回收的月餅罐將全數撥捐「基督教勵行會」作慈善用途，支援該會的社區服務。

奇華餅家「中秋月餅罐回收計劃」回收地點：

屯門市廣場

西九奧海城

荃灣荃新天地

尖沙咀中港城

黃金海岸商場

尖沙咀中心

小西灣藍灣廣場

粉嶺聯和墟帝庭軒購物商場

觀塘YM2裕民坊

元朗朗壹廣場

奇華餅家「中秋月餅罐回收計劃」。（奇華餅家＠Facebook）

月餅盒回收【2】美心月餅：最高$73電子餐飲券

美心集團今年舉辦「月餅盒回收計劃」，由即日起市民可於全港商場、公私營屋苑及商業大廈等合共454個回收點，回收任何品牌的月餅鐵罐及紙盒。美心於全港71個指定商場回收點派發總值港幣$73元的美心餐飲電子優惠券，市民成功回收並以流動裝置掃描專屬二維碼即可領取。

各品牌相關條款：

美心中菜：憑券於晚市堂食散座惠顧滿港幣250元可減50元；

美心MX：全日惠顧滿60元可減8元；

美心西餅：購買原價產品滿50元可減5元；

東海堂：購買原價產品滿50元可減5元；

Shake Shack：於收銀前台淨消費滿100元則可減5元。

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月餅盒回收【3】康維他xMil Mill：送$50優惠券

康維他聯同喵坊Mil Mill舉辦月餅包裝回收活動。由即日起至10月4日，只要帶同任何月餅包裝到康維他專門店或喵巴士指定地點回收，並即場訂閱康維他WhatsApp頻道，即送康維他$50優惠券1張。回收時須留意，可回收的月餅舊包裝包括：乾淨的金屬罐、紙盒裝、塑膠包裝袋和塑膠托盤。木、皮革、布料及絲質等複合物料包裝、保溫袋及冰袋等則不可回收。

康維他聯同喵坊Mil Mill舉辦月餅包裝回收活動。（Comvita HK＠facebook）

月餅盒回收【4】綠在區區：儲分換超市現金券

環保署轄下的「綠在區區」於全港各區設有12個環保回收站、82個回收便利點及約600個回收流動點，市民可將乾淨的月餅盒交到「綠在區區」。此外，大家還可累積「綠綠賞」電子積分，以積分換領超市或支付寶電子支付現金券。

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月餅盒回收【5】惜食堂：回收月餅

除月餅盒外，如果家中有吃不完又不想浪費的月餅，不妨考慮捐贈給有需要的人。惜食堂由即日起至10月11日，於全港近200個地點設立收集點，募集未過期、未開封、毋須冷藏且有獨立包裝的月餅，或兌換期尚餘10日或以上的月餅券，並轉贈給社會上有需要的人士。

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月餅盒回收【6】綠領行動：月餅盒回收

環保組織「綠領行動」每年都會舉行「月餅盒回收大行動」，協助參與機構回收月餅盒，回收點涵蓋港九新界。

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