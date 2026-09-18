中秋國慶過關攻略｜深圳口岸高峰料衝98萬人次！避開逼爆日子出爐

深圳口岸｜中秋｜國慶｜下星期五（25日）就是中秋節，加上再過一星期就是十一國慶，相信不少港人也會藉著假期北上吃喝玩樂。深圳市口岸部門早前預測了2大節日深圳陸路口岸的口岸高峰期，並預計高峰期當日會達98.38萬人次。北上消費時如果不想人逼人，就記得盡量避開過關高峰期。想知高峰期是哪一日，以及各口岸的通關時間？即看下文！



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深圳口岸｜中秋人流最高口岸是哪個？

深圳市人民政府口岸辦公室官方微信「深圳口岸發布」近日發文指，據深圳市口岸部門預測，中秋節假期，預計羅湖口岸、福田口岸、深圳灣口岸為旅客首選通關點，日均出入境客流量分別約24萬人次、21萬人次、18萬人次。

深圳市口岸部門預計羅湖口岸、福田口岸、深圳灣口岸為旅客首選通關點。（資料圖片）

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深圳口岸｜國慶人流最高口岸是哪個？

至於十一國慶假期方面，深圳市口岸部門就預計羅湖口岸、福田口岸、深圳灣口岸日均出入境客流量分別約24萬人次、21萬人次、16萬人次。

深圳口岸｜人流高峰期在哪日？

他們亦公布10月3日深圳陸路口岸預計將迎來雙向客流高峰，預計會達98.38萬人次；其餘日期客流預計為10月1日84.5萬人次、10月2日84.68萬人次、10月4日93.8萬人次、10月5日86.94萬人次、10月6日74.84萬人次、10月7日86.32萬人次。10月1日至7日，預計日均客流量為87.07萬人次。

深圳口岸｜深港口岸旅檢通關時間

大家外遊前，可先留意深圳各口岸的通關時間：

口岸 時間 羅湖口岸 6：30-24：00 文錦渡口岸 7：00-22：00 皇崗口岸 24小時通關 深圳灣口岸 6：30-24：00 福田口岸 6：30-22：30 廣深港高鐵西九龍站口岸 6：30-23：30 蓮塘口岸 7：00-22：00 蛇口郵輪母港 7：00-22：30 深圳機場口岸 24小時通關

深圳口岸｜香港西九龍站增開哪班列車？

而配合客運需求，西九龍站高速鐵路（香港段）亦會在節日期間，加開以下臨時列車車次：

由香港西九龍站→福田站：

9月25、26日，10月1—4日：G5834、G5836、G5838、G5840、G5842、G5844、G5846、G5848、G5850、G5852、G5854、G5856、G5868

9月27日：G5866



由香港西九龍站→深圳北站：

9月27日：G5680



由福田站→香港西九龍站：

9月25、26日，10月1—4日：G5833、G5835、G5837、G5839、G5841、G5843、G5845、G5847、G5849、G5851、G5853、G5855、G5867

9月27日：G5865



由深圳北站→香港西九龍站：

9月27日：G5679



深圳口岸亦提醒各位旅客要合理安排自己的行程，盡量避開出入境客流高峰期，出遊前可選擇適合的時間及口岸出行。而出行前也要檢查好證件、簽證、簽注有效期，避免因證件問題影響出行。

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