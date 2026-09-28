國慶好去處2026｜21大推介懶人包　煙花匯演/半價睇戲/免費科學館

國慶｜國慶2026｜國慶好去處｜國慶還沒想到去哪裡？今年各界推出多個活動，《香港01》「好食玩飛」記者已經為大家整理了21大國慶好去處，包括國慶煙花匯演、沙田馬場免費入場、14個香港活化歷史建築免費參觀等等。想知更多？即看下文！



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國慶好去處2026【1】國慶煙花匯演2026

今年國慶煙花匯演將以「永明煙花綻放中華」為主題，歷時長達23分鐘，匯演共分為八幕，合共發放31,888枚煙花。而且今年國慶煙花匯演有超多亮點，其中四幕尤其矚目，包括第二幕的「驕陽送暖」、第四幕的「有夢飛航」、第五幕「擁抱愛」、第七幕「你是我的光」。

國慶煙花匯演2026

日期：2026年10月1日（星期四）

時間：晚上8:00

地點：中環與尖沙咀之間的維多利亞海港海面



國慶煙花匯演2026｜放逾3萬枚+4大亮點！附時間＋18大推介觀賞位

國慶好去處2026【2】沙田馬場免費入場

香港賽馬會將於10月1日在沙田馬場舉行國慶賽馬日。當天市民除了可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席（另行收費場所除外），更可以優惠價享用指定餐飲食品及選購指定商品。當日除了有緊張刺激的賽事，更邀得「中國三大男高音」及「滄州雜技團」帶來精彩開幕表演。

國慶好去處2026【3】半價睇戲

放假想看電影？記得不要錯過由香港戲院商會主辦的「10.1半價睇好戲」！香港戲院商會將聯同全港52間商業戲院，為當日所有場次戲票提供半價優惠，不論放映格式或影院類型。今次半價睇戲的戲票將於9月28日中午12時起，陸續於各大戲院票房、院線網站及手機應用程式公開發售。

10.1半價睇好戲｜9.28中午開賣！香港52間戲院名單｜附購買連結

國慶好去處2026【4】西九文化區設特別優惠

文青放假必去！為慶祝國慶，10月1日於西九文化區指定餐廳、輕食店及商店消費，或購買指定商品／餐飲產品可享特別優惠。

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國慶好去處2026【5】香港浸會大學中醫藥學院雷生春堂——免費涼茶／中醫義診

雷生春堂是位於旺角的戰前唐樓，現時由香港浸會大學中醫藥學院營運。雷生春堂在10月1日當天上午10時至下午1時30分，以及下午2時30分至下午6時，於地面層免費派發涼茶及袋裝茶包，並提供免費中醫義診服務，大家可經網上預約系統、診所電話或親臨診所報名。

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香港浸會大學中醫藥學院——雷生春堂

地址︰旺角荔枝角道119號



國慶好去處2026【6】香港導盲犬學苑——免費導賞團與導盲犬同樂

前流浮山警署設有免費導賞團及導盲犬講座，場次包括下午2時30分及4時，每場最多容納100人，可深入了解導盲犬工作與前警署歷史。另外，凡購買慈善義賣品或捐款滿$200，即可與輔助治療犬合影並獲贈其可愛手印留念，想參加的市民可先於網上報名。

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前流浮山警署——香港導盲犬學苑

地址︰新界元朗流浮山山東街1號（前流浮山警署）



國慶好去處2026【7】逾80個商場推消費優惠

地產建設商會旗下逾80個主要商場及百貨公司推出一系列節慶活動及消費優惠，其中各參與商場將推出會員積分獎賞、折扣換領電子禮券、餐飲消費回贈等。多個商場亦以「77」為主題設計特色獎賞，例如憑發票幸運數字換領餐飲禮券。

地產建設商會旗下逾80個主要商場及百貨公司推出一系列節慶活動及消費優惠。（陳諾希攝）

國慶好去處2026【8】濕地公園免費入場

大家於國慶當日可免費進入香港濕地公園。

國慶好去處2026【9】香港科學館／香港太空館免費入場

國慶當日，免費開放香港科學館和香港太空館的常設展覽（包括天象廳節目）。

國慶當日，免費開放香港科學館和香港太空館的常設展覽。（資料圖片）

國慶好去處2026【10】嗇色園何東夫人醫局．生態研習中心——免費導賞／有機農作物9折

嗇色園何東夫人醫局．生態研習中心前身是為新界居民提供基礎醫療服務的診所，現在已化身為生態研習中心，透過展覽及工作坊推廣環境保育及有機耕種，並設有本地原生植物園。於國慶當天免費入場，並加開免費導賞團（上午11時、下午1時及3時）。另外，現場選購中心種植的有機農作物或植物，即享9折優惠！

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嗇色園何東夫人醫局．生態研習中心

地址︰上水古洞古洞路38號



國慶好去處2026【11】大坑火龍文化館——免費導賞／送明信片

早前中秋節備受矚目的獲選國家級非物質文化遺產「大坑舞火龍」，其大坑火龍文化館設於一幢三級歷史建築內，透過展覽、互動裝置及VR體驗，讓訪客深入了解這項擁有百年歷史的傳統習俗。國慶當天加開免費導賞團，介紹舞火龍的歷史與文化；另外，於館內單次購物滿$300，即送精美明信片。

