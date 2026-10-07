健身室邊間好？月費$180起！合約期/分店/收費/HYROX設備8間比較

香港健身室2026｜想做運動修身，又不知從何入手？不論是想打卡放鬆、追求極致器械，還是出差旅遊都需要健身，《香港01》「好食玩飛」小編為大家精選全港8大熱門健身中心及康文署健身室懶人包！由平價24小時Gym房、全球通行國際連鎖，到HYROX訓練設備齊全的運動設施一次看清，即睇哪間最適合你！



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香港健身室【1】24/7 Fitness：分店遍佈全港！追求便利之選

想要隨時隨地做運動？24/7 Fitness是目前全港分店最多的24小時健身中心，擁有超過100間分店，版圖覆蓋全港各區。最大亮點是一個會籍即可通行全港及海外所有分店 ，無論在公司附近、屋企樓下，甚至出外旅遊都能輕鬆運動，是極受歡迎的熱門之選！

近日，24/7 Fitness也引入「HYROX官方認證訓練區」及專用賽道，不過並不是每間分店設有，詳情可到官網查詢。

會籍特點：零預繳、無入會費，按月繳費極具彈性，新開幕分店經常推出預售優惠。

收費詳情：

12個月會籍：每月$550

6個月會籍：每月$750

3個月會籍：每月$900

1個月會籍：每月$1,050



24/7 Fitness。（247fitnesshk@facebook截圖）

香港健身室【2】EFX24：HYROX官方訓練場地

EFX24是近年急速冒起的全自助24小時健身中心，以高質素的專業器材成名，全線分店均獲世界知名的頂級力量訓練與健身器材品牌 Hammer Strength官方認證。

場內搜羅來自世界各地的頂級器材，款式及數量非常齊全，更特別設有深受女生歡迎的蜜桃臀訓練區！另外，EFX24更是HYROX官方訓練場地，支援HYROX相關項目的日常鍛鍊。

EFX24分店大部分座落全港核心地段，不少分店面積超過1萬呎，場內更設有室內草地區；健身室內設有自助售賣機，隨時買到能量飲品、小食及一次性毛巾等，超級方便。

會籍特點：按月繳費、無預繳、無入會費，一個會籍全線通行，更提供1天免費體驗通行證及私人教練課程。

收費詳情：

12個月會籍：每月$538

6個月會籍：每月$738

1個月會籍：每月$998



EFX24。（EFX24HK@facebook截圖）

香港健身室【3】PURE Fitness：港島上班族首選！附專業團體課堂體驗

PURE Fitness 及 PURE Yoga 在全港擁有超過20間分店，大部分集中在中環、銅鑼灣等港島優質商業區，地理位置優越。雖然價格相對較高，但場內環境高級而且設施齊備，更提供極為豐富的專業團體課堂，適合喜歡在專業導師帶領下進行團體運動的人士。部分會籍計劃還可以同時使用PURE Yoga分店，滿足全方位運動需求。

PURE Fitness同樣是官方HYROX認證訓練健身房，設有全套 HYROX 尊屬設備配置、寬敞的訓練空間等。

收費詳情：

指定分店合約（12個月）：月費由 $1,099起

（入會時需支付行政費，不定期推出豁免優惠）



PURE Fitness。（PURE Fitness Official Page@facebook截圖）

香港健身室【4】Anytime Fitness：經常出差旅遊必選！全球5,000間分店

來自美國的 Anytime Fitness 屬於國際級連鎖品牌，在全球擁有超過5,000間分店，香港則設有超過22間分店，提供24小時服務。最強賣點是以一個會籍通行全球，對於經常飛外地出差或旅遊的健身愛好者來說簡直是神級便利！除了基本健身器械，還提供全身伸展、陰陽瑜伽、拉筋瑜伽及HIIT高強度間歇訓練等團體課程，並設有免費試玩體驗。

