十一國慶美心MX優惠6大！長者75折/焗豬扒飯$39/燒味茶餐$29

美心MX優惠｜美心推出國慶優惠！10月1日，長者只要親臨美心MX及美心Food²，並於晚市憑長者咭、樂悠咭或長者八達通惠顧，即享75折！優惠於下午5點起適用，堂食及外賣都可享！此外，美心還有更多抵食優惠，即睇以下詳情！



美心推出快閃優惠！（官方圖片）

美心MX優惠【1】10.1國慶日！長者晚市75折

10月1日，下午5點起，長者親臨美心MX（西九高鐵站分店除外）及美心Food²，並於晚市憑長者咭、樂悠咭或長者八達通惠顧，即享75折！優惠堂食及外賣都可享。提提大家，優惠不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、優惠套餐、晚市小菜外賣2人餐、晚市外賣加餸、燒味斬料、特價燒味優惠、嚐鮮價、嚐味價、八達通增值服務、網上外賣自取平台及所有外送服務。

美心MX優惠【2】鮮茄焗豬扒飯／芝士焗豬肉腸肉醬意粉配百事$39

即日至10月5日，午、晚市時段，全線美心MX分店（大會堂、大學站及西九龍站分店除外）限時推出兩款人氣即焗配百事套餐，每款都只是$39（零售價$48起），包括鮮茄焗豬扒飯及芝士焗豬肉腸肉醬意粉，均可配百事系列汽水（12安士）一杯。除了百事，還可加$3轉配熱飲／凍飲／紅豆冰。

美心MX優惠【3】早餐｜燒汁雞扒、火腿通粉連甜餐包＋熱茶或啡$33

即日至10月1日，逢星期一至四，全線美心MX分店（中華總商會大廈、大會堂、信德、柴灣新翠、西九高鐵站除外）推出限時優惠，早市時段，燒汁雞扒、火腿通粉連甜餐包＋熱茶或啡只需$33（參考零售價約$47，包含燒汁雞扒、火腿通粉、炒蛋連熱飲）。

燒汁雞扒、火腿通粉連甜餐包＋熱茶或啡$29（官方圖片）

美心MX優惠【4】午市｜四寶魚湯米線＋熱茶或啡$39

即日至10月1日，逢星期一至四，全線美心MX分店（中華總商會大廈、大會堂、信德、柴灣新翠、西九高鐵站除外）推出限時優惠，美心MX午市時段，四寶魚湯米線（包含魚蛋、魚皮餃、魚片頭及魚肉春卷）連熱茶或啡，只需$39（參考零售價約$46起）。

四寶魚湯米線＋熱茶或啡$39（官方圖片）

美心MX優惠【5】茶市｜迷你燒味湯米線＋熱茶或啡$29

即日至10月1日，逢星期一至四，全線美心MX分店（中華總商會大廈、大會堂、信德、柴灣新翠、西九高鐵站除外）推出限時優惠，美心MX茶市時段，迷你燒味湯米線連熱茶或啡，只需$29（參考零售價約$36起）。

迷你燒味湯米線＋熱茶或啡$29（官方圖片）

美心MX優惠【6】晚市｜香脆腩仔五寶飯＋熱茶或啡$49

即日至10月1日，逢星期一至四，全線美心MX分店（中華總商會大廈、大會堂、信德、柴灣新翠、西九高鐵站除外）推出限時優惠，美心MX晚市時段，香脆腩仔＋五寶飯連熱茶或啡，只需$49（參考零售價約$81起）。

香脆腩仔五寶飯＋熱茶或啡$49（官方圖片）

提提大家，上述優惠不可與其他優惠同時使用，數量有限，售完即止。

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