大坑舞火龍。（廖雁雄攝）

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大坑火龍文化館

地址︰銅鑼灣大坑書館街12號



國慶好去處2026【12】大澳文物酒店——住宿升級／飲品優惠

大澳文物酒店10月1日起至31日期間，預訂10月份「嶼您同慶77周年．住宿禮遇」客房連早餐住宿套餐，即送限定「大澳真味下午茶套餐」；酒店住客也可於Tai O Lookout以$77優惠價（另收加一服務費）享用無酒精雞尾酒兩杯。

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大澳文物酒店

地址︰大嶼山大澳石仔埗街



國慶好去處2026【13】綠匯學苑——古蹟導賞團／生態探索體驗

綠匯學苑在國慶期間加開免費古蹟導賞團，特設免費「大樹下講故事」及「城市生態探索教育活動套裝」借用活動；於互助店購物滿$77更可獲贈有機香草一包。活動免費入場，導賞團及活動均可即場報名或參與。

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綠匯學苑

地址︰大埔運頭角里11號



國慶好去處2026【14】聯和市場——城鄉生活館︰消費滿額即送限定襟章

聯和市場集本地農墟、社區廚房及特色小店於一身，推動本地文化及可持續發展。國慶活動期間於場內小店消費滿$300（不包括餐廳消費），憑即日單據即可免費獲贈「聯和趁墟」鐵襟章一個，於場內消費後憑單據到指定地點換領。

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聯和市場——城鄉生活館

地址︰新界粉嶺聯和墟



國慶好去處2026【15】石屋家園：冰室9折／免費贈送紙模型

石屋家園活化後設有懷舊冰室「石屋咖啡冰室」、文物探知中心及旅遊資訊中心，充滿老香港情懷。10月1日於石屋咖啡冰室單次消費滿$200可享9折優惠，參觀即送免費明信片及石屋紙模型。免費入場，優惠可於現場直接使用。

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石屋家園

地址︰九龍城聯合道133號



國慶好去處2026【16】香港青年協會領袖學院——免費工作坊及古蹟導賞

香港青年協會領袖學院於活動期間加開一團免費公眾導賞團，帶領參觀建築內莊嚴的法院設施，如法庭、囚車車房及羈留室等，並舉辦免費香包製作工作坊及法鎚上色工作坊；有興趣者可預先在網上報名預約。

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香港青年協會領袖學院

地址︰粉嶺馬會道302號



國慶好去處2026【17】薄鳧林牧場——免費導賞、餐飲85折

薄鳧林牧場前身是牛奶公司的舊宿舍，活化後牧場採用「地方營造」模式，設有展覽、工作坊及薄餅餐廳，讓訪客了解昔日乳業歷史。國慶活動期間加開免費牧場導賞團，並免費派發牧場主題明信片；導賞團名額有限，請留意官方網站的預約安排。

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薄鳧林牧場

地址︰薄扶林道141A號



國慶好去處2026【18】We嘩藍屋——免費導賞／指定紀念品9折

「藍屋建築群」是灣仔極具標誌性的唐樓群，不僅保留了舊香港的鄰里社區網絡，更設有「香港故事館」及社企餐廳。國慶活動期間加開免費導賞團，購買指定紀念品可享9折優惠。導賞團詳情請留意官方公布。

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「藍屋建築群」是灣仔極具標誌性的唐樓群。（資料圖片）

We嘩藍屋

地址︰灣仔石水渠街72A地下



國慶好去處2026【19】消防及救護教育中心暨博物館——免費開放6日

消防處於國慶期間免費開放消防及救護教育中心暨博物館，市民無需預約即可直接到場參觀。博物館主題展覽內容豐富，包括消防處歷史、消防及救護車輛展覽、消防與救護服務、調派及通訊，以及社區防災應急教育（含救心自學站）等。

消防處於國慶期間免費開放6日消防及救護教育中心暨博物館。（消防處＠facebook）

消防及救護教育中心暨博物館

日期：2026年10月1日至6日

時間：上午9:30至下午5:30（下午4:30截止排隊）

地點：將軍澳百勝角路11號消防及救護教育中心暨博物館



國慶好去處2026【20】香港新聞博覽館免費導賞+體驗遊戲半價

香港新聞博覽館內透過互動展品及歷史資料，展示香港新聞業的發展歷程。國慶當天加開免費導賞團，時間包括上午11時、下午1時、4時及5時，另外館內體驗遊戲（如模擬直播）可享5折優惠。

香港新聞博覽館

地址︰中環必列者士街2號



國慶好去處2026【21】饒宗頤文化館︰住宿餐飲優惠

饒宗頤文化館是集歷史、藝術與文化於一身的香港文化地標，館內設有藝術館、保育館及住宿設施「翠雅山房」。於10月1日加開免費普通話導賞團（上午9時）及廣東話導賞團（下午2時）。大家可以憑優惠碼「77A」，於官網預訂翠雅山房即日起至10月1日的住宿，可享9折優惠！於館內Door Anywhere Café消費滿$100，即可享9折優惠。

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饒宗頤文化館

地址︰九龍美孚青山道800號



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