會籍特點：劃一每月收費、無合約壓力、無需預繳及入會費，一個會籍環球通行。

收費詳情：

每月：$650至750



Anytime Fitness。（Anytime Fitness Hong Kong@facebook截圖）

香港健身室【5】Waterfall Sports & Wellness：多元化健身室

Waterfall Sports & Wellness分店數量雖然較少，但設施超豐富！除了健身及瑜伽外，更設有高爾夫球練習場、足球場、網球場、羽毛球場、舞蹈室、游泳池以及桑拿蒸氣室，讓人體驗更多元化的運動。另外，為配合全球熱潮，Waterfall Sports & Wellness在奧運分店等場地引入了專門用作預備 HYROX體能耐力賽的專業訓練器材。

收費詳情：

無合約單日通行證：$180

無合約單月通行證：$898

任玩運動會籍：$1,800



Waterfall Sports & Wellness分店數量雖然較少，但設施超豐富。（Waterfall Sports & Wellness@facebook截圖）

香港健身室【6】GO24 Fitness：無合約彈性之選

自2018年在荃灣起家，GO24 Fitness 主打無長期合約束縛的24小時健身體驗，一個會籍通行全港7間分店，場內配備先進器材及瑜伽、舞蹈等團體課程。此外，品牌更推出進階級別 ONYX by GO24，提供免費毛巾服務及更多高級團體訓練課程。

而部分分店，配備了Centr xHYROX 官方比賽草坪、牆球目標、滑雪機、比賽雪橇等混合訓練設備。

GO24 Fitness12個月月繳會籍︰每月$578

月費︰$678

1天通行證︰$200



ONYX 年費會籍（ONYX BY GO24及所有分店）︰

12個月月繳會籍︰每月$758

6個月月繳會籍︰每月$838

1個月月費︰$938

1天通行證︰$225 (太古坊及灣仔)/$250(中環)



GO24 Fitness。（GO24 Fitness@facebook截圖）

香港健身室【7】Snap Fitness：全球通行！免費玩打拳、Pilates

同樣採用24小時營運的Snap Fitness，全球網絡覆蓋19個國家及地區、超過1,000家分店，而香港則有20間分店。場內主打靈活月付，免除按金、行政費及匙卡費。月費已包含瑜伽、普拉提、拳擊及HIIT等各式小組課程，亦提供健身評估與私人訓練等專業服務。

收費詳情：

每月月費：$568起



Snap Fitness。（Snap Fitness@facebook截圖）

香港健身室【8】預算有限？康文署健身室小資首選

初學者或學生如果預算有限，政府康樂及文化事務署（康文署）轄下的健身室絕對是性價比之王！全港設有超過80個場地（官方統計達86間體育館設有健身室），遍佈荃灣、大埔、元朗、黃大仙、觀塘、牛頭角等各區。

政府康樂及文化事務署（康文署）轄下的健身室。（資料圖片）

收費詳情：月票計劃：每月$180

按時收費：非繁忙時間每小時$13、繁忙時間每小時$14

特惠折扣：全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其同行照料者可享半價優惠。



參加資格（年滿15歲並符合以下任一條件即可登記）：

曾參加康文署「正確使用健身室設施簡介會」並通過測試／

曾參加康文署自2006年5月起舉辦的「器械健體訓練班」且出席率達80%或以上／

持有康文署健體金卡／

持有中國香港體適能總會認可的相關資歷證明。



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健身室｜消委會提醒 3大入會前注意事項

消委會建議，消費者在選擇健身室時，須留意按金、入會費及其他額外收費，以免總支出超出預算。另外，雖然較長承諾期的健身會籍平均月費一般較低，但消費者仍應按個人使用習慣選擇合約長度及課堂數目，了解自動續約安排、取消及暫停政策等條款；同時應妥善保存所有收據及相關文件，以保障自身權益。

另外，在選購任何會籍計劃前，可先善用免費體驗，有助挑選切合個人需要的健身室。

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